Invitation aux médias - Annonce d'une aide financière gouvernementale octroyée à la Ville de Saint-Georges





SAINT-GEORGES, QC, le 20 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre de la Sécurité publique suppléante, Mme Andrée Laforest, le député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, ainsi que le maire de la Ville de Saint-Georges, M. Claude Morin, invitent les représentants des médias à une conférence de presse le jeudi 23 janvier.

AIDE-MÉMOIRE



Date : Jeudi 23 janvier 2020



Heure : 9 h 30



Lieu : Hôtel de ville - caserne des pompiers (niveau 1) 11700, boulevard Lacroix Saint-Georges

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Communiqué envoyé le 20 janvier 2020 à 09:00 et diffusé par :