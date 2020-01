Un nouveau financement pour la lutte contre les changements climatiques est annoncé pour les jeunes et les entreprises du Manitoba





WINNIPEG, le 20 janv. 2020 /CNW/ - Les changements climatiques sont le défi majeur de notre époque. Le Canada prend des mesures réelles, pratiques et ambitieuses pour protéger l'environnement et assurer la transition vers une économie plus propre.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé un financement de 200 000 dollars dans le cadre du Fonds d'action pour le climat du gouvernement fédéral, soit 100 000 dollars pour l'Assiniboine Park Conservancy et 100 000 dollars pour Éco-Ouest Canada.

L'Assiniboine Park Conservancy travaillera avec des jeunes en vue de déterminer les principaux obstacles auxquels ils font face pour lutter efficacement contre les changements climatiques et de créer, à l'issue d'un travail de collaboration, une campagne sur les médias sociaux pour lever ces obstacles. Ce projet aidera de jeunes Canadiens à faire de la sensibilisation et à acquérir les compétences nécessaires pour apporter des changements positifs à l'environnement.

Éco-Ouest Canada travaillera avec de petites et moyennes entreprises pour sensibiliser les municipalités des Prairies et leur offrir une formation sur l'atténuation des risques. Ces partenariats permettront aux collectivités d'élaborer des plans d'action et de résilience face aux changements climatiques.

Le Fonds d'action pour le climat fournit annuellement jusqu'à trois millions de dollars pour soutenir des projets réalisés par des étudiants, des jeunes, des peuples ou des organisations autochtones, des organismes sans but lucratif, des petites ou moyennes entreprises, des instituts de recherche ou des établissements d'enseignement qui mènent des campagnes de sensibilisation et encouragent d'autres parties à lutter efficacement contre les changements climatiques.



« Les initiatives mises en oeuvre par les Canadiens d'un océan à l'autre sont une véritable source d'inspiration pour moi. Partout au Manitoba, des groupes locaux comme l'Assiniboine Park Conservancy et Éco-Ouest Canada prennent part à des mesures énergiques contre les changements climatiques qui encouragent d'autres personnes à faire de même. Nous nous sommes fixé comme objectif d'atteindre zéro émission nette de carbone d'ici 2050, et notre gouvernement est résolu à aider les Canadiens de tout le pays à faire la transition vers un avenir plus propre et plus prospère pour nos enfants et nos petits-enfants. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« En tant qu'organisme voué à l'éducation environnementale, nous cherchons toujours des moyens d'inspirer la prochaine génération de champions de la lutte contre les changements climatiques. Nous avons travaillé en collaboration avec le Centre d'études nordiques de Churchill, Polar Bears International et cinq écoles secondaires du Manitoba pour offrir aux élèves une expérience immersive susceptible de changer leur vie et conçue pour les aider à déterminer, à comprendre et à éliminer les obstacles à la lutte contre les changements climatiques grâce à une communication efficace. Nous sommes reconnaissants du soutien qu'Environnement et Changement climatique Canada a apporté à ce programme. »

- Bruce Keats, directeur général des opérations, Assiniboine Park Conservancy

« L'Initiative Entreprise-Climat a été conçue afin de donner aux petites et moyennes entreprises une meilleure capacité de pouvoir reconnaître les risques ainsi que les impacts des changements climatiques sur leur secteur, tout en les outillant pour assurer leur résilience et leur pérennité économique. Éco-Ouest Canada est fier du partenariat avec le gouvernement fédéral pour la réalisation de cette initiative. La réalisation des projets d'Éco-Ouest Canada en infrastructures municipales vertes et de développement économique durable dans l'Ouest canadien ne serait pas possible sans le soutien du gouvernement fédéral. »

- Dany Robidoux, directeur général, Éco-Ouest Canada



Au total, 19 projets ont été sélectionnés pour être financés dans le cadre du Fonds d'action pour le climat lors de la période de soumission de 2019-2020.

Depuis 2018, le Fonds d'action pour le climat a soutenu une grande variété d'initiatives qui suscitent les discussions et encouragent l'action pour le climat.

