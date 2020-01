Savaria présente ses perspectives pour 2020





LAVAL, Québec, 20 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Savaria (« Savaria ») (TSX : SIS) un des chefs de file mondiaux de l'industrie de l'accessibilité, divulgue aujourd'hui ses perspectives pour l'exercice 2020. Savaria estime que ses revenus seront de l'ordre d'environ 395 millions $ CA avec une marge de BAIIA ajusté(1) se situant entre 15 % et 16 %.



Savaria continuera à se concentrer sur son principal secteur, l'Accessibilité, lequel bénéficie d'une forte croissance démographique. Savaria prévoit que la marge de BAIIA ajusté(1) consolidée s'améliorera par rapport à 2019 en raison d'une composition favorable de produits et des synergies d'intégration liées à l'acquisition de Garaventa Lift. Le secteur Équipements médicaux devrait bénéficier d'une saine croissance grâce aux gammes de produits de lève-personne et de toiles.

La variation saisonnière des résultats devrait être similaire à celle de l'exercice 2019. Ces perspectives excluent toute acquisition potentielle en 2020 et Savaria s'attend fermement à maintenir un ratio dette nette portant intérêt sur BAIIA ajusté(1) inférieur à deux. Les projections sont basées sur un taux de change du dollar canadien / américain de 1,30.

Mot du président

« Savaria continue de bénéficier du vieillissement démographique de la population. Tant aux États-Unis qu'au Canada, 20 % de la population devrait avoir plus de 65 ans dans à peine 10 ans. Alors que les gens cherchent des moyens pour rester plus longtemps en sécurité dans leur maison, Savaria, en ligne avec sa mission, continue d'offrir les meilleurs produits et services à ce marché. Nous restons optimistes et déterminés à livrer des résultats solides à nos actionnaires, » a déclaré le président et chef de la direction de Savaria, M. Marcel Bourassa.

(1) Le BAIIA ajusté est défini comme le résultat avant les charges financières nettes, les impôts, l'amortissement, les autres charges nettes (revenus nets) et la charge de rémunération à base d'actions.

À propos de Savaria Corporation



Savaria Corporation (savaria.com) est un des chefs de file mondiaux de l'industrie de l'accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d'accroître leur confort, leur mobilité et leur liberté. Sa gamme de produits est l'une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d'accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées et des ascenseurs résidentiels et commerciaux. Elle fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée, ainsi qu'une vaste gamme d'équipements médicaux et solutions pour le déplacement sécuritaire de personnes. Savaria fait aussi la conversion et l'adaptation de véhicules afin de les rendre accessibles en fauteuil roulant. Elle exploite un réseau de vente aux distributeurs à travers le monde et des bureaux de vente directe en Amérique du Nord, Europe (Suisse, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, République tchèque et Pologne), Australie et Chine. Savaria emploie approximativement 1?500 personnes mondialement et ses usines sont situées à travers le Canada à Laval et à Magog (Québec), à Brampton, à Beamsville et à Toronto (Ontario), à Surrey (Colombie-Britannique), aux États-Unis à Greenville (Caroline du Sud), à Huizhou (Chine), à Milan (Italie) et à Newton Abbot (R.-U.).

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend certaines « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières au Canada. Toute déclaration contenue dans le présent communiqué qui ne constitue pas un fait historique peut être considérée comme une déclaration prospective. Dans le présent communiqué, les verbes « croire », « pourrait », « devrait », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer » et d'autres expressions similaires indiquent en général des déclarations prospectives. Il est important de noter que les déclarations prospectives faites dans ce document décrivent les prévisions de la Société en date des présentes et ne donnent pas de garantie quant à la performance future de Savaria ou de son secteur d'activité, et elles supposent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes pouvant faire en sorte que les perspectives, les résultats réels ou le rendement de Savaria ou ceux de son secteur d'activité soient significativement différents des résultats ou du rendement futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations. Les résultats réels de la Société peuvent différer de façon importante des attentes qu'elle a formulées si des risques connus ou inconnus affectent ses activités ou si ses estimations ou ses hypothèses se révèlent inexactes. Une variation touchant une hypothèse peut également avoir des incidences sur d'autres hypothèses interreliées, ce qui peut amplifier ou diluer l'effet de cette variation. Par conséquent, la Société ne peut garantir la réalisation des déclarations prospectives; le lecteur est donc prié de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne tiennent pas compte de l'effet que pourraient avoir sur les activités de la Société des transactions ou des éléments spéciaux annoncés ou survenant après ces divulgations. Par exemple, elles ne tiennent pas compte de l'incidence des ventes d'actifs, des monétisations, des fusions, des acquisitions ou des autres regroupements d'entreprises ou transactions, des réductions de valeur d'actifs, ni des autres frais annoncés ou survenus après les déclarations prospectives.

À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Savaria nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Les risques et incertitudes comprennent ceux qui sont énumérés sous la rubrique « Risques et incertitudes » dans le plus récent rapport annuel de gestion de la direction ainsi que ceux détaillés de temps à autre dans les rapports déposés par Savaria auprès des autorités en valeurs mobilières canadiennes.

