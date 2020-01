RBC réinvente l'aide aux études en lançant la nouvelle bourse Objectif avenir RBC, axée sur l'acquisition d'aptitudes concrètes





RBC décernera 450 bourses d'études à des jeunes qui étudient à temps partiel ou qui ne fréquentent pas l'école, afin qu'ils puissent suivre une formation axée sur l'acquisition d'aptitudes concrètes en vue de développer leur potentiel professionnel

TORONTO, le 20 janv. 2020 /CNW/ - RBC a annoncé l'ouverture, aujourd'hui même, de la période de candidature à sa nouvelle bourse Objectif avenir RBC - un programme à l'intention des jeunes Canadiens qui veulent acquérir de nouvelles compétences ou développer leurs acquis.

En 2020, RBC décernera 450 bourses (chacune d'une valeur de 1 500 $) réparties sur trois périodes de présentation de demandes. Le programme s'adresse aux jeunes de 15 à 29 ans qui étudient à temps partiel ou qui ne fréquentent pas l'école. La bourse peut servir à financer un vaste éventail d'activités d'apprentissage comme des cours de courte durée, des ateliers, des certificats et de la formation en ligne, ainsi que les coûts qui s'y rattachent (droits de scolarité, frais de déplacement, outils, achat de livres, etc.).

Contrairement à ce qui se passe dans les programmes de bourses d'études traditionnels, les candidats n'auront aucun diplôme ni dossier de scolarité à présenter. Les lauréats seront plutôt sélectionnés en fonction de leur motivation, de leur engagement en matière d'apprentissage continu, et de leur plan de poursuite de la formation choisie. Les candidats pourront présenter des documents d'appui non traditionnels (p. ex., arts visuels, musique, poésie, blogue vidéo). RBC s'est associée à Universités Canada - porte-parole des universités du Canada et chef de file national depuis plus de 50 ans dans la gestion des bourses d'études -, qui administrera les candidatures et décernera les bourses.

« Ayant écouté les jeunes Canadiens, nous croyons que notre nouveau programme de bourses d'études répondra mieux aux besoins des jeunes qui veulent réussir dans l'économie d'aujourd'hui, a déclaré Mark Beckles, directeur général principal, Innovation et stratégie jeunesse, RBC. En permettant aux jeunes d'acquérir de nouvelles compétences ou de développer leurs acquis, nous favorisons leur réussite future. »

La bourse Objectif avenir RBC a vu le jour grâce à un don de RBC Fondation visant à soutenir le programme Objectif avenir RBC - une initiative conçue pour préparer les jeunes Canadiens aux emplois de demain. Lancée en 2017, cette initiative injecte 500 millions de dollars dans des programmes axés sur le perfectionnement des aptitudes, le réseautage, l'acquisition d'expériences de travail, et l'accès à du soutien et à des services en matière de bien-être mental. Objectif avenir RBC est le plus important engagement de l'histoire de RBC à l'égard d'un enjeu social.

La première période de présentation de demandes de bourse Objectif avenir RBC prendra fin le 30 avril 2020. Pour en savoir plus sur la bourse d'études ou pour présenter votre candidature, allez au www.rbc.com/bourseoa .

