Hardinge présente la machine VOUMARD® 1000, le nouveau standard pour la rectification de diamètre intérieur dans le secteur de la fabrication





De nouveaux rails de guidage hydrostatiques innovants installés de série sur tous les axes offrent des performances optimales pour toutes les applications de rectification de diamètre intérieur

BERWYN, Pennsylvanie, 20 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Hardinge Inc., fournisseur international de premier plan de solutions avancées et d'accessoires d'outils de découpage des métaux, a annoncé aujourd'hui le lancement de la rectifieuse de diamètre intérieur CNC universelle VOUMARD® 1000. La nouvelle VOUMARD 1000 est une rectifieuse haute performance et économique, adaptée à un large éventail d'exigences de rectification intérieure universelle afin d'obtenir des finis de surface parfaits et des tolérances étroites. Conçue et fabriquée avec la haute qualité et l'innovation qui caractérisent Hardinge, la toute nouvelle VOUMARD 1000 constitue la nouvelle norme dans le domaine de la rectification de diamètre intérieur, offrant aux clients une combinaison ultime de précision et de performance dans une machine abordable, conçue pour optimiser les coûts de production dans le cadre de la fabrication de pièces de haute précision pour des secteurs allant de l'aérospatiale à la médecine.

Depuis plus de 80 ans, la marque Voumard est un leader mondial et un pionnier dans le domaine de la rectification de diamètre intérieur/extérieur, avec près de 10 000 rectifieuses de diamètre intérieur à travers le monde. Sa gamme, spécifiquement conçue pour l'usinage de pièces de plus grand diamètre et/ou longueur. Les applications typiques incluent des opérations de rectification sur des pièces de composants hydrauliques, de broches, de roulements ou d'engrenages, par exemple.

« Nous lançons un nouveau système qui incorpore les retours que nous avons reçus de nos clients, de la base rigide aux guides hydrostatiques, en combinaison avec des entraînements directs sur tous les axes, en passant par la nouvelle interface utilisateur de nos commandes », a déclaré Helmut Gaisberger, directeur mondial de la gestion des produits Hardinge Grinding. « Le nouveau système VOUMARD 1000 dépasse aujourd'hui les exigences les plus strictes en matière de rectification. Outre les conceptions de rectifieuses traditionnelles, la VOUMARD 1000 offre jusqu'à 5 axes CNC entièrement fonctionnels avec une précision de positionnement exceptionnelle de l'ordre du nanomètre, ainsi que la meilleure gestion des outils et des pièces de sa catégorie. Le nouveau concept remplace le mouvement supplémentaire par des dispositifs de dressage et de mesure. »

Lancée pour la première fois aujourd'hui à l'AUTOBAU AG, la VOUMARD 1000 offre des possibilités de configuration presque infinies pour les opérations de rectification les plus diverses. La machine remplace les célèbres VOUMARD 110, VOUMARD 130 et des pièces de la série VOUMARD 150. Elle est préparée pour l'usinage de pièces d'une longueur de 300 mm et d'un diamètre d'oscillation de 300 mm au-dessus de la table. Les clients peuvent désormais bénéficier des avantages et caractéristiques suivants :

Les rails de guidage hydrostatiques HYDROLIN® offrent les performances les plus élevées ? La VOUMARD 1000 est dotée de rails de guidage hydrostatiques de toute dernière génération sur tous les axes afin d'offrir une précision et une productivité exceptionnelles. Elle offre un excellent amortissement, un fonctionnement sans à-coups et une grande rigidité (guidage enveloppant), ce qui se traduit par une qualité de surface exceptionnelle et une plus grande fiabilité, sans perte de charge ni usure.

? La VOUMARD 1000 est dotée de rails de guidage hydrostatiques de toute dernière génération sur tous les axes afin d'offrir une précision et une productivité exceptionnelles. Elle offre un excellent amortissement, un fonctionnement sans à-coups et une grande rigidité (guidage enveloppant), ce qui se traduit par une qualité de surface exceptionnelle et une plus grande fiabilité, sans perte de charge ni usure. Une précision extrême avec une oscillation rapide pour améliorer la productivité, même sur les diamètres les plus petits ? La conception unique de la VOUMARD 1000 ne comporte pas de joints d'accouplement afin de fonctionner sans aucun jeu, d'offrir une plus grande précision de positionnement (moins de corrections), ainsi que des caractéristiques thermodynamiques améliorées dans son système de moteur linéaire à entraînement direct, pour une meilleure gestion du refroidissement.

