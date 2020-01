TBD Media lance une nouvelle plateforme de débat pour les leaders d'opinion de Davos





LONDRES, 19 janvier 2020 /PRNewswire /-- TBD Media Group a le plaisir d'annoncer le lancement de sa campagne Davos 2020 en partenariat avec un éditeur de médias de renommée mondiale, avec une série vidéo mettant en vedette les leaders mondiaux et les innovateurs qui participeront à la conférence annuelle de Davos cette année.

Suite au succès de la campagne l'an passé, TBD Media étend l'édition de cette année pour présenter des dizaines d'autres personnalités parmi les plus importantes au monde, entrepreneurs ou personnages publics.

Chaque année, des dirigeants des secteurs public et privé se réunissent à Davos pour débattre des défis auxquels la société et les entreprises sont actuellement confrontées, et pour commencer à élaborer une feuille de route visant à surmonter ces défis. Cette année, TBD Media a lancé une campagne vidéo exclusive pour mettre Davos en lumière aux yeux du monde.

Sous la direction du vétéran de l'actualité Andrew Wilson (Sky News, Thomson Reuters), des interviews à ne pas manquer seront menées et filmées dans les superbes installations de l'hôtel Intercontinental. La campagne offrira aux participants l'opportunité de donner un aperçu sincère de leur expertise et de leur leadership éclairé sur les questions les plus urgentes à l'ordre du jour.

Les téléspectateurs peuvent s'attendre à des discussions détaillées sur la durabilité, la technologie et la gouvernance économique, couvrant six domaines clés : l'écologie, l'économie, la technologie, la société, la géopolitique et l'industrie.

Le monde est confronté à un changement et à un défi sans précédent. Le besoin d'innovation est plus élevé que jamais, et le débat public encourage l'innovation. À ce titre, TBD Media fournit un environnement et une plateforme permettant aux innovateurs de partager leurs idées et d'atteindre le public et les parties prenantes du monde entier.

Le contenu compilé dans le cadre de cette campagne sera diffusé en collaboration avec de grands journaux télévisés d'actualités multinationales en janvier 2020 et après, dans le but de mettre en lumière en toute transparence le contexte du déroulement de l'événement annuel à Davos.

TBD Media Group est une société de médias de premier plan axée sur les objectifs, basée à Londres, Munich, San Diego et Chypre, comptant plus de 100 employés. Sa mission consiste à fournir aux décideurs de premier plan une plateforme leur permettant d'exposer leurs objectifs et de partager leur histoire.

Pour tout complément d'information et les mises à jour continues de la campagne, veuillez consulter le site Web concerné à l'adresse : https://www.tbdmediagroup.com/

