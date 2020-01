Fantasy Westward Journey présente la beauté du patrimoine culturel immatériel chinois en Italie





La culture traditionnelle chinoise était au centre de l'échange sur la culture traditionnelle sino-italienne et de l'exposition sur le patrimoine qui s'est tenue à Florence la semaine dernière. Commençant par une réception de bienvenue à laquelle ont assisté des invités chinois et italiens du monde universitaire et artistique, l'exposition a également célébré le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et l'Italie.

Le principal sponsor de l'événement, Fantasy Westward Journey Online, est un jeu de rôle de NetEase Games, qui compte 360 millions d'utilisateurs et atteint des pointes de 2,71 millions d'utilisateurs en simultané. Basé sur le folklore chinois classique, il plonge les joueurs dans des cultures immatérielles à travers diverses fonctionnalités et activités du jeu. Des sociétés comme NetEase, Inc. (NASDAQ : NTES) ont essayé de faire revivre les cultures immatérielles et d'attirer une jeune génération par le biais du divertissement interactif.

La réception, Craft Your Dream (Créer votre rêve) : Préserver le patrimoine culturel immatériel de la Chine, a réuni des invités italiens, dont Tommaso Sacchi, ministre de la Culture, de la Mode et du Design, et Michele Rossi, du département de la Culture de la ville de Florence ; Eugenio Giani, président du conseil régional de Toscane, etc.

Cet événement de quatre jours a permis de présenter le charme et la beauté des traditions chinoises et de faire progresser les échanges culturels entre la Chine et l'Italie. Parmi les sponsors figuraient Fantasy Westward Journey, l'Associazione dello sviluppo culturale in italia et N.O.I Internazionale culturale e Arte Associazione et l'Accademia di Belle Arti di Firenze, l'Académie centrale des beaux-arts.

L'échange a rassemblé plusieurs conférenciers, dont :

Le professeur Pierpaolo Ramotto du département de peinture à l'huile de l'Accademia di Belle Arti, qui a exploré la relation entre les nouveaux médias et les arts traditionnels dans les cultures orientales et occidentales et a exprimé son désir d'étudier l'art en Chine.

Yao Lu, professeur de photographie à la Central Academy of Arts, qui a abordé le phénomène du langage créatif à travers la photographie.

Le professeur Cheng Kezhen, de la Central Academy of Arts, qui a donné un cours d'animation, expliquant que bien que " toutes les choses soient disposées par Dieu, ce qui compte, ce sont les perspectives des gens ".

Zhang Zhaogong, directeur du Future Media Game Studio de la Central Academy of Arts, évoquant la frontière entre les jeux et la réalité, a déclaré que NetEase " visait à impliquer les étudiants des deux pays dans la préservation des cultures traditionnelles ".

