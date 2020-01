Moneris investit dans Bookmark et s'associe à cette entreprise pour offrir des solutions de commerce en ligne aux petites entreprises canadiennes





Dans le cadre de cet investissement, Bookmark offrira exclusivement la solution de paiement intégrée Passerelle Moneris dans ses solutions de commerce électronique.

TORONTO, le 20 janv. 2020 /CNW/ - Corporation Solutions Moneris (« Moneris »), le principal acquéreur de transactions par cartes de débit et de crédit au Canada*, a établi un partenariat stratégique avec Bookmark Your Life, Inc. (« Bookmark »), en plus d'accepter d'investir dans cette entreprise située à Toronto. Par l'entremise de ce partenariat, Moneris et Bookmark offriront une solution de commerce électronique complète, qui comprend entre autres la création du site Web et l'acceptation des paiements, aux petites entreprises qui cherchent à développer une solide présence en ligne qui est facile à gérer.

Dans le cadre de ce partenariat, Moneris est l'unique fournisseur de solution de paiement pour les clients de Bookmark au Canada. Présentée comme un guichet unique pour tout ce qui concerne la conception Web et l'entrepreneuriat en ligne, Bookmark est une plateforme de création de sites Web qui simplifie la conception Web au moyen de l'intelligence artificielle pour créer des sites Web commerciaux complets et raffinés. Les fonctions abordables et simples à gérer offertes par Bookmark font de cette entreprise un choix idéal pour les petites entreprises canadiennes qui souhaitent étendre leur présence en ligne.

« Près de 60 % des petites entreprises au Canada** n'ont aucune présence en ligne. Comme 80 % des Canadiens ont déjà magasiné en ligne***, c'est un secteur du marché que les commerçants ne peuvent se permettre d'ignorer. Notre collaboration avec Bookmark aidera les petites entreprises à faire leurs débuts en ligne, à vendre leurs produits ou services en ligne et à être payées en ligne rapidement et facilement, a déclaré Angela Brown, chef de la direction à Moneris. Nous savons à quel point les entrepreneurs canadiens sont passionnés par leurs entreprises, et Moneris s'engage à les aider à réaliser leurs rêves. »

Bookmark, une entreprise en démarrage torontoise, est un concepteur de site Web idéal pour les petites entreprises. À l'aide d'un outil de conception assistée par intelligence artificielle (AIDA), Bookmark peut créer un site Web pleinement fonctionnel pour n'importe quelle petite entreprise, et ce, en quelques minutes seulement.

« Nous sommes emballés à l'idée de travailler avec Moneris pour accroître notre portée dans le marché canadien et offrir des outils de conception Web de pointe aux petites entreprises, a annoncé David Kosmayer, fondateur et chef de la direction de Bookmark. Moneris possède une solide plateforme de paiement pour le commerce électronique qui est facile à intégrer et qui offre d'importantes fonctions dont les petites entreprises ont besoin. En combinant cette plateforme à notre approche simplifiée de la conception Web, nous sommes désormais en mesure d'offrir une solution de commerce électronique complète pour les entreprises à l'échelle du pays. »

Dans le cadre de ce partenariat, Moneris collaborera avec Bookmark afin de promouvoir leur relation et d'intégrer le marché en ayant pour objectif d'informer les petites entreprises de l'importance d'avoir une présence en ligne qui leur permettra d'augmenter la taille de leur entreprise, d'améliorer leur chiffre d'affaires et de vivre leur passion.

Reconnue pour ses technologies de paiement novatrices au Canada, Moneris s'engage également à innover grâce à cet investissement et ce partenariat. Appuyer la collectivité des technologies financières (FinTech) canadiennes en concluant ce type d'entente est un élément essentiel de la stratégie de Moneris en ce début d'année 2020.

Les modalités de l'investissement dans Bookmark n'ont pas été divulguées.

À propos de Bookmark

Bookmark est une plateforme de création automatisée de sites Web. À l'aide d'un outil de conception assistée par intelligence artificielle (AIDA), Bookmark crée des sites Web optimisés et personnalisés pour les propriétaires d'entreprise en fonction de leur type d'entreprise et de leur région. La plateforme se fie aux objectifs d'affaires des clients pour faire des prédictions qui amélioreront le taux de fidélisation des visiteurs. Bookmark révolutionne la façon dont nous aidons les propriétaires d'une petite entreprise à développer et à faire croître leur présence en ligne.

À propos de Moneris

Moneris est le plus important fournisseur de solutions de paiement novatrices pour les transactions mobiles, en ligne et en magasin. Elle traite d'ailleurs plus d'une transaction sur trois à travers le pays. Moneris offre aux entreprises de toutes les tailles et de toutes les industries du matériel, des logiciels et des solutions qui les aident à transformer la façon dont elles évoluent et fonctionnent, qu'il s'agisse des paiements ou plus encore.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.moneris.com et suivre @moneris.

* Selon le nombre total de transactions traitées au Canada.

**Sondage de GoDaddy & Redshift Research sur les petites entreprises en 2015

*** Guide de référence sur la vente en ligne au Canada de 2019

