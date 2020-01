La Corporation People annonce ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice 2020





WINNIPEG, Manitoba, 20 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Corporation People (la « Société ») (TSX Venture : PEO) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre qui s'est terminé le 30 novembre 2019.

Laurie Goldberg, président exécutif et chef de la direction de La Corporation People, a déclaré : « La Corporation People a fait l'objet d'une progression stratégique et financière solide au cours des trois premiers mois de l'exercice fiscal 2020. Pendant le premier trimestre, la combinaison de la réalisation de notre stratégie d'acquisition, de nos initiatives d'intégration et de nos efforts de stimulation de la croissance interne a entraîné une croissance des bénéfices de 21,9 %; on peut attribuer 8,3 % de cette hausse à la croissance interne. Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) ajusté a continué de croître plus rapidement que les bénéfices du 1er trimestre de 2019, en hausse de 34,9 %, si on ne tient pas compte de la portée de la norme IFRS 16. Pour l'exercice 2020, nous continuerons de nous concentrer sur quatre domaines essentiels : les ventes et le service, les produits, les acquisitions stratégiques et l'intégration. Nous avons selon nous l'occasion de continuer d'intégrer notre plateforme nationale en 2020 et dans les années qui suivront pour vraiment profiter de la croissance de notre échelle et de l'empreinte nationale de notre distribution. Ces efforts vont nous permettre de maintenir le caractère de premier ordre de notre offre de produits et services pour nous clients et leurs participants au régime, tout en stimulant le rendement pour les actionnaires. »

Points saillants des résultats financiers pour le trimestre clos le 30 novembre 2019

Résultats financiers de l'exploitation

Les résultats financiers de la Société pour la période de trois mois qui s'est terminée le 30 novembre 2019 sont un reflet complet des acquisitions de Benefit Partners Inc. (« BPI »), de Life Benefit Solutions Inc. (« Life ») et d'ACL Student Benefits Ltd. (« ACL ») effectuées l'an dernier. En outre, l'effet partiel des acquisitions de Collage Technologies Inc. (« Collage ») et du Groupe d'entreprises APRI (« Apri ») effectuées au cours de cette année se fait sentir dans la période courante.

Trimestre terminé le

30 novembre (En milliers) 2019 2018 Bénéfices 44 307 $ 36 342 $ BAIIA ajusté 10 804 $ 7 426 $ Bénéfice net ajusté 1 226 $ 1 120 $ Résultat net (perte)

Résultat net (perte) par action (de base)

Bénéfice net ajusté par action (de base) (2 750 $)

(0,04 $)

0,02 $ (1 522 $)

(0,03 $)

0,02 $

La société a connu une croissance de ses bénéfices pour le trimestre clos le 30 novembre 2019 de 8,0 ??millions $ (21,9 %). Une croissance interne de 3,0 millions $ (8,3 %) a été constatée principalement grâce au lancement de nouveaux services, à l'acquisition de nouveaux clients, à l'augmentation de la pénétration des produits et services auprès des clients existants et à des facteurs inflationnistes normaux. La société a constaté une croissance acquise de 5,0 millions $ (13,6 %) résultant des activités acquises de Life, BPI, ACL, Collage et Apri.

Le BAIIA ajusté des trois mois qui se sont terminés le 30 novembre 2019 était de 10,8 millions $, soit une hausse de 3,4 millions $ (45,5 %) comparativement à la même période de l'exercice fiscal 2019. Si on ne tient pas compte de l'effet favorable de 0,8 million $ provenant de l'adoption de la norme IFRS 16, le BAIIA ajusté de la période de trois mois était de 10,0 millions $, soit une hausse de 2,6 millions $ (34,9 %) comparativement à la même période de l'exercice fiscal 2019. La croissance du BAIIA ajusté pour la période de trois mois provient principalement de la contribution qu'ont apportée les activités acquises et la croissance interne du premier trimestre. Cette croissance a été partiellement compensée par des augmentations des dépenses de rémunération variable liées directement à la hausse des bénéfices et à une hausse du complément en personnel pour accommoder la croissance en cours au sein des activités ainsi que le lancement de notre nouveau service d'invalidité. La Société a poursuivi ses investissements dans le personnel de vente et de soutien, ainsi qu'une croissance marginale au sein de la fonction administrative de la société, qui englobe le nouveau service des RH de la Société.

La Société a déclaré avoir subi des pertes nettes de (2,8 millions $) pour la période de trois mois qui s'est terminée le 30 novembre 2019. Les pertes nettes ont connu une hausse de 1,2 million $ par rapport à l'exercice fiscal précédent en raison d'une hausse des acquisitions, des coûts d'intégration et de réorganisation ainsi qu'à une hausse de la dépréciation et des dépenses d'amortissement. Cette hausse a été partiellement compensée par la hausse de 3,4 millions $ du BAIIA ajusté, comme indiqué précédemment, et par une réduction des ajustements de juste valeur liés aux options de vente sans contrôle.

