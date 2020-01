Avis aux médias - Le ministre Wilkinson annoncera du financement pour la réalisation d'actions climatiques au Manitoba

Il est essentiel de disposer d'infrastructures publiques modernes pour favoriser la croissance économique et bâtir des collectivités saines et durables. C'est pourquoi le gouvernement du Canada renouvelle son engagement envers les collectivités grâce...

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et Terry Beech, secrétaire parlementaire de la Ministre, et député de Burnaby North-Seymour ont rencontré hier les Nations High Bar et...