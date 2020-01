TCL devient partenaire premium de l'équipe nationale tchèque de football





SHENZHEN, Chine, 20 janvier 2020 /PRNewswire/ -- TCL Electronics (1070.HK), un acteur dominant dans l'industrie mondiale de la télévision et une société leader dans le domaine de l'électronique grand public, a officiellement annoncé sa collaboration avec l'association de football de la République tchèque et il est ainsi devenu un partenaire premium de l'équipe nationale tchèque de football, à compter du 1er janvier 2020.

L'année 2020 sera sans aucun doute une grande année sportive avec l'EURO 2020 comme l'un des principaux événements. L'équipe nationale tchèque s'est qualifiée pour le championnat en terminant à la deuxième place dans son groupe. Les fans et les sponsors ont été agréablement surpris par les performances impressionnantes de l'équipe, surtout lors de la victoire 2-1 contre l'Angleterre.

« Nous avons assisté au match à domicile contre l'Angleterre et nous avons été ravis de la confiance avec laquelle l'équipe tchèque a joué. Nous avons été impressionnés par les performances de joueurs tels que Vaclík et Král. Dès la fin du match, nous avons immédiatement proposé à l'association de football de devenir l'un des partenaires privilégiés de l'équipe nationale, » explique Hyundong Kim, directeur du marketing de TCL pour l'Europe centrale et orientale.

Le prochain EURO 2020 et l'équipe tchèque promettent un football passionnant et de classe mondiale. Les fans de football auront l'occasion de suivre les matches dans certains des plus grands stades d'Europe ainsi que dans le confort de leur salon, sur des télévisions TCL.

« Nous sommes très heureux d'accueillir TCL dans notre portefeuille de partenaires de l'équipe nationale tchèque. Il est très motivant de voir que cette grande entreprise, qui est aussi l'un des meilleurs fabricants d'électronique au monde, veuille s'associer à l'équipe nationale tchèque. Je crois fermement que ce sera un partenariat réussi et mutuellement bénéfique, » ajoute Martin Malik, président de l'association tchèque de football.

Au fil des ans, TCL s'est engagé auprès des consommateurs du monde entier, en particulier des jeunes générations, par le biais de nombreuses collaborations dans le domaine des sports et du divertissement, afin d'apporter plus de passion et de moments mémorables à ses utilisateurs dans le monde entier.

