Des services gouvernementaux sous un même toit - Transformation des bureaux de Services Québec de l'Île-de-Montréal

MONTRÉAL, le 20 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Afin de simplifier l'accès aux services publics gouvernementaux, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale annonce que, du 13 au 27 janvier 2020, quatre centres locaux d'emploi et trois centres de services de l'Île-de-Montréal deviendront des bureaux de Services Québec, complétant ainsi le déploiement des bureaux de Services Québec de l'Île-de-Montréal.

Les bureaux de Services Québec permettent aux citoyens et aux entreprises de la région de trouver sous un même toit une gamme élargie de services tels que des renseignements sur les programmes et services gouvernementaux, de l'accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des ministères et organismes ainsi que des services de solidarité sociale, d'aide à l'emploi, d'aide aux entreprises et d'assermentation. Par ailleurs, des services d'immigration, de francisation et d'intégration sont offerts au bureau de Services Québec du centre-ville de Montréal.

Ancien nom Nouveau nom Adresse Date du changement Centre local d'emploi du Plateau-Mont-Royal Bureau de Services Québec du Plateau-Mont-Royal 5105, avenue de Gaspé, 3e étage, Montréal (Québec) H2T 0A1 13 janvier Centre local d'emploi de Sainte-Marie Centre-Sud Bureau de Services Québec du centre-ville de Montréal 1260, rue Sainte-Catherine Est, 3e étage, Montréal (Québec) H2L 2H2 13 janvier Centre spécialisé des demandeurs d'asile Bureau de Services Québec - Centre spécialisé des demandeurs d'asile, des garants défaillants et des parrainés 287, rue Notre- Dame Ouest, Montréal (Québec) H2Y 1T8 13 janvier Centre local d'emploi de Montréal-Nord Bureau de Services Québec du nord de Montréal 5872, boulevard Léger, bureau 200, Montréal-Nord (Québec) H1G 6N5 20 janvier Centre des demandeurs d'asile Bureau de Services Québec - Centre spécialisé des demandes d'aide financière pour les demandeurs d'asile 1004, rue Saint- Antoine Ouest, Montréal (Québec) H3C 3R7 20 janvier Centre local d'emploi de Verdun Bureau de Services Québec du sud-ouest de Montréal 1055, rue Galt, RC,

Verdun (Québec) H4G 2R1 27 janvier Point de services de Lachine Bureau de Services Québec de Lachine 2740, rue Remembrance, Galerie Lachine, bureau 70A,

Lachine (Québec) H8S 1X8 27 janvier

Ces bureaux de Services Québec

sont situés dans un environnement géographiquement accessible;

disposent d'une salle libre-service où des équipements peuvent être utilisés par la clientèle;

contribuent à la pérennisation des emplois dans la communauté.

Faits saillants :

La volonté du gouvernement du Québec est de favoriser, grâce à Services Québec, la mise en place de partenariats entre un maximum de ministères et d'organismes gouvernementaux responsables de la prestation de services aux citoyens ou aux entreprises. Ces partenariats permettront de faciliter et de simplifier l'accès aux services.

Ces bureaux complètent le déploiement des bureaux de Services Québec sur l'Île-de-Montréal. En effet, cinq autres bureaux de Services Québec y sont déjà présents, soit celui de la rue De Bleury, celui du centre-est de Montréal, celui du centre-ouest de Montréal, celui du centre de Montréal et, depuis octobre 2019, celui du nord-est de Montréal. Quatre bureaux libre-service sont également accessibles dans les bibliothèques de Montréal suivantes : Grande Bibliothèque, Ahuntsic, Pointe?aux?Trembles et Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord. En décembre 2019, les bureaux de Services Québec du nord-ouest de Montréal, du sud de Montréal, de l'ouest de Montréal, de l'est de Montréal, de Parc-Extension, du centre-nord de Montréal et du sud-est de Montréal ont également été déployés.

Le déploiement de ces nouveaux bureaux de Services Québec s'inscrit dans l'objectif du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale qui consiste à poursuivre le déploiement d'une offre intégrée de services multimodes et de proximité.

