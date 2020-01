Les Bermudes confirment leur position de leader mondial dans la lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme et de la prolifération





Le régime réglementaire des Bermudes a été évalué par le Groupe d'Action Financière des Caraïbes (GAFIC) et le Groupe d'action financière (GAFI), intergouvernemental mondial, qui ont confirmé qu'il avait mis en oeuvre certaines des normes internationales les plus élevées en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme et de la prolifération.

Le rapport d'évaluation mutuelle (REM) des systèmes et du cadre des Bermudes, publié aujourd'hui par le GAFIC, souligne le travail remarquable accompli pour se conformer aux 40 recommandations du GAFI utilisées par 180 gouvernements pour protéger l'intégrité du système financier international. Sur les plus de 75 REM publiés à ce jour, les Bermudes se classent au premier rang en termes de respect des exigences de conformité technique, et ont été déclarées conformes ou largement conformes pour 39 des 40 recommandations. De plus, les Bermudes se classent parmi les six premiers en termes de niveau global d'efficacité, l'une de seulement deux juridictions à présenter un haut niveau d'efficacité pour ce qui est de ses mécanismes d'évaluation des risques et de coordination nationale.

Prenant la parole lors d'une conférence de presse aujourd'hui, le ministre des Finances des Bermudes, l'hon. Curtis L. Dickinson, a déclaré : « Le gouvernement des Bermudes a à maintes reprises souligné son attachement à un niveau élevé de conformité aux normes mondiales appropriées. Comme ces résultats l'indiquent, nous avons respecté notre engagement et mis en place des cadres législatifs et opérationnels appropriés pour que notre régime soit solide et efficace. Les résultats de ce rapport confirment que les Bermudes savent ce qu'elles font et qu'elles le font bien. »

Roland Andy Burrows, PDG de l'Agence de développement commercial des Bermudes (Business Development Agency, BDA), a confié pour sa part : « L'annonce faite aujourd'hui représente une réalisation importante et souligne la qualité exceptionnelle de l'offre des Bermudes en matière de commerce international. Notre excellente réputation est le résultat du travail acharné et du dévouement du gouvernement des Bermudes, du régulateur et de l'industrie, qui ont travaillé main dans la main. Nous remercions le Premier ministre, le ministre des Finances et le Comité national de lutte contre le blanchiment d'argent (National Anti-Money Laundering Committee, NAMLC) d'avoir pris les mesures nécessaires pour atteindre les plus hauts niveaux de conformité et d'efficacité, permettant aux Bermudes de se distinguer sur la scène mondiale. »

L'évaluation mutuelle du GAFI est un processus intensif qui s'étend sur 14 mois. L'examen des Bermudes a commencé en mars 2018, leur première soumission ayant trait à la conformité technique. D'autres soumissions ont été faites au cours des six mois suivants et ont été suivies d'un examen sur place. La visite a duré deux semaines et a comporté des entretiens avec les autorités compétentes, notamment les services de police des Bermudes, les services de douanes, l'Agence du renseignement financier (Financial Intelligence Agency), le cabinet du procureur général, le ministère public, la Bermuda Casino and Gaming Commission, l'Autorité monétaire des Bermudes, le Registraire des entreprises, le Registraire général, le Barristers and Accountants AML/ATF Board, le Bureau du Comité national de lutte contre le blanchiment d'argent et les ministères des Finances et des Affaires juridiques.