La conception unique de la VOUMARD 1000 ne comporte pas de joints d'accouplement afin de fonctionner sans aucun jeu, d'offrir une plus grande précision de positionnement (moins de corrections), ainsi que des caractéristiques thermodynamiques améliorées dans son système de moteur linéaire à entraînement direct, pour une meilleure gestion du refroidissement. Configuration de tourelle à broches unique et compacte, pour une accessibilité idéale et un plus large éventail de pièces. Le nouveau système offre un axe B hydrostatique, avec répétabilité du positionnement de référence.

pour une accessibilité idéale et un plus large éventail de pièces. Le nouveau système offre un axe B hydrostatique, avec répétabilité du positionnement de référence. Avantages de haute précision, y compris pour la rectification non circulaire, et accessibilité améliorée grâce au dressage sans collision de la « tourelle de table » compacte - La tourelle de table sur l'axe B2 hydrostatique peut être équipée en option d'une poupée porte-pièce et d'un axe de rotation de haute précision (axe C) avec système de mesure direct et moteur couple. Cela permet d'obtenir une rondeur et une précision maximales lors de l'ajustement de la cylindricité du diamètre intérieur au cours d'une rectification cylindrique. Un grand choix de dispositifs de serrage et de lunettes vient compléter les options disponibles.

La tourelle de table sur l'axe B2 hydrostatique peut être équipée en option d'une poupée porte-pièce et d'un axe de rotation de haute précision (axe C) avec système de mesure direct et moteur couple. Cela permet d'obtenir une rondeur et une précision maximales lors de l'ajustement de la cylindricité du diamètre intérieur au cours d'une rectification cylindrique. Un grand choix de dispositifs de serrage et de lunettes vient compléter les options disponibles. Nouvelle conception de machine compacte et ergonomique pour une meilleure vue d'ensemble du processus de rectification et une plus grande accessibilité, offrant la meilleure gestion des outils et des pièces à usiner de sa catégorie.

pour une meilleure vue d'ensemble du processus de rectification et une plus grande accessibilité, offrant la meilleure gestion des outils et des pièces à usiner de sa catégorie. Contrôle Fanuc 31i pour un accès amélioré de l'opérateur, programmation et réoutillage rapides, même pour les opérateurs les moins expérimentés. Le dernier logiciel de la solution BLUE, créé spécialement pour les produits de rectification Hardinge, sera disponible sur la nouvelle VOUMARD 1000 avec un guide d'objet pour une utilisation facile et des temps de réglage courts. La solution BLACK CAM pour fonctionnalité de FAO est disponible en option.

Pour en savoir plus sur la nouvelle VOUMARD 1000, rendez-vous sur : https://www.hardinge.com/product/voumard-1000

À propos de Hardinge Inc.

Hardinge Inc. est le fournisseur mondial de confiance de solutions de machines-outils à haute précision contrôlées par ordinateur pour les pièces métalliques essentielles et difficiles à usiner, mais également d'accessoires de serrage spécialisés. Forte de plus de 125 ans d'expérience, Hardinge offre la plus grande variété de machines de tournage de métaux, rectifieuses, centres d'usinage, douilles de serrage, mandrins, fixations d'index, pièces de rechange, dispositifs de serrage standards et spécialisés et autres accessoires de machines-outils. On retrouve les solutions de Hardinge dans divers secteurs industriels tels que l'aéronautique, l'agriculture, l'automobile, la construction, les produits de consommation, la défense, l'énergie, la santé, la technologie et le transport. Basée à Berwyn, en Pennsylvanie, la société conçoit, fabrique et distribue des machines-outils dans plus de 65 pays d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie. Pour plus d'informations sur Hardinge, rendez-vous sur www.hardinge.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1078361/Hardinge_Introduces_VOUMARD_1000.jpg

