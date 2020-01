La FIPEQ-CSQ lance une tournée de conférences avec le docteur Jean-François Chicoine et plaide pour des services éducatifs à la petite enfance de qualité





MONTRÉAL, le 19 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) lance aujourd'hui une tournée de conférences avec le Dr Jean-François Chicoine MD Pédiatre1. La tournée qui se déplacera dans plusieurs régions du Québec débutera à Montréal le mardi 21 janvier à 19 h au Collège Vanier. En parallèle, la présidente de la FIPEQ-CSQ, Valérie Grenon, en profitera pour rencontrer ses membres et discuter des sujets de l'heure avec eux.

Les billets sont d'abord réservés aux membres de la FIPEQ-CSQ, puis au grand public, selon le nombre de places disponibles. Des billets accessibles à tous sont d'ailleurs disponibles pour la conférence de Montréal.

« C'est une immense fierté pour notre organisation de présenter des conférences d'une sommité en petite enfance comme le docteur Jean-François Chicoine. Dr. Chicoine vit au quotidien avec des enfants vulnérables et a produit de nombreux ouvrages scientifiques sur le développement de l'enfant. Ses conférences sont enrichissantes et elles nous permettent, en tant qu'intervenantes en petite enfance, de nous remettre en question et de réfléchir sur les services offerts à nos tout-petits », explique Mme Grenon.

La FIPEQ-CSQ représente autant des intervenantes en CPE que des responsables en services éducatifs en milieu familial (RSE). « Les membres que nous représentons sont soucieuses d'offrir un service de qualité. L'association avec le Dr Chicoine était toute naturelle pour nous et nous sommes ravies qu'il accepte d'offrir une série de conférences présentées par notre Fédération », ajoute Mme Grenon.

Des services éducatifs de qualité

La FIPEQ-CSQ profite de cette tournée pour plaider en faveur de services éducatifs de qualité pour nos tout-petits. La littérature scientifique démontre l'importance de la formation et des conditions de travail comme facteurs de qualité. « La rareté de main-d'oeuvre qui nous vivons présentement est sans équivoque dans nos milieux. Nous demandons au gouvernement d'assurer des conditions de travail décentes pour attirer la relève en petite enfance », soutient Mme Grenon.

Soutenir les EBP

Par ailleurs, la présidente de la FIPEQ-CSQ tient à souligner l'importance de se préoccuper des plus vulnérables de notre société. Plus spécifiquement, l'accès à un dépistage précoce arrive en tête de liste des priorités de la Fédération pour les enfants ayant des besoins particuliers (EBP). « Peu de parents le savent, mais en CPE ou en milieu familial régi ou subventionné, un simple billet du médecin permet d'avoir accès à une subvention spéciale pour son enfant. Alors que la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse bat son plein, nous réitérons l'importance de rejoindre les jeunes les plus vulnérables avec des places de qualité », termine Mme Grenon.

Après la conférence de Montréal mardi, la tournée se déplacera en Mauricie le 10 février, en Montérégie le 11 février, au Suroît le 17 février et dans Chaudière-Appalaches le 14 mars. De nouvelles dates seront annoncées sous peu dans plusieurs régions du Québec sur le compte Twitter de la FIPEQ-CSQ.

À propos de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) représente près de 10?000 responsables en services éducatifs en milieu familial régi et subventionné et plus de 2?500 intervenantes dans les installations des CPE. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance au Québec.

___________________________________ 1 Professeur agrégé de pédiatrie Université de Montréal | Département pédiatrie et de maladies infectieuses, CHU Sainte-Justine | Directeur scientifique, Le monde est ailleurs

