Journée d'hiver Sépaq 2020 - Accès gratuit à une nature amusante et apaisante

Plus de sorties, plus d'économies! C'est la proposition irrésistible des partenaires de la Tournée 6/20 : Aquarium du Québec, Méga Parc, Musée de la civilisation, Musée du Fort, Musée national des beaux-arts du Québec et Observatoire de la Capitale....

Le plus grand complexe touristique de Dubaï, JA The Resort, vient d'obtenir une reconnaissance au niveau mondial pour son forfait tout-compris, qui permet aux clients de déguster une vaste sélection de plats et de boissons dans 25 restaurants et bars...