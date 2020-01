Renforcer les collectivités du Manitoba grâce au Fonds de la taxe sur l'essence fédéral





Le fait de doubler le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral fournit plus de financement pour les infrastructures à 136 collectivités du Manitoba

WINNIPEG, le 19 janv. 2020 /CNW/ - Il est essentiel de disposer d'infrastructures publiques modernes pour favoriser la croissance économique et bâtir des collectivités saines et durables. C'est pourquoi le gouvernement du Canada renouvelle son engagement envers les collectivités grâce au Fonds de la taxe sur l'essence fédéral.

Le gouvernement du Canada a effectué deux versements de 36,2 millions de dollars au Manitoba dans le cadre du Fonds de la taxe sur l'essence (FTE) fédéral pour l'exercice 2019-2020. À ce financement s'ajoute un montant complémentaire de 72 millions de dollars prévu dans le budget de 2019.

Le FTE fédéral est une source de financement indexée, prévisible et à long terme qui appuie un large éventail de projets. Au Manitoba, grâce à ce financement, les résidents de la MR de Brokenhead sont plus actifs et profitent du nouvel équipement de conditionnement physique extérieur installé à côté du parc Garson Quarry; la municipalité rurale de Fisher priorise la gestion des déchets en agrandissant le site d'enfouissement de Poplarfield; la Ville de Portage la Prairie investit dans un projet pluriannuel visant à construire le pont-jetée du lac Crescent, qui comprendra une nouvelle jetée à trois voies, des sentiers de transport actif et deux carrefours giratoires, afin d'améliorer la circulation et d'assurer plus de sécurité aux automobilistes.

Ce sont seulement quelques exemples de la façon dont le FTE fédéral aide à répondre aux priorités locales et à bâtir les infrastructures résilientes qui correspondent au 21e siècle et que méritent les résidents.

« Disposer d'infrastructures modernes fait des collectivités du Manitoba des endroits où il fait encore meilleur vivre. Dans le cadre du Fonds de la taxe sur l'essence, nous apportons un financement stable et à long terme pour que les collectivités réalisent des projets qui ont de réels avantages pour les résidents locaux. Qu'il s'agisse d'aider à bâtir des centres récréatifs et des réseaux de transport en commun, d'améliorer les services liés à l'eau, d'accroître l'efficacité énergétique, et bien plus, nous travaillons ensemble pour bâtir des collectivités plus propres, plus saines et plus durables pour nos enfants et nos petits?enfants. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Grâce au Fonds de la taxe sur l'essence, notre gouvernement appuie des projets d'importance locale et régionale avec des municipalités de tout le Manitoba. Les investissements stratégiques dans les infrastructures communautaires assurent la croissance économique et améliorent la qualité de vie dans les collectivités du Manitoba. Je suis fier du partenariat que nous avons conclu avec le gouvernement fédéral pour donner aux municipalités un droit de regard équitable sur la façon dont les fonds destinés aux infrastructures sont investis dans les collectivités. »

L'honorable Reg Helwer, ministre des Services centraux

Dans le cadre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral (FTE), on verse chaque année plus de 2 milliards de dollars de financement souple à plus de 3?600 collectivités dans tout le pays. Au cours des dernières années, le financement a permis de soutenir environ 4?000 projets par année.

Le budget de 2019 a prévu un complément de 2,2 milliards de dollars pour le FTE, afin d'aider à répondre aux priorités à court terme des municipalités, des administrations locales et des collectivités autochtones en matière d'infrastructure.

Les collectivités peuvent investir ces fonds dans 18 catégories de projets différentes, dont les infrastructures récréatives, les réseaux liés à l'eau et les routes. Elles peuvent utiliser les fonds immédiatement pour des projets prioritaires, les accumuler en vue d'une utilisation ultérieure, les regrouper avec les fonds d'autres collectivités pour des projets d'infrastructure communs ou s'en servir pour financer des dépenses importantes en infrastructure.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . À ce jour, plus de 52 000 projets ont été approuvés dans le cadre du plan, et la majorité de ces projets sont en cours ou terminés.

Affectations du Manitoba pour 2019-2020 au titre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral, par collectivité :

Allocations du Manitoba au titre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour 2019-2020

Le gouvernement du Canada a versé au Manitoba deux versements de 36,2 millions de dollars du Fonds de la taxe sur l'essence (FTE) fédéral pour l'exercice 2019-2020.

En plus de ces versements réguliers, les collectivités du Manitoba bénéficieront d'un complément de 72 millions de dollars prévu dans le budget de 2019, ce qui portera l'appui total du FTE pour le présent exercice à 144 millions de dollars.

