La Citi Private Bank salue Fernando Alonso pour son impressionnant premier rallye Dakar





Fernando Alonso, légende du sport automobile sponsorisé par la Citi Private Bank, a électrisé ses fans avec sa première performance dans l'une des épreuves d'endurance les plus difficiles du sport automobile, le Rallye Dakar.

Le multiple champion du monde a terminé quatrième dans la dernière étape de la course, terminant en tête du classement général des nouveaux participants. Il s'agit d'un retour impressionnant par rapport aux difficultés qu'il a connues plus tôt dans la semaine avec une voiture endommagée au niveau des roues et de la suspension, et un accident avec double tonneau.

Le Rallye Dakar annuel - qui en est à sa quarante-deuxième année - est une course extrême d'endurance tout-terrain. L'édition de cette année comprenait douze étapes quotidiennes couvrant un total de 7 500 kilomètres (4 600 milles). En plus d'une compétition entre certains des meilleurs pilotes du monde, le Rallye Dakar met les pilotes aux prises avec des terrains hostiles. En 2020, les pilotes ont dû relever le défi supplémentaire consistant à recevoir des informations sur le parcours le matin de certaines étapes de la course, plutôt que la veille.

" La performance tenace de Fernando lors de son tout premier Dakar a démontré, une fois de plus, pourquoi il est l'un des plus grands pilotes de course automobile de tous les temps, " a déclaré Peter Clive Charrington, Responsable mondial de Citi Private Bank. " Sa polyvalence est vraiment incroyable. Il parvient à produire cette incroyable magie, que ce soit dans les rues étroites de Monaco, sous la pluie nocturne du Mans, ou sur les sables arides d'Arabie Saoudite. Sa soif de nouveaux défis, ses préparations exhaustives et son inlassable détermination à gagner sont des qualités que nous cherchons à imiter. La Citi Private Bank ne pourrait pas être plus fière de notre association avec Fernando. "

En plus de participer au Rallye Dakar, Fernando doit se rendre à Indianapolis le 24 mai 2020. S'il remporte l'épreuve, il deviendrait le deuxième pilote de l'histoire à compléter la très convoitée " triple couronne de la course automobile. " Un exploit qui implique des victoires à Indianapolis, Monaco et Le Mans. Fernando a déjà triomphé deux fois lors de ces deux dernières épreuves.

