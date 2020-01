PrescripTIon(MD) est lancé à Terre-Neuve-et-Labrador





TORONTO, le 20 janv. 2020 /CNW/ - Des citoyens de Terre-Neuve-et-Labrador peuvent désormais profiter de la commodité et de la sécurité de l'ordonnance électronique depuis le lancement de PrescripTIonMD à Bonavista.

PrescripTIonMD est un service national d'ordonnances électroniques mis au point par Inforoute Santé du Canada (Inforoute), qui offre aux prescripteurs un moyen sûr et pratique de transmettre une ordonnance électronique à partir de leur dossier médical électronique (DME) vers le système de gestion de la pharmacie (SGP) choisie par le patient. En améliorant la communication et la collaboration entre les prescripteurs et les pharmaciens, l'ordonnance électronique facilite la continuité des soins et assure de meilleurs résultats thérapeutiques pour les patients.

Les Drs Hamdi Magrabi et Logendraj Selvarajah, qui pratiquent à Bonavista, sont les premiers prescripteurs de Terre-Neuve-et-Labrador à faire l'essai de PrescripTIonMD. Leurs premières ordonnances sous forme électronique ont été reçues par Jason Ryan, pharmacien dans cette même localité.

« PrescripTIonMD, qui est directement intégré à mon DME, est un outil beaucoup plus sûr et plus pratique pour mes patients. Comme ils n'ont plus besoin d'apporter leurs ordonnances papier à la pharmacie, ils ne risquent plus de les perdre ou de les oublier », affirme le Dr Selvarajah.

« L'utilisation de PrescripTIonMD est aussi beaucoup plus sûre que de télécopier une ordonnance, et j'ai la certitude que mes patients vont obtenir les médicaments qu'il leur faut, ajoute le Dr Magrabi. Enfin, ce service accélère les choses et me permet donc de consacrer plus de temps à mes patients. »

« L'ordonnance électronique est avant tout au service du patient, ce qui en fait une avancée majeure sur le plan tant de la sécurité et de la santé du patient que de la coordination des soins, explique Stephen Clark, président et directeur général du Centre for Health Information de Terre-Neuve-et-Labrador. Considérée comme l'une des composantes clés du programme de dossier médical électronique provincial, appelé l'eDOCSNL, l'ordonnance électronique établit un lien direct entre les prescripteurs et les pharmaciens, ce qui permet de réduire les erreurs de médicaments, d'améliorer le respect du traitement et d'accélérer la prestation des soins de santé. Nous sommes fiers d'être un partenaire de cette initiative nationale importante et de contribuer à faire progresser la santé numérique dans la province. »

« Eastern Health est ravie d'offrir la technologie de PrescripTIonMD à Bonavista et de permettre aux médecins participants d'envoyer des ordonnances électroniques aux pharmacies locales. Grâce à cet outil, nous pouvons offrir des soins et des services de qualité aux gens de notre région, tout en collaborant avec d'autres partenaires qui partagent notre volonté de prodiguer des soins de qualité et d'améliorer la santé et le mieux-être de leurs concitoyens », souligne Ron Johnson, vice-président des Services d'information et de la Santé rurale pour Eastern Health.

« Nous sommes très heureux d'avoir lancé PrescripTIonMD à Terre-Neuve-et-Labrador, indique Michael Green, président et chef de la direction d'Inforoute Santé du Canada. C'est une étape importante qui aide les professionnels de la santé de cette province à offrir de meilleurs soins à leurs patients. Ce service fait aussi partie de notre initiative ACCÈS Atlantique, dont le but est d'améliorer la santé des gens en rendant les soins plus accessibles. »

En plus d'être maintenant offert à Terre-Neuve-et-Labrador, PrescripTIonMD est en service au Nouveau-Brunswick, en Ontario et en Alberta, et des ententes de déploiement ont été signées avec six autres provinces et territoires.

À propos du Centre for Health Information de Terre-Neuve-et-Labrador (NLCHI)

Le NLCHI est l'organisme gouvernemental de la province chargé de la gestion, de la protection et de la prestation d'un accès sûr et confidentiel à des renseignements sur la santé de qualité afin de soutenir les activités suivantes : la gestion des soins, la recherche, la planification des ressources du réseau de la santé, et l'accès des citoyens à leur information médicale. À ce titre, le NLCHI dirige la mise en oeuvre des solutions de santé électroniques de la province, notamment le dossier de santé électronique (HEALTHe NL) et le dossier médical électronique (eDOCSNL). Visitez www.nlchi.nl.ca.

À propos d'Eastern Health

Eastern Health est la plus grande autorité de la santé intégrée de la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Elle compte environ 13 000 employés dévoués et plus de 600 membres du personnel médical, qui sont assistés par plus de 2 000 bénévoles, y compris par de nombreux auxiliaires et membres de fondations de financement. Disposant d'un budget annuel de quelque 1,5 milliard de dollars, Eastern Health offre une gamme complète de services de santé et communautaires, dont des services de santé publique, des soins de longue durée, des services communautaires, des soins hospitaliers, ainsi que des programmes et services propres à la province. Au service d'une population de plus de 300 000 habitants, Eastern Health couvre un territoire allant de l'ouest de St. John's à Port Blandford et englobant toutes les collectivités des péninsules d'Avalon, de Burin et de Bonavista. Visitez www.easternhealth.ca.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Inforoute contribue à améliorer la santé des Canadiens en travaillant avec ses partenaires afin d'accélérer la création, l'adoption et l'utilisation efficace d'outils de santé numériques partout au pays. Par ses investissements, elle aide à améliorer l'accès aux soins, leur qualité et l'efficience des services de santé pour les patients et les cliniciens. Inforoute est une organisation indépendante, à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral. Visitez www.infoway-inforoute.ca/fr.

À propos de PrescripTIonMD

Inforoute Santé du Canada collabore avec Santé Canada, les provinces et les territoires, ainsi que les intervenants de l'industrie en vue de développer, puis d'exploiter et de maintenir en état un service national d'ordonnances électroniques appelé PrescripTIonMD. Au service de l'ensemble des patients, des pharmacies et des prescripteurs, PrescripTIonMD rendra la gestion des médicaments plus sûre et plus efficace, puisque les prescripteurs pourront transmettre à partir de leur dossier médical électronique (DME) une ordonnance au système de gestion de pharmacie (SGP) de la pharmacie choisie par le patient. De plus, PrescripTIonMD protégera les données médicales personnelles des patients en empêchant qu'elles soient vendues ou utilisées à des fins commerciales. Visitez www.prescriptioncan.ca.

