Le pessimisme des PDG face à la croissance mondiale atteint un record historique - PwC

- Dans toutes les régions du monde, les PDG prévoient un ralentissement de la croissance économique

- La confiance dans la croissance du chiffre d'affaires des entreprises est au plus bas depuis 2009

- L'incertitude pesant sur la croissance économique vient s'ajouter à la surréglementation et aux conflits commerciaux, qui constituent les trois menaces principales

DAVOS, Suisse, 20 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Alors que s'ouvre une nouvelle décennie, les PDG affichent des niveaux records de pessimisme concernant l'économie mondiale, 53 % d'entre eux prévoyant une baisse du taux de croissance économique en 2020. Ce chiffre est en hausse par rapport à 29 % en 2019 et à seulement 5 % en 2018 ? le plus haut niveau de pessimisme depuis que nous avons commencé à poser cette question en 2012. À l'inverse, le nombre de PDG prévoyant une hausse du taux de croissance économique est passé de 42 % en 2019 à seulement 22 % en 2020. Voilà quelques-unes des principales conclusions de la 23e enquête de PwC réalisée auprès de près de 1 600 PDG de 83 pays du monde entier, lancée aujourd'hui lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse.

Le pessimisme des PDG concernant la croissance économique mondiale est particulièrement important en Amérique du Nord, en Europe de l'Ouest et au Moyen-Orient, où 63 %, 59 % et 57 % des PDG de ces régions respectives prévoient une croissance mondiale plus faible pour l'année à venir.

« Étant donné l'incertitude persistante concernant les tensions commerciales, les questions géopolitiques et l'absence de consensus sur la manière de faire face au changement climatique, la baisse de confiance dans la croissance économique n'est pas surprenante ? même si l'ampleur du changement d'humeur l'est », a déclaré Bob Moritz, président du réseau PwC. « Ces défis auxquels l'économie mondiale est confrontée n'ont rien de nouveau ; cependant, leur ampleur et la vitesse à laquelle certains d'entre eux s'aggravent sont nouvelles. La question clé pour les dirigeants réunis à Davos est la suivante : comment allons-nous faire front commun pour les relever ? »

« Sur une note plus positive, bien que le pessimisme des chefs d'entreprise ait atteint un record historique, il existe encore de réelles opportunités. Avec une stratégie souple, une attention particulière portée aux attentes changeantes des parties prenantes et l'expérience que beaucoup ont acquise au cours des dix dernières années dans un environnement difficile, les chefs d'entreprise peuvent surmonter un ralentissement économique et continuer à prospérer. »

La confiance des PDG dans la croissance de leur propre chiffre d'affaires diminue

Les PDG ne sont pas non plus très positifs quant aux perspectives de leur propre entreprise pour l'année à venir, puisque seulement 27 % d'entre eux se disent « très confiants » dans la croissance de leur propre organisation au cours des 12 prochains mois - le niveau le plus bas enregistré depuis 2009, en baisse par rapport aux 35 % de l'an passé.

Bien que les niveaux de confiance soient généralement en baisse dans le monde entier, ils varient considérablement d'un pays à l'autre. La Chine et l'Inde affichent les niveaux de confiance les plus élevés parmi les grandes économies, avec respectivement 45 % et 40 %, les États-Unis suivent avec 36 %, le Canada avec 27 %, le Royaume-Uni avec 26 %, l'Allemagne avec 20 %, la France avec 18 %, et le Japon a les PDG les moins optimistes, alors que seuls 11 % des PDG japonais se disent très confiants dans la croissance de leur chiffre d'affaires en 2020.

Lorsqu'on les interroge sur les perspectives de croissance de leur chiffre d'affaires, le changement d'attitude des PDG s'avère être un excellent indicateur de la croissance économique mondiale. Si l'on analyse les prévisions des PDG depuis 2008, la corrélation entre la confiance des PDG dans la croissance de leurs revenus sur 12 mois et la croissance réelle de l'économie mondiale s'avère très étroite (voir l'illustration 4 dans les notes). Si l'analyse se maintient, la croissance mondiale pourrait ralentir à 2,4 % en 2020, ce qui est inférieur à de nomdbreuses estimations, y compris la prévision de croissance de 3,4 % publiée en octobre par le FMI.

La Chine regarde au-delà des États-Unis pour sa croissance

Globalement, les États-Unis conservent tout juste leur avance en tant que principal marché vers lequel les PDG se tournent pour la croissance, avec 30 %, soit un pour cent de plus que la Chine (29 %). Toutefois, les conflits commerciaux et les tensions politiques en cours ont sérieusement entamé l'attrait des États-Unis pour les PDG chinois. En 2018, 59 % des PDG chinois avaient choisi les États-Unis comme l'un de leurs trois principaux marchés de croissance. En 2020, ce chiffre a chuté de façon spectaculaire pour atteindre à peine 11 %. La perte des États-Unis a profité à l'Australie, 45 % des PDG chinois considérant désormais l'Australie comme l'un des trois principaux marchés de croissance, contre 9 % seulement il y a deux ans.

