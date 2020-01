Les conseillers Assante parrainent et président le Gala de bienfaisance ONE LIFE au profit du Centre de cancérologie Princess Margaret





TORONTO, le 20 janv. 2020 /CNW/ - Gestion de patrimoine Assante (Canada) ltée («?Assante?») est fière d'annoncer que le Cercle de partage des conseillers en gestion de patrimoine Assante («?Cercle de partage?») est le commanditaire principal du premier gala ONE LIFE au profit du Centre de cancérologie Princess Margaret. Les fonds recueillis dans le cadre du gala ONE LIFE soutiennent le réaménagement du Château magique (Magic Castle), qui s'inscrit dans le cadre de la campagne de transformation en cours de la Fondation du cancer de l'Hôpital Princess Margaret.

Plusieurs des meilleurs conseillers financiers d'Assante ont formé le Cercle de partage dans le but de soutenir des causes philanthropiques au sein de la collectivité et à l'extérieur. Tina Tehranchian, conseillère Assante de Richmond Hill, en Ontario, et membre fondatrice du Cercle de partage, présidera le gala ONE LIFE.

Outre Tina Tehranchian, le Cercle de partage comprend les conseillers Assante suivants :

Alex Carter Dixie Allen Angela Shryane Marie Debono Chris Rafuse Janine Purves Dean Taylor Ronald Nicksy

«?La communauté d'Assante continue de nous inspirer chaque jour par son grand engagement envers la philanthropie et par sa volonté de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin, a déclaré Sean Etherington, président d'Assante. Dans le cadre du gala ONE LIFE, nos conseillers offrent tout leur soutien au Centre de cancérologie Princess Margaret afin de lui permettre de continuer à fournir des traitements de pointe aux patients atteints de cancer au Canada.?»

Le Centre de cancérologie Princess Margaret est reconnu mondialement pour ses percées en matière de thérapies des cancers, ainsi que pour ses objectifs visant à faire passer les besoins des patients en premier, et ce, tout au long de leur lutte contre le cancer. Le Château magique est un service gratuit de garde pour les enfants dont les parents suivent un traitement à l'hôpital. Le programme est administré en partenariat avec le Département des soins de soutien de l'Hôpital Princess Margaret et la Canadian Mothercraft Society, chef de file et expert en ressources spécifiques pour les enfants.

«?C'est à la fois un grand plaisir et un honneur pour moi de présider le gala inaugural ONE LIFE du Centre de cancérologie Princess Margaret?, a déclaré Mme Tehranchian. Le Château magique permettra aux enfants de patients atteints de cancer de s'évader de la réalité, en plus de leur offrir un espace à l'intérieur de l'hôpital où ils pourront oublier les défis auxquels leurs familles sont confrontées et jouer avec d'autres enfants.?»

Le Château magique est le seul programme du genre dans un centre de traitement du cancer pour adultes au Canada. Il offre des services de garde à environ 1?000 enfants (âgés de 12 ans et moins) chaque année. Pour soutenir l'Hôpital Princess Margaret, ou pour obtenir de plus amples renseignements, visitez son site Web.

À propos de Gestion de patrimoine Assante

Gestion de patrimoine Assante est l'une des plus grandes firmes canadiennes qui se spécialisent dans les solutions de gestion de patrimoine, soutenant 850 conseillers professionnels qui gèrent un actif total d'environ 48 milliards de dollars pour le compte de 300?000 clients et leurs familles à l'échelle nationale. Assante offre à ses clients une approche complète en matière de planification qui intègre tous les aspects de leur vie financière, associant la gestion des placements à la planification financière, successorale, fiscale, philanthropique et des assurances.

À propos du Centre de cancérologie Princess Margaret

Le Centre de cancérologie Princess Margaret jouit d'une réputation internationale en tant que chef de file mondial dans la lutte contre le cancer et dans la prestation de traitements médicaux personnalisés contre le cancer. L'Hôpital Princess Margaret, l'un des cinq principaux centres internationaux de recherche sur le cancer, est membre du University Health Network, qui comprend également le Toronto General Hospital, le Toronto Western Hospital, le Toronto Rehabilitation Institute et le Michener Institute for Education, tous affiliés à l'Université de Toronto. Le Réseau universitaire de la santé est un hôpital de recherche affilié à l'Université de Toronto.

À propos de la Fondation pour le cancer Princess Margaret

La Fondation pour le cancer Princess Margaret a commencé à amasser des fonds pour la recherche sur le cancer au Centre de cancérologie Princess Margaret en 1982. Depuis, la Fondation a amassé bien plus d'un milliard de dollars pour l'un des 5 meilleurs centres de recherche sur le cancer au monde. La Fondation pour le cancer Princess Margaret est actuellement en pleine campagne de transformation, qui priorise l'expérience des patients au Centre de cancérologie à travers un ambitieux projet en plusieurs phases.

