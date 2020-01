Le groupe bpost a conclu un partenariat avec Ria Money Transfer afin de faciliter les transferts d'argent internationaux





BRUXELLES, Belgique, 20 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ria Money Transfer, filiale d'Euronet Worldwide Inc. (NASDAQ : EEFT) et société leader dans les transferts d'argent transfrontaliers, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat avec le groupe bpost, principal opérateur postal en Belgique et fournisseur international de services logistiques d'e-commerce, en vue de proposer ses services de transfert d'argent via les plus de 600 bureaux de poste exploités par l'opérateur postal belge.



« bpost s'efforce en permanence d'offrir à ses clients un service de calibre mondial. Le partenariat conclu avec Ria Money Transfer, le leader mondial des transferts de fonds connu dans le monde entier pour son efficacité et ses prix compétitifs, représente dès lors une opportunité pour proposer à ses clients belges un service de transfert d'argent transparent, sécurisé et rationalisé » a déclaré Jan Smets, Director Retail & Customer Care bpost.

Les transferts d'argent internationaux constituent une source essentielle de revenus pour des millions de personnes à travers le monde. C'est pourquoi l'ONU a établi que le coût moyen des services de transfert de fonds au niveau mondial devait être réduit de 3 % d'ici 2030, et Ria Money Transfer mène les efforts du secteur en vue d'atteindre cet objectif et donc d'amener les coûts moyens mondiaux en dessous de ce seuil.

« Nous sommes ravis de ce partenariat avec bpost, un opérateur postal de tout premier plan et un acteur commercial socialement responsable. Grâce aux valeurs de transparence et de durabilité que nous partageons, nous offrirons un meilleur accès à des transferts d'argent rentables et sécurisés dans toute la Belgique » a déclaré Jose Cabral, Managing Director chez Ria Europe.

Cet accord permettra aux clients de bpost d'envoyer de l'argent vers n'importe laquelle des 389.000 succursales de Ria, dispersées dans 161 pays à travers le monde, où il pourra être réceptionné en cash ou via un dépôt bancaire direct.

Le lancement de ce partenariat est programmé pour la seconde moitié du mois de février.

