Le président de la section locale 4304 d'Unifor sera disponible pour des entrevues concernant la ligne de piquetage de GRT





KITCHENER, ON, le 20 janv. 2020 /CNW/ - Tim Jewell, président de la section locale 4304 d'Unifor, sera disponible pour des entrevues avec les médias alors que les travailleuses et travailleurs de GRT entreprennent un mouvement de grève mardi matin.

« Les moyens de pression sont toujours un dernier recours, a déclaré Tim Jewell. Les travailleurs du secteur des transports travaillent dans des conditions difficiles, et nos membres s'unissent afin de conclure une entente équitable avec Grand River Transit. »

Où : Ligne de piquetage de la section locale 4304 d'Unifor, 250, chemin Strasburg, Kitchener, Ontario, N2E 3M6



Quand : Le mardi 21 janvier 2020 à 8 h 15



Qui : Tim Jewell, président de la section locale 4304 d'Unifor, et dirigeant(e)s de la section locale

En tant que travailleuses et travailleurs régionaux, les membres d'Unifor chez Grand River Transit ne peuvent pas parler aux médias conformément à leur contrat. Les dirigeant(e)s élus de la section locale, ainsi que des travailleuses et travailleurs de première ligne, seront disponibles pour commenter.

La section locale 4304, qui représente les conducteurs, les mécaniciens, les préposés à l'entretien des véhicules et les répartiteurs de GRT, ont eu des pourparlers avec l'employeur sur les questions en suspens et s'efforceront de fixer des dates de négociation avec l'employeur afin de répondre à ces revendications. Aucun détail de l'entente de principe préalable ne sera divulgué.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Communiqué envoyé le 20 janvier 2020 à 18:24 et diffusé par :