Les candidatures pour les Champions de la santé mentale 2020 sont maintenant ouvertes





OTTAWA, le 20 janv. 2020 /CNW/ - L'Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale (ACMMSM) est fière d'annoncer que la période de mise en candidature pour la remise de prix des Champions de la santé mentale est maintenant ouverte. La remise de prix des Champions est une campagne annuelle qui reconnait la contribution d'individus et d'organismes à la santé mentale. Chaque année, les Champions sont présentés lors d'un gala de remise de prix à Ottawa.

Cette année, les candidatures seront acceptées dans les catégories suivantes :



Le prix Sharon Johnston pour la jeunesse des Champions de la santé mentale - Tout(e) jeune canadien(ne) âgé(e) de 21 ans ou moins qui a fait preuve de leadership dans sa communauté en menant des efforts de sensibilisation en matière de santé mentale et de la maladie mentale, ou tout organisme qui s'engage à fournir des services aux jeunes Médias - Toute personnalité ou société médiatique qui a contribué à sensibiliser le grand public à la santé mentale ou à la maladie mentale Santé mentale en milieu de travail - Tout employeur ou employé qui a contribué à créer un milieu de travail sain pour le personnel Domaine communautaire, organisme - Tout organisme qui a fourni un excellent service public aux membres de la collectivité aux prises avec la maladie mentale Domaine communautaire, individu - Toute personne qui, par son engagement personnel, a entrainé une sensibilisation accrue au sujet de la maladie mentale ou à réduire la stigmatisation dans sa collectivité Domaine parlementaire - Tout parlementaire provincial ou fédéral qui a fait avancer le programme de la santé mentale au Canada Innovation, chercheur(e) ou clinicien(ne) - Toute personne ou organisation qui, par son travail novateur, a fait avancer le programme de la santé mentale au Canada

« Nous sommes impatients d'entendre les témoignages de Canadiens et de Canadiennes qui se sont engagés en faveur de la santé mentale, dit Florence Budden, co-présidente de l'ACMMSM. Chaque année nous sommes très impressionnés par le travail sans relâche et altruiste de ces individus, et nous remercions tous ceux et celles qui soumettent une candidature en vue de la reconnaissance de ces individus et de ces groupes. »

L'ACMMSM encourage les Canadien(ne)s à soumettre des candidatures au nom d'individus et d'organismes qui se sont engagés envers la santé mentale en remplissant le formulaire en ligne de mise en candidature. Les mises en candidature seront acceptées jusqu'au 22 février 2020.

« Nous avons hâte d'en apprendre davantage sur les contributions remarquables que les individus et les organismes apportent à travers le Canada, ajoute Mark Ferdinand, co-président de l'ACMMSM. Lors du gala, nous avons l'honneur de remercier ces champions pour leurs réalisations dans la lutte contre la stigmatisation de la maladie mentale et leur défense de la parité de la santé mentale. »

L'ACMMSM aimerait remercier ses partenaires Bell Cause pour la cause (commanditaire principal), la Commission de la santé mentale du Canada (commanditaire « or »), et Médicaments Novateurs Canada (commanditaire « bronze ») sans qui la remise de prix annuelle des Champions ne serait pas possible.

Fondée en 1998, l'Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale (ACMMSM) est un regroupement d'organismes nationaux en santé mentale, comprenant des fournisseurs et organismes de soins de santé, représentant les personnes souffrant de maladie mentale, leurs familles et aidants. Le mandat de l'ACMMSM est de s'assurer que la cause de la santé mentale soit une priorité du programme national afin que les personnes aux prises avec une maladie mentale ou un problème de santé mentale et leurs familles aient l'accès approprié aux soins et au soutien.

SOURCE Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale

Communiqué envoyé le 20 janvier 2020 à 10:00 et diffusé par :