Placements CMI (famille Marcel Dutil), la Caisse et le Fonds de solidarité FTQ acquièrent les activités canadiennes de Groupe Canam

SAINT-GEORGES, QC, le 20 jan. 2020 /CNW Telbec/ - Placements CMI (famille Marcel Dutil), la Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse) et le Fonds de solidarité FTQ (le Fonds) ont signé un accord définitif avec le fonds d'investissement American Industrial Partners (AIP) en vue d'acquérir la totalité des activités canadiennes de Groupe Canam, ainsi que certains actifs aux États-Unis et outre-mer.

La transaction devrait être conclue au cours des prochaines semaines et totalisera plus de 840 millions de dollars canadiens. La transaction est sujette aux approbations réglementaires usuelles. En vertu de l'entente, la nouvelle société sera désormais détenue, à parts égales, par ce groupe composé d'investisseurs québécois.

« Avec le soutien de la Caisse et du Fonds, Canam continuera de grandir avec les mêmes standards de qualité et de fiabilité qui ont fait sa réputation, a précisé Marcel Dutil, président du conseil d'administration de Groupe Canam. Nous tenons à remercier AIP pour son soutien et nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre partenariat aux États-Unis. »

« Cette transaction rapatriera le contrôle de l'entreprise au Québec et lui permettra de poursuivre son expansion, toujours guidée par sa forte culture entrepreneuriale, affirme Charles Émond, premier vice-président, Québec, Placements privés et Planification stratégique de la Caisse. Nous sommes heureux de poursuivre notre engagement auprès de la famille Dutil et de continuer d'accompagner le Groupe Canam dont nous sommes partenaires depuis plus de 25 ans. »

« Grâce à cette transaction, Groupe Canam redevient une entreprise de propriété entièrement québécoise, a déclaré Janie Béïque, vice-présidente principale, Investissements, du Fonds de solidarité FTQ. Nous sommes fiers de renouveler notre partenariat avec la famille Dutil pour que la belle aventure de ce fleuron manufacturier québécois se poursuive. »

La nouvelle entreprise regroupera les usines de Canam Bâtiments situées à Saint-Gédéon-de-Beauce, Boucherville, Mississauga et Calgary, et celles de Canam Ponts situées à Québec, Laval et Shawinigan (TecFab). Les bureaux d'ingénierie et de dessin de Brasov en Roumanie et Kolkata en Inde, les activités d'installation de Stonebridge à South Plainfield au New Jersey, ainsi que les actifs de Canam Bridges US situés à Claremont au New Hampshire, feront également partie de la nouvelle société.

Les activités des filiales américaines Canam Steel Corporation et FabSouth ne sont pas touchées par cette transaction et demeurent la propriété conjointe d'AIP et du groupe d'investisseurs québécois, selon les termes de la transaction menée en 2017.

À propos de Groupe Canam

Groupe Canam se spécialise dans la conception de solutions intégrées et la fabrication de produits sur mesure pour l'industrie de la construction en Amérique du Nord. En moyenne, la Société participe à plus de 10 000 projets dans les domaines des bâtiments et des infrastructures. Groupe Canam exploite 25 usines au Canada et aux États-Unis, ainsi que des bureaux d'ingénierie en Roumanie et en Inde. L'entreprise compte plus de 4 900 employés, dont un peu plus de 2 000 au Canada, 2 400 aux États-Unis, 360 en Roumanie et 110 en Inde.

À propos de la Caisse de dépôt et placement du Québec

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 326,7 G$ CA au 30 juin 2019. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui canalise l'épargne des Québécois en investissements. Au 30 novembre 2019, l'organisation disposait d'un actif net de 16,7 milliards de dollars et, grâce à son portefeuille d'investissements actuel, soutient plus de 215 000 emplois. Le Fonds est partenaire de plus de 3 100 entreprises et compte aujourd'hui plus de 700 000 épargnants actionnaires.

