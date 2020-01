Célébrer la citoyenneté active avec les Sénateurs d'Ottawa





20 familles provenant de 20 pays différents prêtent le serment de citoyenneté avant une partie de hockey de la LNH

OTTAWA, le 18 janv. 2020 /CNW/ - Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) s'est joint au Club de hockey Les Sénateurs d'Ottawa pour tenir aujourd'hui une cérémonie de citoyenneté spéciale dans le cadre de laquelle 20 familles provenant de 20 pays différents ont été accueillies dans la famille canadienne avant la partie de hockey des Sénateurs d'Ottawa, qui accueillent les Flames de Calgary.

À la suite de cette cérémonie spéciale, les nouveaux citoyens ont participé à l'ouverture de la partie en chantant l'hymne national, accompagnés de l'Orchestre du Centre national des Arts.

Ismail Ayyoub, qui a obtenu la citoyenneté canadienne il y a un an lors d'une cérémonie spéciale semblable avec les Sénateurs d'Ottawa, était également présent à titre d'invité spécial. Au cours de la dernière année, Ismail s'est distingué en lutte, remportant la médaille d'or pour le Canada aux Jeux panaméricains, au Mexique. Ismail incarne ce que signifie être un citoyen actif en servant de mentor à de jeunes lutteurs et en encourageant les autres à devenir des membres actifs de leur collectivité.

« Nous sommes ravis de collaborer à nouveau avec les Sénateurs d'Ottawa pour la tenue de cette cérémonie de citoyenneté spéciale. Le hockey fait partie intégrante de la culture canadienne, et joue un rôle important en rassemblant les gens et en créant un sentiment d'appartenance à la collectivité. J'encourage tous les Canadiens à faire preuve de citoyenneté active en cherchant des occasions de soutenir et d'enrichir leur collectivité. »

--L'honorable Marco E.L. Mendicino, C.P., député, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Au Canada, le hockey est un phénomène culturel qui rassemble les gens sur les patinoires extérieures, dans les arénas et lors des matchs de la LNH partout au pays. C'est un honneur pour les Sénateurs d'Ottawa d'accueillir des dizaines de nouveaux Canadiens qui prêtent le serment de citoyenneté au Centre Canadian Tire, et de les accueillir dans notre collectivité. Dans 2 semaines, nous entrerons dans le mois "Le hockey est pour tout le monde" de la LNH, et dans cet esprit, nous applaudissons et encourageons tous les habitants de la région de la capitale nationale à enfiler des patins, à prendre un bâton et à profiter de notre grand sport, le plus grand sport du Canada. »

--Jim Little, chef de la direction, Sénateurs Sports et Divertissement

« J'aime vraiment participer à l'entraînement et à l'encadrement des jeunes lutteurs. C'est important d'avoir des modèles à suivre parce qu'ils peuvent vous aider à découvrir vos propres rêves. Je suis chanceux de pouvoir voyager partout dans le monde et d'être exposé à de nouveaux styles de lutte. J'apprends ces nouvelles techniques et les montre à mes coéquipiers, afin que nous puissions grandir ensemble. C'est un sentiment incroyable de savoir que j'aide les autres comme les gens m'ont aidé. »

--Ismail Ayyoub, nouveau Canadien et champion des Jeux panaméricains

La cérémonie de citoyenneté est une étape importante du processus d'immigration et d'établissement d'un nouvel arrivant au Canada . Le fait de prêter le serment de citoyenneté est une exigence législative pour les adultes qui veulent devenir citoyens canadiens.

. Le fait de prêter le serment de citoyenneté est une exigence législative pour les adultes qui veulent devenir citoyens canadiens. La cérémonie ne marque pas la fin du parcours vers la citoyenneté, mais plutôt son début. La citoyenneté active, la participation à la collectivité, est un élément important de l'identité canadienne.

Au cours des 10 dernières années, le Canada a accueilli près de 1,7 million de nouveaux Canadiens.

