Lancement de la troisième saison de The Brand is Female, une baladodiffusion consacrée au leadership féminin, en collaboration avec la TD

MONTRÉAL, le 20 janv. 2020 /CNW Telbec/ - The Brand is Female, une des baladodiffusions canadiennes chef de file dans la catégorie du leadership féminin, lance aujourd'hui sa toute nouvelle saison présentée par la TD. La série d'interviews hebdomadaire met en vedette des femmes leaders de différents secteurs, qu'elles soient entrepreneures, femmes d'affaires, personnalités des médias ou autres et offre un portrait de leur parcours vers l'épanouissement personnel, servant d'inspiration aux auditeurs.

« Nous sommes enchantés de collaborer avec The Brand is Female cette saison dans le contexte de notre mission visant à permettre le succès et la croissance des femmes entrepreneures au Canada, affirme Chantal Pitre, Directrice nationale, Femmes entrepreneures chez TD. La baladodiffusion est une excellente source d'inspiration pour des femmes entrepreneures, leur permettant d'apprendre de façon authentique à travers les expériences vécues par d'autres. Il s'agit d'un complément parfait au programme de TD qui allie éducation, solutions de financement et mentorat », conclut-elle.

La baladodiffusion The Brand is Female offre une série d'interviews hebdomadaire accessible sur Apple Podcasts, Spotify et Stitcher. La série a été lancée en janvier 2019 par Eva Hartling, animatrice de l'émission. Les deux premières entrevues de la nouvelles saison mettent en vedette trois entrepreneures canadiennes : Salima Visram, fondatrice de la marque de sacs végan Samara ainsi que Connie Lo et Laura Burget, co-fondatrices de la marque de produits de beauté naturels Niu Body.

« En créant la baladodiffusion The Brand is Female, je souhaitais offrir aux femmes leaders de différents milieux une chance de partager leurs parcours; permettant ainsi à d'autres de trouver l'inspiration pour réaliser leur propre vision du succès, affirme Eva Hartling, fondatrice et animatrice de la baladodiffusion The Brand is Female. Au cours des deux premières saisons de la baladodiffusion nous avons ainsi présenté le portrait de femmes fascinantes ayant accompli des choses remarquables; nous sommes très heureux de présenter de nouvelles histoires relatant les succès de nos invités grâce au soutien de la TD cette saison », conclut-elle.

Parmi les invités des deux premières saisons de la série se trouvent Noura Sakkijha, PDG et fondatrice de la marque de joaillerie Mejuri; Sophie Boulanger, PDG et fondatrice de la compagnie d'optique BonLook; Stephanie Kersta et Carolyn Plater, co-fondatrices du studio de méditation Hoame; Mary-Alice Malone, fondatrice et directrice de création de la marque internationale de souliers de luxe, Malone Souliers, et plus encore.

Au cours de chaque épisode de The Brand is Female, les invités parlent des obstacles et défis qu'elles ont dû surmonter alors qu'elles bâtissaient leur carrière et leur entreprise; des leçons apprises en cours de route et elles partagent leurs meilleurs conseils afin d'aider d'autres entrepreneures et femmes d'affaires.

À propos de The Brand is Female

The Brand is Female a été lancée en janvier 2019 sous la forme d'une baladodiffusion hebdomadaire disponible sur Apple Podcasts, Spotify et Stitcher offrant le portrait de femmes leaders, qu'elles soient entrepreneures, cadres, personnalités des médias ou autres. L'émission est animée par Eva Hartling, qui est aussi à la tête d'une firme de consultation basée à Montréal et Toronto se spécialisant en développement de marque, marketing et communications. The Brand is Female travaille notamment avec des marques fondées par ou s'adressant tout particulièrement aux femmes, leur permettant d'atteindre leur plein potentiel. Avec près de 20 ans d'expérience en stratégie de marque, la fondatrice de The Brand is Female, Eva Hartling, est dédiée à aider les entrepreneurs à atteindre leurs objectifs d'affaires à l'aide d'une fondation de marque bien ancrée, une stratégie de communications créative et du storytelling authentique.

Visitez thebrandisfemale.com.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada; Gestion de patrimoine TD (Canada), Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine TD (États-Unis) et une participation dans TD Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec 13 millions de clients du service en ligne et du service mobile. Au 30 octobre 2019, les actifs de la TD totalisaient 1,4 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

Visitez https://www.td.com/ca/fr/entreprises/petite-entreprise/femmes-en-affaires/.

