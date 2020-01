PPG annonce le lancement de solutions de batteries automobiles prêtes à l'emploi lors du Salon AABC Europe





PPG (NYSE: PPG) a annoncé aujourd'hui qu'elle dévoilerait une gamme de revêtements prêts à l'emploi conçus pour améliorer les performances, la durabilité, la sécurité et les coûts des batteries de véhicules électriques lors de la Advanced Automotive Battery Conference (AABC) Europe, du 12 au 16 janvier 2020, au RheinMain Congress Center à Wiesbaden, en Allemagne. L'entreprise présentera également sa dernière innovation en matière de gestion thermique des batteries, le matériau de remplissage thermique PPG CORATHERMtm , lors d'une présentation technique le lundi 13 janvier.

Le stand PPG (n° 109) au Salon AABC Europe présentera une vaste gamme de solutions pour les applications de cellules de batterie et d'emballage, notamment des matériaux thermiques de remplissage, un liant de cathode sans N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP), des revêtements diélectriques et intumescents, des adhésifs et matériaux d'étanchéité pour emballages. De plus, Calum Munro, responsable scientifique chez PPG en recherche et technologie, en revêtements pour fabricants d'équipement d'origine (OEM) automobile, fournira une description détaillée du développement et de la validation du matériau de remplissage thermique Coratherm de PPG. Cette solution de gestion thermique économique et prête à l'emploi, offre des performances exceptionnelles et une faible densité. Disponible en matériau mono-composant (1K) ou bi-composants (2K), elle peut être adaptée aux exigences spécifiques de chaque OEM.

PPG présentera son tout dernier succès relatif au développement d'un liant de cathode rentable, éliminant l'utilisation du solvant NMP. Le liant prêt à l'emploi aide à rationaliser les processus de formulation et d'application, en réduisant les temps de mélange jusqu'à 90 %, et il contribue à prolonger la durée du cycle de vie de la batterie. Le solvant NMP, largement utilisé dans la fabrication d'électrodes, a été reconnu toxique pour la reproduction par plusieurs organismes de réglementation internationaux.

« La participation de PPG au Salon AABC Europe nous permettra de mettre en évidence notre expertise en permettant à nos clients d'améliorer les performances, la durabilité et la sécurité d'une batterie tout en réduisant le coût total du système », a déclaré M. Munro. « Nous travaillons également en partenariat avec nos clients pour garantir une application fructueuse de grande portée concernant nos récentes solutions de revêtement de batterie ».

PPG permet aux fabricants de véhicules électriques et aux fabricants de batteries et de composants d'accélérer le développement de solutions de stockage d'énergie pour les véhicules automobiles et utilitaires. La vaste expertise de l'entreprise en matière de matériaux touche pratiquement tous les domaines de la conception et de l'assemblage de batteries lithium-ion, permettant aux clients de PPG d'accroître la densité énergétique, de prolonger la durée de vie, d'améliorer la sécurité, d'augmenter les cadences de production et de réduire le coût par kWh.

AABC Europe est l'un des principaux salons mondiaux dans le domaine des technologies de batteries automobiles et nous espérons pouvoir attirer plus de 1 000 participants parmi les fabricants d'équipements d'origine, les fournisseurs de matières premières et les organismes de recherche.

NOTE DE L'ÉDITEUR : Pour de plus amples informations sur les revêtements de batteries de véhicules électriques et d'autres solutions de mobilité de PPG, veuillez visiter le site www.ppgautocoatings.com. Pour de plus amples informations sur le Salon AABC Europe, veuillez visiter le site www.advancedautobat.com/europe.

PPG : WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLDtm (« Nous protégeons et embellissons le monde »)

Chez PPG (NYSE: PPG), nous travaillons chaque jour pour élaborer et livrer les peintures, revêtements et matériaux spéciaux auxquels nos clients accordent leur confiance depuis 135 ans. Grâce à la passion et à la créativité, nous résolvons les principaux défis de nos clients, en étroite collaboration afin de trouver la bonne voie à suivre. Depuis notre siège social à Pittsburgh, nous sommes opérationnels et innovons dans plus de 70 pays et avons déclaré des ventes nettes de 15,4 milliards de dollars en 2018. Nous fournissons des services à notre clientèle dans les secteurs de la construction, des produits de consommation, de l'industrie et des transports et des marchés de l'après-vente. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.ppg.com.

We protect and beautify the world (« Nous protégeons et embellissons le monde ») est une marque commerciale et le Logo PPG est une marque déposée de PPG Industries Ohio, Inc.

CATÉGORIE : OEM automobile

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 20 janvier 2020 à 11:00 et diffusé par :