La Légion royale canadienne révoque l'adhésion de membres pour imposture militaire

OTTAWA, 20 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Légion royale canadienne a, dans une mesure sans précédent, révoqué l'adhésion de deux membres qui auraient été impliqués dans des cas d'« imposture militaire ».



« La Légion prend le problème d'imposture militaire très au sérieux », a rappelé le président national Thomas D. Irvine, CD. « Quiconque allègue de façon frauduleuse des services ou des sacrifices dégrade l'honneur de ceux et celles qui ont servi, et jette un énorme discrédit sur cette organisation. Je ne peux laisser la réputation et les actions de la Légion être ternies par une telle conduite déshonorante ».

C'est pourquoi au cours de la fin de semaine, et après vérifications, une interdiction à vie d'adhésion d'un membre de l'Ontario et d'un autre de Colombie-Britannique a été promulguée. La Légion a enquêté sur les allégations concernant le service militaire des membres et le port de médailles qu'ils n'auraient pas mérités. M. Irvine a fait part de sa décision au Conseil exécutif national de la Légion après avoir exposé les mesures qu'il avait prises avant d'en arriver à sa décision charnière, et ce, en vertu des Statuts généraux de la Légion .

« J'ai fourni à chacun l'occasion de réfuter les éléments de preuves alléguées de leurs prétendues affirmations de service non fondées et de port de médailles non méritées; or, leurs arguments se sont avérés sans fondement », explique-t-il. Il faut noter que l'expulsion de la Légion peut se faire suite au processus de plainte de la Légion, ou encore le président national peut révoquer l'adhésion après enquête et pour un motif sérieux.

Il est à noter que La Légion royale canadienne avait récemment introduit une nouvelle modification à ses statuts stipulant que tout membre reconnu coupable conformément à l'article 419 du Code criminel du Canada serait automatiquement expulsé de la Légion.

Suite à son élection au poste de président national en 2018, M. Irvine avait par ailleurs exprimé dans son mandat l'intention d'adopter une position ferme vis-à-vis l'imposture militaire. La Légion croit que l'imposture militaire est synonyme de service volé.

