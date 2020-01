5G : oeuvrer à une croissance durable dans un contexte d'attentes





SHENZHEN, Chine, 20 janvier 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un grand fournisseur international de solutions de télécommunications, d'entreprise et de technologie grand public pour l'Internet mobile, a annoncé aujourd'hui que Wang Xiyu, le Directeur de la technologie de ZTE, a exposé son point de vue sur l'ère de la 5G à venir, sur le thème « 5G : oeuvrer à une croissance durable dans un contexte d'attentes ».

Article complet :

En 2019, plus de 50 opérateurs à travers le monde ont annoncé le lancement commercial de la 5G, plus de 200 000 nouvelles stations de base 5G Sub-6 GHz ayant été déployées. Néanmoins, la commercialisation de la 5G n'en est encore qu'à la phase initiale du développement des infrastructures, des aménagements de grande ampleur n'ayant été réalisés qu'en Chine, en Corée du Sud, aux États-Unis et dans quelques autres pays d'Europe et du Moyen-Orient. On prévoit que la Chine construise plus de 500 000 stations de base 5G en 2020, ce qui accélérera le déploiement de la 5G à l'échelle mondiale. Ce déploiement est actuellement confronté à un certain nombre de défis, dont des exigences plus strictes en matière de densité des stations de base, une plus faible consommation d'énergie et des modèles commerciaux rentables. En outre, les opérateurs visent un retour sur investissement des différentes industries verticales et souhaitent un écosystème collaboratif pour renforcer tous les secteurs grâce aux innovations 5G.

Il y a dix ans, malgré des incertitudes, la 4G a prospéré partout dans le monde. Le développement technologique, combiné à des pratiques innovantes, a facilité le déploiement commercial de la 4G, permettant à l'Internet mobile d'accélérer la transformation sociale.

Le développement technologique favorise la commercialisation de la 5G à grande échelle

Bien que la consommation d'énergie par bit de la 5G diminue drastiquement par rapport à la 4G, l'efficacité énergétique demeure un problème essentiel car les réseaux 5G doivent multiplier par dizaines le taux de traitement des données. Les jeux de puces sont déterminants pour la performance, l'intégration, la consommation d'énergie et d'autres paramètres clés des produits, c'est pourquoi le procédé de fonderie des puces est capital pour l'évolution des produits. Naguère, le procédé de fonderie du jeu de puces de 28 nm pour l'équipement système et les dispositifs mobiles a favorisé la commercialisation de la 4G. Aujourd'hui, c'est le jeu de puces de 7 nm qui doit stimuler la commercialisation de la 5G. Grâce à ses puces en bande de base de 7 nm et ses puces DIF mises au point en interne, ZTE a fait des progrès remarquables, améliorant de 40 % l'intégration, augmentant de plus de 20 % la puissance de sortie RF de bout en bout et réduisant de 30 % la consommation d'énergie et le poids du produit. En 2020, ces puces seront largement utilisées dans les réseaux 5G. Ces prochaines années, le développement continu des technologies, la consommation électrique et le poids des produits continueront de diminuer. Aussi, le développement à la pointe du secteur des jeux de puces 7nm/5nm consolidera le leadership des produits 5G des principaux fournisseurs.

Le problème de couverture que pose la bande de fréquence supérieure de la 5G peut être atténué grâce aux nouvelles technologies, comme le MIMO massif. La densité des stations de base 5G dans les zones urbaines est donc semblable à celle de la 4G.

L'intégration multifournisseurs reste le plus grand défi pour la commercialisation de la 5GC. L'architecture propre au nuage et l'architecture reposant sur les services ont déjà acté le découplage logiciel-matériel et sont commercialisées. Le découpage du réseau peut permettre un déploiement transversal automatique dans le RAN, le réseau de transport et le réseau central mis en place par un seul fournisseur. Les opérateurs envisagent désormais l'intégration multifournisseurs pour améliorer les normes du domaine de gestion facilitant le déploiement automatique de bout en bout. Les services caractéristiques voyant le jour dans la commercialisation de la 5GC, dont les services VoNR et SMS 5G, les services de facturation, le transfert inter-RAT et la migration des données utilisateur sans changement de carte SIM ou de numéro, ont réussi les essais d'interopérabilité et démontré leurs capacités à prendre en charge les modalités eMBB. Les normes des services axés sur l'industrie verticale comme le positionnement 5G haute précision, l'ESTUN, la NPN, la TSN et le LAN 5G gagnent en maturité. ZTE a joué un rôle de premier plan en vue de promouvoir la commercialisation de la 5GC reposant sur des produits 5GC éprouvés, des essais sur le terrain et des performances réseau.

Dans la phase initiale de développement de la 5G, les normes pour l'équipement utilisateur et les systèmes 5G sont toujours en cours d'élaboration. Aussi, les fournisseurs disposant de capacités 5G de bout en bout se convertissent en leaders du secteur car ils assurent une mise en service unifiée et font meilleur usage des bandes de fréquences. En février 2019, ZTE a lancé Axon 10 Pro 5G, le premier smartphone 5G commercialisé en Chine. Fin 2019, cinq millions de smartphones 5G avaient été livrés à des clients internationaux, soit 0,15 % des livraisons totales de smartphones dans le monde. Au premier trimestre de 2020, ZTE entend lancer une série de smartphones 5G multimodes et multifréquences de nouvelle génération, à l'instar d'Axon 11. D'ici à fin 2020, les premiers prix des smartphones 5G de ZTE devraient s'élever à 300 USD, et les prix des modules SA pour les industries verticales devraient également fondre rapidement. Avec la couverture plus large des réseaux 5G, les opérateurs mondiaux prévoient que d'ici à fin 2020, les équipements utilisateurs 5G dans le monde atteindront le chiffre de 160 millions.