Points saillants stratégiques et opérationnels

La Société continue de réaliser des progrès importants dans l'exécution de son plan stratégique, tout en faisant des investissements pour placer la Société en vue d'une croissance future continue. Voici quelques réalisations importantes :

L'acquisition de Collage, un fournisseur ontarien de premier ordre offrant une solution numérique dans le nuage d'administration des ressources humaines et des avantages sociaux ainsi que de la paie, a été complétée. Cette acquisition nous permet d'entrer dans des marchés adjacents, d'élargir les capacités administratives et technologiques de la Société et d'offrir des relations avec de nouveaux fournisseurs, ce qui améliorera la portée de la gamme de produits et services de la Société, de même que l'expérience du participant au régime;

L'acquisition d'Apri, un des plus grands agents généraux de gestion (AGG) de régimes d'avantages sociaux indépendants et des plus grands cabinets de conseil en régime collectif au Canada, a été complétée. Apri a établi une présence dans plusieurs provinces, a développé une grande réputation en matière de solutions novatrices centrées sur le client et a tissé des liens forts, à long terme, avec ses clients, ses courtiers indépendants et ses fournisseurs. La plateforme JungoHR d'Apri offre en outre un système d'information des RH (SIRH) axé sur les entreprises de grande et de moyenne tailles, ce qui vient bonifier les solutions de ressources humaines existantes de la Société. La conjonction de cette plateforme et de Benefits HQ, la plateforme développée par Collage, permet à la Société de fournir une solution complète et une proposition de valeur à son réseau de courtier indépendant à titre du plus grand AGG de régime collectif au Canada;

Une offre d'investissement en capital privé de 6 983 500 actions, pour des produits nets totaux de 61,0 millions $, a été complétée;

Le rachat sur le marché de participations retenues dans Coughlin et BPA a été exécuté;

L'investissement dans les plus grands talents s'est poursuivi en ajoutant des membres à l'équipe de direction principale de l'exploitation des Solutions collectives de retraite de la Société et en ajoutant des conseillers à l'équipe axée sur les régimes collectifs de retraite et d'invalidité, ainsi que sur les clients d'entreprise;

Le lancement d'une solution d'AGG pour fournir un soutien administratif à nos conseillers externes a eu lieu;

L'intégration opérationnelle d'ACL et de Gallivan a été entamée pour fortifier la position de la Société en tant que leader du marché des prestations aux étudiants;

Le lancement d'une nouvelle solution de système de gestion et d'administration de l'invalidité a été effectué;

Le projet pilote People Care, une nouvelle solution en ligne en matière de santé mentale pour les clients, a été mené à terme et lancé; et

La première phase d'intégration relative aux fonctions de services partagés pour les cabinets qui ont été acquis récemment, notamment ACL Student Benefits Ltd. et Collage Technologies Inc. a été entamée.

Résumé de la situation financière

La Société est bien financée pour exécuter sa stratégie de croissance, avec une situation financière solide et un accès au capital. La société avait des soldes de trésorerie de 22,7 millions $ au 30 novembre 2019. En plus de ses liquidités, la Société maintient une ligne de crédit avec ses principaux prêteurs totalisant 125,0 millions $ en capacité de crédit, avec une option, sous réserve du respect de certaines modalités, d'augmenter la ligne de crédit de 50,0 millions $ supplémentaires, pour un total de 175,0 millions $ au total. Au 30 novembre 2019, la société avait prélevé 65,7 millions $ sur les différentes composantes de sa ligne de crédit, laissant 59,3 millions $ de capacité de crédit inutilisée.

Les états financiers complets et le rapport de gestion pour les trois mois clos le 30 novembre 2019 ainsi que des renseignements supplémentaires sur la société et tous ses documents publics sont disponibles à l'adresse www.sedar.com .



Émission d'unités d'actions différées

La Société a émis des primes incitatives d'actions à long terme à ses administrateurs indépendants. Ces primes incitatives ont été émises dans le cadre du régime de rémunération à base d'actions de la société (le « régime »), établi pour rémunérer les administrateurs et récompenser les hauts dirigeants et les employés, en fonction du rendement individuel et de la société, pour aligner leurs intérêts sur ceux de la société et pour fournir des mesures incitatives à long terme.

En particulier :

la Société a émis 18 473 unités d'actions différées à ses administrateurs indépendants, acquises immédiatement et autrement assujetties aux modalités du régime; et



la Société autorise ses administrateurs à choisir de prendre leurs indemnités sous forme d'unités d'actions différées émises en vertu du Régime de rémunération à base d'actions de la Société, au lieu de paiements en espèces. À ce titre, la Société a émis 3 108 unités d'actions différées ce trimestre aux administrateurs.

