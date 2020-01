La Régie de l'énergie du Canada prendra connaissance du savoir traditionnel autochtone pour la demande de NGTL visant le projet d'agrandissement du réseau principal à Edson





Preuve attendue de quatre Premières Nations



CALGARY, le 20 janv. 2020 /CNW/ - La Commission de la Régie de l'énergie du Canada prendra connaissance du savoir autochtone pour la demande de NOVA Gas Transmission Ltd. (« NGTL ») visant la construction et l'exploitation d'environ 85 km de gazoduc dans le centre de l'Alberta.

La Régie reconnaît que les peuples autochtones ont une tradition orale par laquelle ils transmettent leur savoir d'une génération à l'autre. Cette information ne peut pas toujours être communiquée de façon valable par écrit. Le savoir autochtone peut procurer à la Régie des renseignements pertinents qui pourraient ne pas être accessibles autrement.

L'audience débutera à 9 h le mardi 21 janvier et se poursuivra jusqu'au mercredi 22 janvier, au Holiday Inn & Suites Red Deer South. Les médias et le public sont invités à y assister. La diffusion audio en direct sera également assurée.

Du mardi 21 janvier au mercredi 22 janvier 2020

Holiday Inn Hotel and Suites Red Deer South

33 Petrolia Drive - Gasoline Alley

Comté de Red Deer (Alberta)



De 9 h à 12 h (heure des Rocheuses) De 13 h 30 à 16 h 30 (heure des Rocheuses) De 18 h à 21 h (heure des Rocheuses) Mardi 21 janvier Première Nation Bearspaw Première Nation Chiniki Première Nation Wesley Mercredi 22 janvier Nation Piikani



La Régie de l'énergie du Canada est à l'oeuvre afin d'assurer l'acheminement de l'énergie en toute sécurité partout au pays. Elle examine les projets de mise en valeur des ressources énergétiques et communique de l'information importante sur l'énergie, tout en appliquant des normes de sécurité et environnementales comptant parmi les plus strictes au monde. Pour savoir comment la Régie travaille pour vous, visitez son site Internet ou suivez-la sur les médias sociaux.