Les méthodes de commercialisation de la 5G stimulent la transformation numérique

ZTE collabore avec des partenaires industriels verticaux pour maximiser la valeur de chaque application. ZTE a examiné l'intégration profonde de la 5G et des industries verticales avec Sany Heavy Industry, l'agence de presse Xinhua, le port de Tianjin et Suning, promouvant ensemble la transformation numérique des secteurs.

Les secteurs d'activité relèvent qu'il est absolument vital que les activités et la recherche en matière de 5G dans les industries verticales mêlent des modalités réelles et virtuelles. Dans nombre d'applications 5G, les services vidéo sont perçus comme essentiels pour la transformation numérique. Si la 4G peut prendre en charge la transmission de textes, de données, d'images et de petites vidéos, la 5G assure la transmission fiable de signaux de commande et de services vidéo comprenant l'interaction, le temps réel et la latence déterministe. En oeuvrant à la numérisation des sociétés et en mettant les systèmes de contrôle numérique dans les applications, la 5G peut accélérer la transformation numérique.

À l'époque de la 2G, les opérateurs s'attachaient à bâtir des infrastructures réseau, pour en tirer exclusivement les avantages, atteignant leur âge d'or au moment où prédominaient les services vocaux. Lorsque sont arrivées la 3G puis la 4G, la faible corrélation entre les contenus et les réseaux a permis aux fournisseurs de services par contournement de partager les bénéfices des réseaux existants. C'est la raison pour laquelle ceux qui sont restés à l'avant-garde de l'Internet mobile et de l'informatique en nuage sont devenus des géants du secteur. À l'ère de la 5G, la nécessité d'une large bande passante, d'une grande interaction et d'une latence déterministe rendent les services plus dépendants des réseaux assurant des services de contenu, d'informatique et de stockage. Si la 4G est un catalyseur pour l'essor de l'informatique en nuage, la 5G sera la force motrice des services vidéo distribués, en temps réel et synchronisés à l'ère de l'informatique en nuage. Les opérateurs de télécommunications partageront les bénéfices découlant de l'économie numérique grâce à leurs ressources réseau supérieures et leurs avantages en termes de capacités.

En partenariat avec des entreprises de premier plan dans différents secteurs, ZTE entend stimuler le développement des industries verticales à travers la 5G et permettre à tous les partenaires de bénéficier de capacités fondamentales comme le nuage XR, l'IA, l'interconnexion intelligente, le positionnement haute précision et les capacités de sécurité pour des applications industrielles.

L'usage de logiciels indispensables fait progresser la mise en place d'un écosystème multifournisseurs

Contrairement au domaine traditionnel de la consommation, la transformation numérique dans les industries verticales exige un écosystème plus mature et une hausse drastique de la fiabilité, qui doit passer de 99,9 % à 99,999 %, voire plus. Les logiciels indispensables, tels que les systèmes d'exploitation et les bases de données, sont capitaux pour une meilleure utilisation du matériel et des applications.

Le système d'exploitation NewStart de ZTE a été adopté dans des domaines clés des télécommunications, du train à grande vitesse, de l'énergie, de l'automobile et de l'automatisation industrielle. Avec plus de 200 millions d'ensembles livrés à des clients mondiaux, le système d'exploitation NewStart est devenu une technologie fondamentale garantissant une évolution sociale fiable.

Sachant la quantité croissante de données à traiter et l'augmentation des transactions commerciales à l'ère de la 5G, l'architecture réseau classique reposant sur des serveurs dédiés et des bases de données centralisées - dont les performances, l'évolutivité et la souplesse sont limitées - ne pourra pas suivre le développement des services sur le long terme. L'usage de bases de données distribuées, plus performantes et fiables, permet une mise en oeuvre rapide des nouvelles technologies dans l'écosystème et supprime les risques de déclin de l'écosystème, la difficulté à cultiver les talents et les coûts élevés induits par les serveurs dédiés. GoldenDB, la base de données distribuée de ZTE, est utilisée par les grandes banques pour leurs systèmes de cartes de crédit visant à satisfaire les exigences strictes des entreprises. En aidant les clients à gérer de façon fluide les pics de trafic des journées Double 11 (11 novembre) et Double 12 (12 décembre), la base de données constitue un exemple pour d'autres applications de base de données innovantes dans divers secteurs.

ZTE s'emploie à faciliter la commercialisation de la 5G et le développement des autoroutes de l'information, à faire progresser la transformation numérique en donnant aux industries verticales des moyens grâce à la 5G. En promouvant son système d'exploitation NewStart, largement utilisé et arrivé à maturité, et sa base de données GoldenDB, la société met tout en oeuvre pour faire prospérer l'écosystème.

Communiqué envoyé le 20 janvier 2020 à 09:47 et diffusé par :