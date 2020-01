Le lait sans la vache : TurtleTree Labs, première société au monde à produire du lait à partir de cellules, s'assure un financement de préamorçage





Les négociations de préamorçage ont été conduites par Lever VC, où le soutien de TurtleTree Labs a été assuré par K2 Global et KBW Ventures

TurtleTree est la première société dans le monde qui fasse appel à la technologie pour créer du lait à partir de cellules animales, sans faire appel à des animaux.

La souscription servira à enrôler plus de scientifiques dans l'équipe de TurtleTree

SINGAPOUR, 20 janvier 2020 /PRNewswire/ -- TurtleTree Labs, société basée à Singapour et mettant en oeuvre la biotechnologie afin de recréer le contenu nutritionnel complet du lait a annoncé aujourd'hui qu'elle a terminé ses négociations de financement de préamorçage.

Fondée de façon conjointe par sa PDG Fengru Lin, sa directrice scientifique Rabail Toor et son directeur stratégique Max Rye, TurtleTree Labs est la première société mondiale de lait à partir de cellules qui utilise la technologie pour créer du lait véritable à partir de cellules animales sans nécessiter d'animaux.

La percée de TurtleTree est particulièrement significative ; elle va certes permettre la pleine fonctionnalité du lait de laiterie, mais va en plus bouleverser le secteur existant des préparations pour nourrissons.

Les négociations de préamorçage ont été conduites par Lever VC, fonds de capital-risque spécialiste des investissements dans les protéines de substitution et elles ont inclus KBW Ventures et K2 Global.

« Ce que TurtleTree est en train de faire est fascinant et leur technologie pourrait constituer un sérieux perturbateur dans l'industrie laitière mondiale, » a fait observer Nick Cooney, fondateur et associé directeur général chez Lever VC. « C'est la première société dans le monde qui produise du véritable lait entier à partir de cultures de cellules -- ceci ouvre la voie vers des produits laitiers sur mesure, plus sûrs, plus sains et pouvant être fournis avec bien moins de ressources naturelles. »

« L'intérêt de KBW Ventures dans TurtleTree a pour origine à la fois la vision de son équipe et l'approche stratégique de la Société dans l'avenir d'une alimentation faisant appel à la technologie de la culture de cellules souches. Pour être restés quelque temps aux côtés de l'équipe fondatrice à Singapour, nous faisons confiance aux progrès de TurtleTree en tant que société de biotechnologie, et dans la direction qu'elle adopte en tant qu'entreprise, » a commenté Prince Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud, fondateur et directeur général de KBW Ventures.

TurtleTree a mis au point une technologie exclusive unique, laquelle utilise des cellules mammaires pour produire du lait véritable et complet dans des installations propres, destinées à la production alimentaire. Le produit final est le même que le lait maternel humain et le lait de vache, et il sera vendu comme produit alimentaire.

« Le financement de démarrage servira à étoffer l'équipe scientifique de la Société et à créer d'autres prototypes. TurtleTree Labs a prévu pour le printemps les débuts publics des premiers produits de lait cultivé (et de lait maternel) dans le monde, » a ajouté Rye.

Lin a expliqué qu'il est à présent important d'attirer les talents adéquats vers les premiers stades de la Société afin d'apporter à TurtleTree le soutien nécessaire à une accélération rapide et de contribuer par là-même au changement mondial si précieux aux yeux de la Société. « Nous sommes persuadés que le paysage tout entier du lait maternel et du lait bovin traditionnel sera transformé du fait de notre technologie, » a-t-elle conclu.

« Le prochain niveau de disruption proviendra de sociétés spécialisées dans la technologie alimentaire qui apporteront des solutions pour la santé et la durabilité au niveau des masses. TT est en train de combler un vide important dans la chaîne alimentaire à un moment critique de l'histoire, » a relevé Ozi Amanat, fondateur de K2 Global.

