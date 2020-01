Les enfants en difficulté du monde entier recevront 490 000 boîtes à chaussures remplies de cadeaux de la part des Canadiens





Le total de 2019 comprend des boîtes remplies en ligne par l'entremise de l'option PackaBox.ca, accessible tout au long de l'année

CALGARY, le 20 janv. 2020 /CNW/ - Les Canadiens ont rempli avec amour 490 471 boîtes à chaussures de jouets, d'articles d'hygiène, de fournitures scolaires et de bien d'autres choses dans le cadre de la campagne Opération enfant de Noël 2019, qui a récemment pris fin.

La distribution des boîtes à chaussures dans les pays en voie de développement a déjà commencé. Au cours des prochaines semaines, les enfants de l'Amérique centrale et de l'Afrique de l'Ouest recevront des boîtes à chaussures que des Canadiens bienveillants ont remplies.

Les 490 471 boîtes offertes en 2019 -- dont 12 098 boîtes remplies en ligne à PackaBox.ca -- sont comprises dans le total mondial de 10 569 405 boîtes recueillies au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne, en Finlande, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, au Liechtenstein, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants de la générosité des Canadiens, dont plusieurs sont au chômage ou confrontés à une importante incertitude économique, alors qu'ils continuent de soutenir ce programme essentiel année après année », a déclaré Randy Crosson, directeur d'Opération enfant de Noël Canada.

« Chaque boîte à chaussures remplie est une occasion de montrer aux enfants souffrants que Dieu les aime et que nous les aimons, et les cadeaux que les Canadiens ont offerts béniront les enfants -- beaucoup d'entre eux n'ont jamais reçu de cadeau auparavant. »

Lorsque cela est approprié sur le plan culturel, tous les enfants qui reçoivent une boîte à chaussures sont invités à assister à l'activité Le plus grand voyage, le programme d'évangélisation et de discipulat en 12 leçons de la Bourse du Samaritain. Depuis 2010, plus de neuf millions d'enfants ont décidé de devenir chrétiens en participant à l'activité Le plus grand voyage.

Option offerte toute l'année :

Des milliers de Canadiens tirent parti de l'option Internet de l'Opération enfant de Noël, qui leur permet de remplir des boîtes à chaussures pendant toute l'année à l'adresse PackaBox.ca. Les Canadiens peuvent choisir des articles à déposer en guise de cadeau dans les boîtes à chaussures tout en téléchargeant des notes et photos personnelles.

Depuis 1993, l'Opération enfant de Noël a recueilli et livré en personne plus de 177 millions de boîtes à chaussures remplies de cadeaux à des enfants dans plus de 130 pays aux prises avec la guerre, la pauvreté, des catastrophes naturelles, la maladie et la famine.

La Bourse du Samaritain Canada :

L'Opération enfant de Noël est un programme de la Bourse du Samaritain Canada, un organisme chrétien d'aide et de développement qui tire son nom de l'histoire biblique du bon Samaritain. Tout comme ce bon samaritain, qui a croisé un homme battu et qui lui est venu en aide, nous aidons les victimes de la guerre, de la maladie, de catastrophes, de la pauvreté, de la famine et de la persécution. En plus de mener l'Opération enfant de Noël, nos initiatives consistent notamment à fournir de l'eau salubre, des compétences professionnelles, ainsi que du matériel et de la formation agricoles à des familles de pays en voie de développement. Pour en savoir plus, visitez le site BourseduSamaritain.ca.

SOURCE Samaritan's Purse Canada

Communiqué envoyé le 20 janvier 2020 à 11:42 et diffusé par :