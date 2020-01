ServerFarm accélère la transformation numérique d'un constructeur automobile mondial





Un géant de l'automobile adopte les services InCommand® pour l'ensemble de ses centres de données afin de prendre en charge des applications de nouvelle génération

LOS ANGELES, 20 janvier 2020 /PRNewswire/ -- ServerFarm, développeur et opérateur de centres de données innovant, a signé un partenariat portant sur la prestation de services de gestion de centres de données auprès de l'une des marques automobiles les plus connues au monde.

Face à un marché de la mobilité et des transports en constante évolution, ce constructeur a entrepris la transformation de son infrastructure numérique physique pour se préparer à l'adoption à grande échelle de technologies de nouvelle génération telles que la 5G, l'Internet des objets (IdO), l'informatique en périphérie (edge computing), l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (AA). Son objectif est de fournir des technologies, des produits et des services automobiles plus performants et plus efficaces qui profiteront dans le monde entier aussi bien aux clients qu'à leurs employés.

Les services InCommand sont en train d'être mis en place à l'échelle mondiale dans les dizaines de centres de données qui composent l'empreinte informatique mondiale du constructeur automobile et permettront à ce dernier de faire un véritable bond en avant dans sa gestion des actifs, des capacités et des changements. Les services InCommand fourniront également des capacités de centre d'opérations de réseau (NOC) et de centre d'assistance 24 h/24 et 7 j/7 et couvriront également la coordination, la mobilisation et la validation de toutes les ressources sur site.

« Les services InCommand permettent aux divisions chargées de l'environnement informatique et des centres de données des clients de cloudifier l'infrastructure physique de tous les environnements de centres de données, que ce soit sur site ou dans le cloud », a expliqué Avner Papouchado, fondateur et PDG de ServerFarm. « Nos clients nous confient la gestion de leurs environnements informatiques et de leurs centres de données afin de pouvoir se concentrer sur l'innovation et développer de nouveaux produits et services. InCommand reste unique dans sa capacité à fournir des services gérés de bout en bout dans les centres de données, et c'est pour nous un honneur de faire partie intégrante de la transformation numérique de ce grand nom de l'automobile. »

Le fait de proposer une expérience « sous forme de service » unique combinant du personnel sur place avec des ressources à la demande, des systèmes de tickets d'assistance, des procédures de contrôle des changements et une gestion de la demande et des capacités a déjà permis au constructeur automobile de constater les avantages qu'offrent des environnements de centres de données plus dynamiques, fiables et environnements flexibles. En plus d'une réduction immédiate des risques opérationnels, des niveaux de personnel et des coûts, la société est en mesure de maximiser la fiabilité, l'efficacité globale et l'utilisation de ses capacités.

Pour en savoir plus sur ServerFarm et son offre de services InCommand, consultez www.serverfarmllc.com. Pour télécharger le dernier livre blanc de ServerFarm, intitulé Data Centers : Driving Digital Transformation for the Automotive Industry (Les centres de données : accompagner la transformation numérique du secteur automobile), cliquez ici.

À propos de ServerFarm

ServerFarm est un développeur et opérateur de technologies informatiques et de centres de données unique qui applique une approche pionnière pour accélérer la transformation numérique des prestataires de services et des entreprises. Grâce aux services InCommand, sa plateforme intégrée de solutions de gestion de biens immobiliers, de centres de données et de ressources informatiques, la société maximise l'efficacité de l'infrastructure de ses clients en leur offrant une visibilité et un contrôle de bout en bout sur leurs environnements informatiques et leurs centres de données. Ses clients et leurs équipes gagnent ainsi en agilité, en fiabilité et en efficacité, ce qui leur permet de se concentrer sur l'innovation. Pour en savoir plus, consultez www.serverfarmllc.com.

