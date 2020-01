Les prix autoHEBDO.net rendent hommage aux meilleurs véhicules au Canada pour l'année 2020





La Honda Fit, la camionnette Ram 1500 et le Volvo XC40 dominent dans les catégories des meilleures voitures, tandis que Toyota est reconnue comme étant la marque la plus digne de confiance dans la nouvelle catégorie : Choix du public.

TORONTO, le 20 janv. 2020 /CNW/ - Les gagnants des Prix autoHEBDO.net 2020, présentés par TD Assurance dans le cadre des prix les plus globaux au Canada décernés par des experts automobiles, ont été dévoilés aujourd'hui. Les véhicules sont récompensés pour leur rapport qualité-prix, leurs innovations, leur performance, leur confort, leurs caractéristiques technologiques et leur caractère désirable. Cette année, les Prix autoHEBDO.net récompensent des véhicules dans 27 catégories, y compris trois prix du meilleur véhicule, et cinq nouveaux prix Choix du public, déterminés en fonction du vote des consommateurs.

autoHEBDO.net, la référence en matière de recherche automobile pour les consommateurs, décerne des prix basés sur le point de vue des acheteurs. Tandis que les autres prix automobiles canadiens présentent généralement que des modèles redessinés pour l'année en cours, les Prix autoHEBDO.net prennent en compte tous les nouveaux véhicules offerts sur le marché. Selon autoHEBDO.net, ce qui distingue une «?voiture primée?» est le fait que les experts la recommanderaient sans hésiter à leurs parents et amis.

Selon le jury des Prix autoHEBDO.net, un regroupement de plus de 20 des meilleurs journalistes automobiles du Canada, les meilleurs véhicules de l'année 2020 sont la polyvalente Honda Fit dans les catégories de la Meilleure voiture et la Meilleure voiture sous-compacte?; la robuste camionnette Ram 1500 dans les catégories de la Meilleure camionnette et la Meilleure camionnette pleine grandeur?; et le luxueux et élégant Volvo XC40 dans les catégories du Meilleur VUS/véhicule multisegment et du Meilleur VUS sous-compact de luxe. Une multitude d'autres véhicules ont également récolté les honneurs cette année, comme la Honda Accord dans la catégorie de la Meilleure berline familiale et la Porsche Panamera dans la catégorie de la Meilleure grande voiture de luxe.

Près de 25?000 Canadiens ont voté pour déterminer le gagnant du prix Choix du public. Toyota, réputée pour ses voitures fiables, s'est classée au premier rang de la catégorie des Fabricants automobiles les plus dignes de confiance. La Toyota Supra a été couronnée voiture la plus cool?; la camionnette Ford F-150 a remporté le prix de la camionnette la plus fiable?; la Subaru Outback a dominé dans la catégorie du VUS/véhicule multisegment le plus fiable?; et l'Audi E-Tron s'est démarquée comme étant la voiture écologique la plus fiable.

«?Ces prix ont pour but d'aider les Canadiens dans leur démarche d'achat de voiture et de leur fournir des conseils judicieux en matière d'automobile. De nos jours, toutes les voitures sont de bonne qualité, donc notre objectif est de différencier les bonnes voitures des voitures primées?», a déclaré Jodi Lai, rédactrice en chef chez autoHEBDO.net. «?Je suis extrêmement fière de cette remise de prix -- nous décernons les prix les plus globaux au pays dans le domaine de l'automobile, et j'espère que les Canadiens apprécient la valeur des conseils d'experts que nous offrons. Notre jury diversifié, composé de plus de 20 experts automobiles de partout au pays, a travaillé sans relâche pour donner aux Canadiens d'excellents conseils?».

Le jury, dont plusieurs membres font également partie des jurys de l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC), des prestigieux prix North American Car/Truck/Utility Vehicle of the Year (NACTOY) et World Car/Truck/Utility Vehicle of the Year (WCOTY), a évalué plus de 350 modèles de véhicules selon 12 critères précis et en fonction des segments des véhicules : l'excellence globale, le rapport qualité-prix, l'innovation, la technologie et les caractéristiques, la convivialité, la performance, l'excellence en matière de design, la satisfaction au volant, la conception, la sécurité, la qualité et l'efficacité. Le résultat?? Une liste détaillée de véhicules primés pour aider les Canadiens à prendre une décision éclairée lors de l'achat de leur prochain véhicule.

Des détails supplémentaires sur le processus d'évaluation, y compris la liste des critères permettant de définir en quoi consiste une voiture primée, sont disponibles ici. Vous pouvez obtenir la liste complète des gagnants de chaque catégorie ainsi qu'une analyse complète et détaillée des choix du jury sur le site autoHEBDO.net/Prix.