Conférence téléphonique

La Corporation People tiendra une conférence téléphonique le lundi 20 janvier 2020 à 8 h 30 HE pour discuter de ses résultats financiers du premier trimestre et fournira aux investisseurs les principaux faits saillants de ses activités. La conférence téléphonique sera dirigée par Laurie Goldberg, président-directeur général et chef de la direction, et Dennis Stewner, directeur financier et chef de l'exploitation.

Date : 20 janvier 2020 | Heure : 8 h 30 HE

Numéro à composer par les participants : 416 764-8688 ou 1 888 390-0546

Retransmission : 416 764-8677 ou 1 888 390-0541

(Offert pendant 3 semaines ? Expirant le 10 février 2020)

Numéro d'identification de la conférence téléphonique :50953054

No de visualisation : 953054

Écoutez la diffusion en ligne : event.on24.com

À propos de La Corporation People

La Corporation People ( https://www.peoplecorporation.com ) est un fournisseur national d'avantages sociaux collectifs, de retraite collective et de services de ressources humaines. La Société a des bureaux dans tout le Canada; chacun dirigé par une équipe d'experts et appuyé par les ressources d'une entreprise nationale négociée sur le TSX-V. Les experts de l'industrie de l'Entreprise fournissent des renseignements précieux et uniques tout en personnalisant une suite de services novateurs aux besoins spécifiques de ses clients. Peu importe votre secteur, quelle que soit votre envergure, l'expertise de La Corporation People et sa capacité éprouvée à travailler feront une différence pour vos employés et vos résultats. De plus amples renseignements sont disponibles sur www.peoplecorporation.com .

Renseignements prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, comme des déclarations concernant des événements futurs prévus, des résultats, des circonstances, un rendement ou des attentes qui ne sont pas des faits historiques. L'utilisation de mots comme « peut », « va », « s'attendre à », « croire », « a l'intention de », « probable » ou d'autres mots ayant des effets similaires peuvent indiquer un énoncé « prospectif ». Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, y compris ceux décrits dans les documents publics déposés par la Société (disponibles dans le SEDAR au www.sedar.com). Ces risques et ces incertitudes comprennent la capacité à maintenir la rentabilité et à gérer la croissance naturelle ou d'acquisition, la dépendance aux systèmes d'information et à la technologie, le risque de réputation, la dépendance envers les clients clés, la confiance envers les professionnels clés et les conditions économiques générales. Bon nombre de ces risques et incertitudes peuvent avoir un effet sur les résultats réels de la Société et pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux exprimés ou implicites dans toute déclaration prospective faite par la Société ou en son nom. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux déclarations prospectives ni les voir comme étant une prédiction des résultats réels. Ces avertissements concernent tous les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. Ces déclarations sont faites à la date du présent communiqué de presse et, sauf si la loi en vigueur l'exige, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour publiquement ni de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. De plus, la Société n'a aucune obligation de commenter les analyses, les attentes, ni les déclarations faites par des tiers à l'égard de la Société, de ses résultats financiers ou d'exploitation ou de ses titres.

Mesures financières non conformes aux normes internationales d'information financière (NIIF)

La Société présente des mesures financières non conformes aux IFRS, notamment le BAIIA normalisé, le REI, le BAIIA ajusté avant le REI, le BAIIA ajusté et le bénéfice net ajusté comme mesures importantes utilisées par la direction pour évaluer le rendement de la société, rémunérer les employés et faciliter une comparaison des données trimestrielles et les résultats annuels de l'exploitation en cours. Le BAIIA ajusté est également un concept utilisé pour mesurer le respect des clauses restrictives. La mesure du BAIIA ajusté est communément déclarée et largement utilisée par les investisseurs et les établissements de crédit comme indicateur de la performance opérationnelle et de la capacité d'une entreprise à contracter et à rembourser sa dette, et comme mesure d'évaluation. Bien qu'il soit utilisé pour aider à évaluer la performance opérationnelle et la capacité de service de la dette de la société, les lecteurs sont avertis que le BAIIA ajusté comme il a été déclaré par la société peut ne pas être comparable dans tous les cas au BAIIA ajusté comme il a été rapporté par d'autres sociétés. Pour une explication détaillée de la façon dont les mesures non conformes aux normes internationales d'information financière, ou NIIF, de la société sont calculées, veuillez vous reporter au rapport de gestion de la société pour les trois mois clos le 30 novembre 2019, auquel on peut accéder via le site Web de SEDAR ( www.sedar.com ).

Demandes de renseignements, relations avec les investisseurs :

Jonathan Ross, CFA

Relations avec les investisseurs, La Corporation People

416 283-0178

jon.ross@loderockadvisors.com

Dennis Stewner, CPA, CA

dirigeant principal des finances (DPF) et chef de l'exploitation, La Corporation People

204 940-3988

dennis.stewner@peoplecorporation.com

www.peoplecorporation.com

Ni la bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (selon la définition du terme figurant dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent la responsabilité du caractère adéquat ou exact de ce communiqué de presse.

