L&T Technology Services déclare une hausse de 10 % de son bénéfice net au T3 de l'exercice 2020





L&T Technology Services Limited (BSE : 540115, NSE : LTTS), leader indien des services d'ingénierie non diversifiés (pure-play), a annoncé ses résultats pour le troisième trimestre clos le 31 décembre 2019.

Parmi les faits saillants du T3 de l'exercice 2020, figurent :

Chiffre d'affaires de 199 millions USD, soit une hausse de 7 % en glissement annuel

Chiffre d'affaires de 14 230 millions INR, soit une hausse de 8 % en glissement annuel

Marge EBIT de 16,8 %, soit une hausse de 30 points de base en glissement annuel

Bénéfice net de 2 041 millions INR, soit une hausse de 10 % en glissement annuel

Durant le trimestre, LTTS a remporté 9 transactions de plusieurs millions USD dans tous les principaux segments de l'industrie, dont 2 transactions ayant une valeur totale de contrat (TCV) de plus de 30 millions USD chacune. En glissement annuel, LTTS a plus que doublé son segment de clientèle à 20 millions USD et plus que quadruplé son segment à 10 millions USD.

« Les résultats du troisième trimestre ont été conformes à nos attentes. Nous avons enregistré une solide performance dans trois segments (Transports, Ingénierie des installations et Dispositifs médicaux) qui progressent chacun de plus de 20 % en glissement annuel. Durant le troisième trimestre, les technologies numériques et de pointe, le moteur de la croissance ER&D, ont assuré jusqu'à 41 % du chiffre d'affaires, soit une hausse de 29 % en glissement annuel.

Nous détectons une nouvelle série d'opportunités alors que les clients recherchent des technologies d'avant-garde comme l'IA, la fusion de capteurs et la robotique industrielle, pour renforcer leur compétitivité sur le marché. Dans le cadre de notre stratégie visant à devenir le partenaire ER&D préféré de nos clients, nous continuons à investir dans le déploiement de compétences et de centres de conception qui nous rapprocheront du client. Durant le dernier trimestre, nous avons ouvert notre 9e centre de design en dehors de l'Inde. Situé à Rockford, Illinois (États-Unis), cet « Aerospace & Defense Engineering Design Center » mettra au point des solutions d'ingénierie de haute performance, destinées aux industries mondiales de l'aérospatiale et de la défense », a déclaré le Dr Keshab Panda, PDG et directeur général de L&T Technology Services Limited.

Distinctions octroyées par l'industrie :

La Confédération de l'industrie indienne (CII) a octroyé à LTTS le Prix de l'innovation industrielle de la CII, édition 2019 , ainsi que la mention honorifique suivante : société indienne parmi les plus innovantes dans la catégorie Services du segment « Grandes entreprises ».

, ainsi que la mention honorifique suivante : société indienne parmi les plus innovantes dans la catégorie Services du segment « Grandes entreprises ». Le gouvernement indien a accordé à LTTS les deux distinctions suivantes : « Forte augmentation du recrutement féminin » et « Exportateur informatique le plus dynamique (région de Mysuru) » . Le prix a été décerné par le Software Technology Parks of India (STPI), un organisme gouvernemental.

» et « » Le prix a été décerné par le Software Technology Parks of India (STPI), un organisme gouvernemental. LTTS a été félicitée pour son Kit robotique d'endo formation lors de la 8e Journée de la Fondation de la Global Innovation & Technology Alliance (GITA). Le ministre des Sciences et Technologies, de la Santé et du Bien-être familial et des Sciences de la Terre, le Dr Harsh Vardhan a félicité LTTS lors de l'événement.

Brevets

À la clôture du troisième trimestre, le portefeuille de brevets de L&T Technology Services contenait 472 brevets, dont elle partage pour 352 d'entre eux, le droit d'auteur avec ses clients, le reste étant déposé par LTTS.

Ressources humaines

À la clôture du troisième trimestre de l'exercice 2020, LTTS employait un effectif de 16 787 personnes.

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) est une filiale cotée en bourse, de Larsen & Toubro Limited, spécialisée dans les services d'ingénierie et de recherche et développement (Engineering and R&D, ER&D). Nous offrons des services de conseil, de conception, de développement et de test tout au long du cycle de vie des produits et des développements de processus. Notre clientèle inclut 69 entreprises du Fortune 500, et 51 des principales entreprises ER&D à l'échelle mondiale, dans les domaines des produits industriels, des dispositifs médicaux, du transport, des télécommunications et de la haute technologie, et des processus. Au 31 décembre 2019, LTTS, dont le siège social est situé en Inde, comptait plus de 16 700 employés répartis dans 17 centres mondiaux de conception, 28 bureaux de vente mondiaux, et 50 laboratoires d'innovation.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

