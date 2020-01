Bombardier obtient le feu vert pour la mise à niveau avionique des avions Learjet





L'administration fédérale de l'aviation (FAA) des États-Unis certifie la mise à niveau de la populaire suite avionique G5000 de Garmin

Cette technologie de pointe sera offerte en équipement de série sur les nouveaux avions Learjet et en modification de rattrapage pour les avions Learjet 70 et Learjet 75

La mise à niveau confère des capacités améliorées au poste de pilotage renommé Bombardier Vision et ouvre la voie à des avancées futures

Le plus récent avion de la gamme Learjet de Bombardier, le biréacteur Learjet 75 Liberty, suscite un solide intérêt sur le marché, affichant le vol le plus en douceur, la cabine la plus spacieuse et la plus récente suite avionique

MONTRÉAL, 20 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de son engagement continu envers la gamme de produits légendaire Learjet, Bombardier a l'honneur d'annoncer que l'administration fédérale de l'aviation (FAA) des États-Unis a certifié la plus récente mise à niveau vers la populaire suite avionique G5000 de Garmin à bord des avions Learjet.

La mise à niveau sera intégrée sur les nouvelles livraisons d'avions Learjet. D'ici quelques mois, la nouvelle suite avionique G5000 de Garmin sera également une caractéristique standard du plus récent avion Learjet de Bombardier, le Learjet 75 Liberty, qui devrait entrer en service au milieu de 2020. Une modification en rattrapage pour les avions Learjet 70 et Learjet 75 sera disponible au début de 2020.

« La plus récente suite avionique G5000 de Garmin est l'une des nombreuses raisons d'aimer les avions Learjet », a déclaré Peter Likoray, vice-président principal des Ventes mondiales et du Marketing de Bombardier Avions d'affaires. « Avec un flot constant d'améliorations et l'entrée en service imminente du nouvel avion Learjet 75 Liberty, Bombardier fait du meilleur avion léger du monde un choix irrésistible pour plus d'exploitants que jamais auparavant. »

« L'iconique avion Learjet symbolise performance et efficacité, et le poste de pilotage intégré G5000 de Garmin vient encore améliorer cette plateforme par des caractéristiques modernes comme la connectivité sans fil, un système de navigation aérienne FANS 1/A+ et plus encore* », indique Carl Wolf, vice-président des Ventes et du Marketing du secteur de l'aviation de Garmin. « Nous sommes enthousiastes de travailler aux côtés de Bombardier pour livrer une suite avionique à la fine pointe de la technologie avec une série de caractéristiques évoluées qui réduit la charge de travail des pilotes, améliore leur conscience situationnelle et leur procure une expérience de vol supérieure. »

Les récentes améliorations apportées par Bombardier aux avions Learjet connaissent du succès auprès des exploitants et comprennent une porte coulissante en équipement de série pour assurer le vol le plus tranquille, ainsi que des périodicités prolongées pour la maintenance qui réduisent les coûts d'exploitation. Le nouvel avion spacieux Learjet 75 Liberty, qui témoigne une fois de plus de l'engagement de Bombardier envers la gamme Learjet, suscite un solide intérêt sur le marché. Une maquette grandeur nature de l'intérieur de cet avion d'affaires à valeur ajoutée a déjà été présentée au public à plusieurs reprises, recevant un accueil extraordinairement positif.

La nouvelle suite avionique G5000 de Garmin apportera des améliorations qui réduiront la charge de travail, notamment pour la navigation verticale en montée, en croisière et en descente, de meilleurs calculs de performance au décollage et à l'atterrissage et plus encore. Un système de navigation aérienne FANS 1/A+, qui donne accès aux itinéraires les plus efficaces et les plus favorables, sera offert en option. Il permettra d'être prêt à répondre aux exigences liées à la modernisation de l'espace aérien et procurera des gains d'efficacité qui devraient réduire les coûts d'exploitation directs. Les pilotes profiteront également d'un large éventail de caractéristiques de connectivité sans fil, dont les transferts bidirectionnels des plans de vol entre les applications compatibles et le système avionique, grâce à la solution Flight Stream 510 de Garmin.

L'avion Learjet 75 Liberty affiche les mêmes coûts d'exploitation que ses concurrents dans la catégorie des avions légers, tout en offrant la cabine la plus spacieuse, la plus grande vitesse, le plus grand rayon d'action et le vol le plus en douceur. Il devance également les autres avions légers sur le plan des normes de sécurité, étant certifié aux normes du chapitre 25 de la FAA, applicables aux avions de ligne commerciaux, contrairement à la plupart des autres avions légers qui sont certifiés aux normes du chapitre 23.

La configuration à six places à bord de l'avion Learjet 75 Liberty assure aux passagers une liberté sans précédent de prendre leurs aises dans un avion léger. Une porte coulissante standard entre le poste de pilotage et la suite affaires assure un vol en toute intimité, tandis que des tables latérales rétractables et des ottomanes escamotables assurent productivité et confort.

L'avion Learjet 75 Liberty a une autonomie de 2 080 milles marins, qui lui permet de relier Las Vegas à New York, Seattle à Washington, D.C. et Mexico à San Francisco, sans escale.*

À propos de Garmin

Le secteur de l'aviation de Garmin est un grand fournisseur de solutions aux équipementiers d'origine et au marché des avions d'occasion, ainsi qu'aux clients militaires et gouvernementaux. Le portefeuille de Garmin englobe la navigation, les communications, les commandes de vol, l'évitement des risques, une série exhaustive de solutions ADS-B et d'autres produits et services renommés pour leur innovation, leur fiabilité et leur valeur. Pour en savoir plus sur la gamme complète de produits avioniques de Garmin, visitez le site www.garmin.com/aviation .

À propos de Bombardier

Avec plus de 68 000 employés, Bombardier est un leader mondial de l'industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d'ingénierie dans 28 pays ainsi qu'un vaste portefeuille de produits et services pour les marchés de l'aviation d'affaires, de l'aviation commerciale et du transport sur rail. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, nos revenus ont été de 16,2 milliards $ US. Bombardier fait partie des 100 entreprises les plus durables au monde de l'indice Global 100 de 2019. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier .

Notes aux rédacteurs

Visitez le site Web de Bombardier Avions d'affaires pour en savoir plus sur nos produits et services de pointe dans l'industrie. Suivez @Bombardierjets sur Twitter pour obtenir les dernières nouvelles et mises à jour de Bombardier Avions d'affaires. Pour recevoir nos communiqués de presse, visitez la section des fils RSS de notre site Web.

*Certaines caractéristiques sont en option

**L'avion Learjet 75 Liberty est en cours de développement et les tolérances de conception restent à finaliser et à certifier. Toutes les spécifications et données sont approximatives, peuvent changer sans préavis et sont assujetties à certaines règles d'exploitation, hypothèses et autres conditions.

Bombardier, Bombardier Vision, Learjet, Learjet 70, Lerarjet 75 et Learjet 75 Liberty sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

