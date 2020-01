Avis aux médias - La secrétaire de la gouverneure générale reconnaît l'excellence sportive et académique





OTTAWA, le 20 janv. 2020 /CNW/ - Madame Assunta Di Lorenzo, secrétaire de la gouverneure générale et chancelière d'armes du Canada, remettra la Mention d'honneur du gouverneur général pour l'excellence sportive et académique pour la saison 2018-2019 à huit récipiendaires lors d'une cérémonie à Rideau Hall, le mercredi 22 janvier 2020, à 10 h 30.

Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, se rendra en Israël au moment de l'évènement pour assister au cinquième Forum international sur l'Holocauste à Yad Vashem, le Centre mondial du souvenir de l'Holocauste.

La Mention d'honneur du gouverneur général pour l'excellence sportive et académique rend hommage aux athlètes-étudiants qui ont conservé une moyenne de 80 p. 100 ou plus durant l'année universitaire, tout en ayant porté les couleurs d'au moins une des équipes sportives de leur établissement scolaire. U SPORTS sélectionne une étudiante-athlète et un étudiant-athlète dans chacune des quatre associations.

Voici la liste des huit récipiendaires pour la saison 2018-2019 :

Sport universitaire de l'Atlantique (SUA)

Ciera Disipio - Université du Cap-Breton - Soccer féminin - Baccalauréat ès arts en études communautaires

Liam Elbourne - Université St. Francis Xavier - Soccer - Affaires / Économie

Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ)

Frédérique Beauchamp - Université Laval - Basketball - D. Médecine

Grayg Noireault - Université de Montréal - Soccer - Arts et sciences, Baccalauréat spécialisé en cinéma

Sports universitaires de l'Ontario (SUO)

Slater Doggett - Université Queen's - Hockey - Économie appliquée

Zoe Sherar - Université de Guelph - Athlétisme - Économie

Canada Ouest (CO )

Seth Friesen - Université de Brandon - Volleyball - Sciences

Anna Mollenhauer - Université de Victoria - Hockey sur gazon - Éducation, loisirs et santé

À propos de U SPORTS

U SPORTS est l'alliance qui réunit tous les sports universitaires au pays. Chaque année, près de 20 000 étudiants-athlètes et 700 entraîneurs de 56 universités rivalisent au cours de 21 championnats nationaux, représentant 12 sports au total. U SPORTS offre également aux étudiants-athlètes l'occasion d'illustrer leur excellence sportive sur la scène mondiale pendant les Universiades d'hiver et d'été et dans le cadre de nombreux championnats universitaires internationaux. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.USPORTS.ca.

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir la cérémonie doivent en informer le Bureau de presse de Rideau Hall au préalable et se présenter à l'entrée Princesse Anne de la résidence avant 10 h 15 le jour de l'évènement.

