3M partage le bulletin d'information sur l'innovation en matière de technologies médicales du NICE indiquant que la thérapie V.A.C. VERAFLOtm améliore les résultats des patients





3M a annoncé aujourd'hui que le National Institute for Health and Care Excellence (NICE) du Royaume-Uni a publié un bulletin d'information sur l'innovation en matière de technologies médicales (Medtech Innovation Briefing, MIB) concernant l'utilisation de la thérapie V.A.C. VERAFLOtm pour la cicatrisation des plaies avec infections aiguës ou chroniques. Le système fait partie de KCI, société Acelity, récemment acquise par 3M, permettant à cette dernière de fournir un meilleur accès aux soins par la science centrée sur le patient, qui a pour effet d'améliorer les résultats en protégeant la peau et en garantissant sa cicatrisation.

En fonction des preuves évaluées par le MIB, il est démontré que la thérapie V.A.C. VERAFLOtm ? thérapie de traitement des plaies par pression négative (negative pressure wound therapy, NPWT) avec instillation automatisée, s'est montrée plus efficace que la norme des soins, comme le traitement des plaies en milieu humide et le traitement des plaies par pression négative traditionnel, dans le traitement des plaies avec infections aiguës ou chroniques qui ne cicatrisent pas. En outre, le MIB publie des conclusions précisant que l'utilisation de la thérapie V.A.C. VERAFLOtm pourrait réduire la durée d'hospitalisation de 39 % et le nombre de débridements de 4,4 à 2,0 pour les cas de plaies avec infections aiguës ou chroniques qui ne cicatrisent pas.1

Pour Ron Silverman, MD, FACS, directeur médical chez 3M Medical Solutions Division : « Quand nous avons introduit pour la première fois la thérapie V.A.C.® il y a près de 25 ans, nous étions loin d'imaginer l'impact de la technologie sur la pratique de la médecine, mais également son évolution avec la thérapie V.A.C. VERAFLOtm pour le traitement des plaies avec instillation. Nous voyons maintenant que la thérapie V.A.C. VERAFLOtm surpasse la thérapie par pression négative traditionnelle dans le traitement des différents types de plaies, et pas uniquement celles qui présentent des difficultés de cicatrisation. Le MIB du NICE réitère les données cliniques existantes étayant la thérapie V.A.C. VERAFLOtm comme traitement de première intention. Nous espérons que, suite à cette publication, de plus en plus de cliniciens découvriront cette thérapie et l'intégreront à leur norme de protocoles de soin. »

Pour M. Haitham Khalil, MBBCH, MRCSEd, MD, FRCSEng, consultant en oncoplastie et chirurgie reconstructrice, University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust, Royaume-Uni : « La polyvalence de la thérapie V.A.C. VERAFLOtm a modifié ma pratique. J'utilisais la thérapie V.A.C. VERAFLOtm comme thérapie de pont avant la chirurgie reconstructrice et comme traitement autonome, et j'ai constaté son efficacité sur les patients avec des plaies graves. Je pense que ce MIB contribuera à étendre l'accès à la thérapie V.A.C. VERAFLOtm et je suis impatient de voir ses effets sur les patients. »

Les avis de ces spécialistes cliniciens et commentateurs travaillant dans le domaine ont été pris en compte dans l'élaboration du MIB.

Les plaies avec infections aiguës et chroniques sont un fardeau émotionnel pour les patients et un fardeau financier pour le National Health Service (NHS), coûtant plus de trois milliards de livres par an.

Les MIB sont développés par le NICE en vue de soutenir le NHS, les commissaires et le personnel des services sociaux qui réfléchissent à utiliser de nouveaux dispositifs médicaux et d'autres technologies médicales et de diagnostic.

À propos de la thérapie V.A.C. VERAFLOtm

La thérapie V.A.C. VERAFLOtm combine la thérapie V.A.C.® à l'instillation automatisée et au retrait des nettoyants de plaies topiques. C'est une thérapie offrant le système de thérapie V.A.C. ULTAtm. Ce système unique permet de traiter les plaies avec l'instillation de solutions topiques telles que des solutions antiseptiques ainsi que des solutions salines pour garantir un environnement de cicatrisation favorable et préparer la fermeture.

À propos de 3M

Chez 3M, nous appliquons la science de manière collaborative pour améliorer la vie de tous les jours. Avec 33 milliards USD de ventes, nos 93 000 employés restent en contact avec les clients partout dans le monde. Pour en savoir plus sur les solutions créatives de 3M face aux problèmes du monde, consultez www.3M.com, ou retrouvez-nous sur Twitter @3M ou @3MNews.

