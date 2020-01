Dahua Technology dévoile le lancement d'un produit phare pour 2020





Dahua Technology, un chef de file mondial des solutions et services IdO intelligents et axés sur la vidéo, dévoile le lancement de son produit phare lors de l'Intersec Dubai, avec notamment la technologie sur câble coaxial HDCVI 6.0, dotée d'intelligence artificielle (WizSense/WizMind) et en couleur, qui permet une performance exceptionnelle avec une luminosité extrêmement faible, et l'accélération de la transformation AIoT.

HDCVI 6.0

Chef de file de longue date du secteur HDCVI qui offre une commodité et une qualité inégalées à un coût réduit, Dahua Technology lance HDCVI 6.0. avec 4K en temps réel (30 fps en direct), un codage IA, une communication à double sens et une IA de pointe. HDCVI 6.0 fournit une expérience visuelle supérieure dans laquelle les plus petits détails sont saisis avec une meilleure clarté et une vaste couverture de surveillance. Centrée sur l'humain et sur les véhicules, cette technologie améliore significativement la qualité de streaming en comparaison avec H.265. La communication en temps réel permet aux utilisateurs de décourager les intrusions et de vérifier les situations réelles. En outre, l'IA optimisée offre de nouvelles possibilités à la technologie HDCVI 6.0.

Tout en couleur

La demande pour des caméras à faible luminosité est en pleine croissance. Dahua Technology a lancé des caméras couleur, qui saisissent des informations détaillées même dans des conditions de faible luminosité. Dans des zones à forte criminalité, comme des ruelles sombres, elles extraient avec efficacité et en couleur les caractéristiques des personnes, des véhicules et d'autres objets, pour apporter une aide précieuse durant les procédures de collecte de preuve. Grâce aux algorithmes dotés d'IA, la reconnaissance des cibles et la précision de l'extraction des signes distinctifs sont optimisés dans un environnement faiblement illuminé.

IA (WizSense/WizMind)

Pour accélérer l'adoption de l'IA, Dahua Technology lance WizSense, les solutions dotées d'IA sont axées sur l'humain et sur le véhicule, tout en fournissant de l'intelligence, de la simplicité et de l'inclusivité aux utilisateurs.

Facile à utiliser et peu coûteux, WizSense répond parfaitement aux besoins des tous les utilisateurs. Bénéficiant des fonctionnalités SMD Plus, dissuasion active, protection périmétrique, reconnaissance faciale, codage IA, etc., la solution garantir une prédiction précise avant les événements; une dissuasion instantanée durant les événements; une recherche de cible rapide après les événements; et l'enregistrement des données, tout en assurant les détails des cibles. Certifié par TÜV Rheinland, UL, etc., WizSense instaure une cybersécurité de haut niveau à l'aide d'algorithme de cryptage.

En plus des fonctions de WizSense, WizMind assure également le comptage des personnes, la structure vidéo, l'ANPR, une protection de la confidentialité du visage/corps humain, une vaste surveillance périmétrique, etc. Il s'agit d'une gamme de solutions sur mesure et haut de gamme générant de la valeur pour les intégrateurs et les installateurs système.

Applications

Les technologies fondamentales peuvent être appliquées aux zones peu éclairées, aux endroits fréquentés par beaucoup de personnes et de véhicules, et aux lieux sensibles et de grande importance, comme les angles de rue sombres, les carrefours, les casinos, les musées, les coffres de banque, etc.

Avec la mission de "promouvoir une société plus sûre et un quotidien plus intelligent", Dahua Technology continuera à concentrer ses efforts sur l'"innovation, la qualité et le service" pour répondre aux attentes de ses partenaires et clients dans le monde entier.