Le tableau suivant indique les allocations au titre du FTE fédéral pour 2019-2020 et le montant complémentaire prévu par le budget de 2019 pour les collectivités du Manitoba.1

Bénéficiaire final Affectation en 2019-2020 ($) Complément du budget 2019 ($) Alexander 179 371 178 151 Alonsa 67 109 66 653 Altona 226 676 225 134 Arborg 66 302 65 851 Argyle 55 162 54 787 Armstrong 96 439 95 784 Beausejour 173 236 172 058 Bifrost-Riverton 181 793 180 557 Boissevain-Morton 126 630 125 770 Brandon 3 075 740 3 054 827 Brenda-Waskada 36 272 36 026 Brokenhead 275 649 273 775 Carberry 93 533 92 897 Carman 170 276 169 118 Cartier 181 254 180 022 Cartwright-Roblin 70 392 69 914 Churchill 48 381 48 052 Clanwilliam-Erickson 46 820 46 502 Coldwell 67 486 67 027 Cornwallis 243 251 241 597 Dauphin (ville) 450 391 447 329 Dauphin 123 671 122 830 De Salaberry 192 663 191 354 Deloraine-Winchester 80 133 79 588 Dufferin 131 043 130 152 Dunnottar 41 062 40 783 East St. Paul 504 369 500 940 Ellice-Archie 47 735 47 411 Elton 68 509 68 043 Emerson-Franklin 136 533 135 604 Ethelbert 32 667 32 445 Fisher 98 323 97 654 Flin Flon 268 599 266 772 Gilbert Plains 79 110 78 573 Gillam 68 078 67 615 Gimli 332 640 330 379 Glenboro-South Cypress 84 223 83 650 Glenella-Lansdowne 63 557 63 125 Grahamdale 73 137 72 640 Grand Rapids 14 423 14 325 Grandview 79 756 79 214 Grassland 84 008 83 437 Grey 142 506 141 537 Hamiota 65 925 65 477 Hanover 846 697 840 940 Harrison Park 87 291 86 697 Headingley 192 610 191 300 Kelsey 130 451 129 565 Killarney-Turtle Mountain 184 537 183 282 La Broquerie 326 990 324 767 Lac du Bonnet (municipalité rurale) 167 962 166 820 Lac du Bonnet (ville) 58 606 58 208 Lakeshore 73 352 72 853 Leaf Rapids 31 321 31 108 Lorne 163 656 162 544 Louise 103 220 102 518 Lynn Lake 26 585 26 405 MacDonald 385 435 382 814 McCreary 48 004 47 678 Melita 56 077 55 696 Minitonas-Bowsman 88 959 88 354 Minnedosa 131 797 130 901 Minto-Odanah 63 988 63 553 Montcalm 67 809 67 348 Morden (ville) 466 482 463 311 Morris (municipalité rurale) 163 979 162 864 Morris (ville) 101 444 100 755 Mossey River 61 620 61 201 Mountain 52 633 52 275 Neepawa 248 041 246 354 Niverville 248 095 246 408 Norfolk Treherne 94 233 93 592 North Cypress-Langford 147 727 146 722 North Norfolk 207 355 205 946 Oakland-Wawanesa 90 950 90 332 Oakview 87 506 86 911 Pembina 126 308 125 449 Pinawa (district d'administration locale) 80 940 80 390 Piney 92 887 92 256 Pipestone 78 465 77 931 Portage la Prairie (ville) 715 976 711 108 Portage la Prairie (municipalité rurale) 375 371 372 819 Powerview-Pine Falls 70 823 70 341 Prairie Lakes 78 196 77 664 Prairie View 112 369 111 605 Reynolds 72 007 71 517 Rhineland 319 940 317 764 Riding Mountain West 76 420 75 900 Ritchot 359 441 356 997 Riverdale 114 791 114 010 Roblin (municipalité rurale) 172 967 171 791 Rockwood 421 007 418 145 Roland 60 759 60 346 Rosedale 89 981 89 370 Rossburn (municipalité rurale) 52 525 52 168 Rosser 73 836 73 334 Russell-Binscarth 131 420 130 527 Selkirk 553 127 549 366 Sifton 67 594 67 134 Snow Lake 48 381 48 052 Souris-Glenwood 137 878 136 941 Springfield 825 654 820 041 St. Andrews 641 117 636 758 St. Clements 585 309 581 330 St. Francois Xavier 75 935 75 419 St. Laurent 72 007 71 517 Stanley 482 681 479 399 Ste. Anne (municipalité rurale) 269 245 267 414 Ste. Anne (ville) 113 768 112 995 Ste. Rose 92 134 91 508 Steinbach 851 863 846 071 Stonewall 258 804 257 044 St-Pierre-Jolys 62 965 62 537 Stuartburn 88 690 88 087 Swan River (ville) 216 020 214 551 Swan Valley West 152 247 151 212 Taché 622 551 618 318 Teulon 64 634 64 194 The Pas 288 941 286 977 Thompson (ville) 736 104 731 099 Thompson (municipalité rurale) 76 527 76 007 Two Borders 63 235 62 805 Victoria 60 920 60 506 Victoria Beach 21 419 21 273 Virden 178 779 177 563 Wallace-Woodworth 158 651 157 573 West Interlake 116 352 115 560 West St. Paul 288 888 286 923 WestLake-Gladstone 169 738 168 584 Whitehead 89 389 88 782 Whitemouth 83 792 83 223 Winkler 681 318 676 686 Winnipeg 44 396 057 44 094 206 Winnipeg Beach 61 620 61 201 Woodlands 183 838 182 588 Yellowhead 104 835 104 122

1 Les montants indiqués excluent les coûts administratifs provinciaux.

