Loi fédérale 92 : L'APNQL ne fera aucun compromis pour le bien-être de ses enfants et ses familles, malgré l'obstruction du gouvernement Legault





MONTRÉAL, le 20 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Les chefs de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) se sont réunis aujourd'hui à Montréal afin d'envisager tous les moyens à leur disposition pour exercer leur compétence en ce qui concerne leurs enfants et leurs familles.

Les Premières Nations affirment leur autorité en tout ce qui concerne le mieux-être de leurs populations, peu importe leur lieu de résidence. Le gouvernement fédéral a reconnu leur compétence par l'adoption, en juin dernier, de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Or, le gouvernement Legault conteste devant la Cour d'appel la constitutionnalité de cette loi fédérale.

« Le gouvernement Legault veut continuer à imposer aux familles et aux enfants des Premières Nations des programmes et un régime qui leur causent des torts considérables largement reconnus, sous prétexte d'un accroc à sa propre autorité. C'est inacceptable et honteux. Les chefs de l'APNQL prendront toutes les mesures à leur disposition pour empêcher que les prétentions d'un gouvernement provincial privent les familles et les enfants des Premières Nations de services adéquats, adaptés à leurs besoins et à leurs cultures », déclare Ghislain Picard, chef de l'APNQL.

De plus, les chefs de l'APNQL s'attendent à ce que le gouvernement fédéral défende vigoureusement sa loi pour le respect et les intérêts des enfants et des familles des Premières Nations du Québec.

À propos de l'APNQL

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est l'organisme politique qui regroupe 43 chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador. Suivez l'APNQL sur Twitter @APNQL.

SOURCE Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador

Communiqué envoyé le 20 janvier 2020 à 17:44 et diffusé par :