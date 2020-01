Deux millions de jeunes Québécois invités à enrichir leur parcours professionnel et personnel grâce au soutien à la mobilité et au nouveau site web de LOJIQ.org





MONTRÉAL, le 20 janv. 2020 /CNW Telbec/ - LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec a procédé jeudi dernier au lancement de son nouveau site internet lojiq.org en présence de plusieurs jeunes adultes. Les deux millions de québécois âgés de 18 à 35 ans peuvent dorénavant se connecter sur diverses plateformes, ordinateur, tablette ou téléphone intelligent, pour accéder à l'information et aux programmes offerts par l'organisme cinquantenaire : guichet unique de la mobilité jeunesse au Québec. Le site est le point d'entrée qui permet aux participants de déposer un projet ou encore de poser leur candidature à un projet clés en main pour vivre une expérience enrichissante du point de vu professionnel ou personnel.

Soutenir les 18-35 ans grâce à un site multiplateforme

La nouvelle interface a pour objectifs de faire rayonner, de rendre accessible et de promouvoir l'offre de LOJIQ à ses publics de tous horizons et dans toutes les régions du Québec et dans la Francophonie. Ils seront ainsi plus nombreux à profiter des 5 programmes et 3 initiatives à leur disposition. Chaque jeune peut effectivement effectuer jusqu'à 10 séjours formateurs. Des témoignages et exemples concrets de projets démontrent clairement l'impact des projets réalisés. Ils permettent aux jeunes de s'inspirer et les incite à passer à l'action.

Outre les participants aux programmes de LOJIQ, les partenaires sont également mis à l'honneur afin de développer les réseaux de l'organisme, d'initier des projets accélérateurs de potentiel par et pour les jeunes, à leur image et selon leurs besoins. Le contenu épuré ainsi que le style dynamique et moderne sauront rejoindre cette population branchée et technophile. La section blogue offrira quant à elle des articles complémentaires et de la vulgarisation portant sur diverses thématiques.

Les anciens participants au coeur de la nouvelle identité visuelle

Les visuels du site mettent fièrement en vedette quelques-uns des 155 000 participants soutenus par LOJIQ à ce jour. Ils représentent la jeunesse et sont les ambassadeurs de ce nouveau site qui est non seulement la vitrine de LOJIQ et de la Fondation LOJIQ, mais aussi de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ).

Cette nouvelle mouture adaptative, renouvelée et dynamisée, traduit également la nouvelle charte graphique de LOJIQ : colorée, dynamique et empreinte d'énergie et de mouvement.

À propos de LOJIQ

LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec est le regroupement de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l'Office Québec monde pour la jeunesse (OQMJ). Ces derniers accompagnent et soutiennent annuellement plus de 5 000 Québécoises et Québécois de 18 à 35 ans engagés dans une démarche de perfectionnement personnel et professionnel par une expérience de mobilité enrichissante et formatrice à l'international, au Québec et dans les provinces canadiennes. LOJIQ contribue également à accueillir près de 3?000 jeunes adultes étrangers au Québec. LOJIQ relève de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie.

