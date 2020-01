Le jour du Drapeau, commémoration d'appartenance et de fierté!





MONTRÉAL, le 20 janv. 2020 /CNW Telbec/ - À l'approche du 21 janvier, jour du Drapeau, le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) invite la population à poser un geste d'affirmation citoyenne en affichant fièrement le fleurdelisé et en participant aux activités soulignant l'événement. À l'initiative des Sociétés nationales et Sociétés Saint-Jean-Baptiste membres du MNQ, c'est près d'une quarantaine d'activités qui sont organisées à travers le Québec. Pour consulter la programmation complète et en apprendre un peu plus sur l'histoire du fleurdelisé, visitez le jourdudrapeau.quebec.

Toujours méconnu du grand public, le jour du Drapeau est une journée mémorielle importante puisqu'elle célèbre un puissant symbole d'appartenance à la nation québécoise. Chaque année, les Sociétés membres du MNQ soulignent avec des ressources minimes l'anniversaire du fleurdelisé. Elles réussissent malgré tout à offrir une programmation variée visant à faire connaître cette commémoration auprès du grand public. Depuis novembre dernier, une motion a été adoptée à l'unanimité pour que le gouvernement du Québec se dote enfin d'une politique de commémoration nationale structurante. C'est avec plaisir que le MNQ souhaite collaborer à l'élaboration de cette politique afin que le jour du Drapeau et l'ensemble des événements marquants de notre histoire soient dignement soulignés, autant par les instances gouvernementales que par la population.

« Actuellement, et ce depuis plusieurs années, le gouvernement se contente de publier un communiqué soulignant le jour du Drapeau. Nous sommes confiants qu'avec la dernière motion adoptée en novembre, il sera en mesure de déployer les moyens nécessaires, en collaboration avec les différents ministères, pour promouvoir davantage ce symbole d'appartenance et de fierté. Une invitation aux municipalités à arborer le fleurdelisé sur leurs édifices publics, par exemple, serait plus que souhaitable. Le MNQ et ses sociétés affiliées regorgent de suggestions et de solutions pour mieux encadrer et souligner cette journée qui se doit de s'ancrer dans les mémoires » a déclaré Etienne-Alexis Boucher, président du Mouvement national des Québécoises et Québécois.

De plus, le MNQ se réjouit du partenariat avec Québecor, qui nous permet cette année d'offrir quatre pages dans la section Actualités du Journal de Montréal et du Journal de Québec du 21 janvier, concernant l'histoire du fleurdelisé et destiné au grand public.

Fondé en 1947, le MNQ est le réseau des 19 Sociétés nationales et Saint-Jean-Baptiste réparties sur tout le territoire du Québec. Il a pour mission de défendre et promouvoir l'identité québécoise, la langue, l'histoire, la culture et le patrimoine.