Les autres pays qui figurent parmi les cinq premiers marchés de croissance sont inchangés par rapport à l'année dernière : l'Allemagne (13 %), l'Inde (9 %) et le Royaume-Uni (9 %). Un bon résultat pour le Royaume-Uni, compte tenu de l'incertitude créée par le Brexit. L'Australie se situe juste en dehors du top cinq, grâce à son attrait accru pour les PDG chinois.

Les inquiétudes face à une croissance économique incertaine sont en hausse

En 2019, lorsqu'on les interrogeait sur les principales menaces pesant sur les perspectives de croissance de leur organisation, l'incertitude de la croissance économique ne figurait pas parmi les dix premières préoccupations des PDG, arrivant en douzième position. Cette année, elle a grimpé à la troisième place, juste derrière les conflits commerciaux ? un autre risque qui a été placé au premier rang des préoccupations des PDG ? et la surréglementation permanente, qui constitue une fois encore la principale menace pour les PDG.

Les PDG sont également de plus en plus préoccupés par les cybermenaces, le changement climatique et les dommages environnementaux. Cependant, malgré le nombre croissant d'événements météorologiques extrêmes et l'intensité du débat sur la question, l'ampleur des autres menaces continue d'éclipser le changement climatique, qui ne figure toujours pas parmi les dix principales menaces pesant sur la croissance pour les PDG.

Contrôler le cyberespace

Tandis que les PDG du monde entier expriment clairement leurs inquiétudes quant à la menace de surréglementation, ils prévoient également des changements réglementaires importants dans le secteur technologique. Plus des deux tiers des PDG du monde entier pensent que les gouvernements vont introduire de nouvelles législations pour réglementer les contenus sur Internet et les réseaux sociaux et pour démanteler les entreprises technologiques dominantes. Une majorité de PDG (51 %) prévoient également que les gouvernements obligeront de plus en plus le secteur privé à dédommager financièrement les individus pour les données personnelles qu'ils recueillent.

Toutefois, les PDG sont partagés quant au fait de savoir si les gouvernements ont trouvé le bon équilibre dans la conception de la réglementation en matière de protection de la vie privée entre l'accroissement de la confiance des consommateurs et le maintien de la compétitivité des entreprises, 41 % d'entre eux affirmant qu'ils ont trouvé le bon équilibre et 43 % que ce n'est pas le cas.

Le défi de l'amélioration des compétences

Si la pénurie de compétences clés reste une menace majeure pour la croissance des PDG et si ceux-ci conviennent que la formation et l'amélioration des compétences sont le meilleur moyen de combler ce déficit, ils ne progressent pas beaucoup dans la lutte contre ce problème, puisque seulement 18 % des PDG déclarent avoir fait des « progrès significatifs » dans la mise en place d'un programme d'amélioration des compétences. Ce sentiment est partagé par les travailleurs. Dans une autre enquête de PwC, 77 % de 22 000 travailleurs du monde entier déclarent qu'ils aimeraient acquérir de nouvelles compétences ou se reconvertir, mais seulement 33 % estiment avoir eu la possibilité de développer des compétences numériques en dehors de leurs fonctions habituelles.

« L'amélioration des compétences sera l'un des principaux thèmes abordés cette semaine à Davos. Les chefs d'entreprise, les éducateurs, les gouvernements et la société civile doivent travailler ensemble pour s'assurer que les gens du monde entier restent engagés de manière productive dans un travail significatif et gratifiant. Les dirigeants ont un rôle clé à jouer ; même si les gens ont des craintes quant à l'avenir, ils veulent apprendre et se développer et ils attendent des dirigeants qu'ils leur fournissent une voie d'avenir fiable », a ajouté Bob Moritz.

Changement climatique ? défi ou opportunité ?

Bien que le changement climatique ne figure pas dans la liste des dix principales menaces pesant sur les perspectives de croissance des PDG, ces derniers expriment une appréciation croissante de l'intérêt de prendre des mesures pour réduire leur empreinte carbone. Par rapport à la dernière fois où nous avons posé cette question, il y a dix ans, les PDG sont aujourd'hui deux fois plus susceptibles d'être « fortement d'accord » sur le fait qu'investir dans des initiatives liées au changement climatique renforcera leurs avantages en termes de réputation (30 % en 2020, contre 16 % en 2010), et 25 % des PDG aujourd'hui, contre 13 % en 2010, considèrent que les initiatives liées au changement climatique peuvent déboucher sur de nouvelles opportunités de produits et de services pour leur organisation.

Alors que les opinions sur les opportunités de produits et de services liées au changement climatique sont restées relativement stables aux États-Unis et au Royaume-Uni, on a pu constater un changement radical d'opinion en Chine au cours de ces dix dernières années. En 2010, seuls 2 % des PDG chinois voyaient dans le changement climatique une source d'opportunités, alors qu'en 2020, ce chiffre est passé à 47 %, ce qui représente de loin la plus forte augmentation du nombre de PDG dans tous les pays inclus dans l'enquête. Toutefois, pour que ces opportunités se transforment en succès à long terme, les principes du changement climatique doivent être intégrés dans toute la chaîne d'approvisionnement et l'expérience client des entreprises.

