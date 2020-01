WestJet renforce la Porte d'entrée de l'Atlantique grâce au nouveau service Halifax-Manchester





La compagnie aérienne annonce une ligne supplémentaire reliant l'Est du Canada au Royaume-Uni

CALGARY, le 17 janv. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, WestJet met en place une nouvelle ligne transatlantique vers le Royaume-Uni avec l'annonce d'un nouveau service sans escale entre Halifax, en Nouvelle-Écosse, et Manchester, au Royaume-Uni, à compter du 5 juin 2020. Cet été, WestJet offrira plus de 300 départs saisonniers entre Halifax et Londres (Gatwick), ainsi que Glasgow, en Écosse.

« WestJet continue d'investir dans notre Porte d'entrée de l'Atlantique, reliant la Nouvelle-Écosse au monde entier et le monde entier à la Nouvelle-Écosse par de nouveaux moyens », a déclaré Charles Duncan, chef de la stratégie de WestJet. « Le Royaume-Uni est le plus grand marché touristique au départ de la Nouvelle-Écosse, et notre plus récent investissement relie la province à de nouvelles sources de touristes. »

« L'ajout par WestJet d'une nouvelle ligne européenne renforce la Porte d'entrée de l'Atlantique et contribuera à la croissance de notre économie. Cela se traduira par un plus grand nombre de débouchés commerciaux et de possibilités d'investissement, en plus d'aider à attirer plus d'étudiants, d'immigrants et de visiteurs en Nouvelle-Écosse et dans toute la région de l'Atlantique », a déclaré le premier ministre Stephen McNeil.

L'aéroport de Manchester est considéré comme la porte d'entrée mondiale du nord de l'Angleterre et offre un accès facile à son centre-ville historique. Avec son patrimoine industriel développé, la ville est parfaite pour l'exploration grâce à sa culture, son amour du football, de ses restaurants et de ses pubs. En outre, les clients de WestJet auront le choix entre 16 autres destinations au départ de Manchester sur Virgin Connect, l'un des plus grands transporteurs régionaux en Europe.

Le service saisonnier de WestJet entre Halifax Stanfield (YHZ) et l'aéroport de Manchester (MAN) sera assuré quatre fois par semaine sur le Boeing 737-700 de la compagnie aérienne. Les vols sont programmés pour assurer une connectivité pratique sur le réseau de WestJet à destination et en provenance d'Halifax.

WestJet dessert Halifax depuis 2003 et a connu une croissance de 300 % des vols à destination et en provenance d'Halifax Stanfield. Elle dessert maintenant 16 villes, avec une moyenne de 60 vols quotidiens à l'arrivée et au départ d'Halifax.

Détails du service de WestJet entre Halifax et Manchester, au Royaume-Uni :

Liaison Fréquence Départ Arrivée En vigueur Halifax-Manchester Quatre fois par semaine 22 h 45 8 h 10 (+1) Du 5 juin 2020 au 24 octobre 2020 Manchester-Halifax Quatre fois par semaine 9 h 45 11 h 52 Du 6 juin 2020 au 24 octobre 2020

WestJet est également fière de s'associer à Discover Halifax et à l'Administration de l'aéroport international d'Halifax dans le cadre de son programme Stopover Halifax. Le programme permet aux passagers arrivant et en correspondance à Halifax Stanfield de découvrir davantage la ville en réservant une escale de sept heures à sept jours sans frais supplémentaires.

Autres citations :

« Je félicite WestJet d'avoir ouvert de nouvelles lignes entre Halifax et le Royaume-Uni, a déclaré Kody Blois, député de Kings-Hants. Ce nouveau service saisonnier aidera à attirer davantage de touristes dans la province et stimulera la croissance économique de la région. L'aéroport international Stanfield lui-même est un employeur important dans notre communauté locale qui bénéficiera directement de cet investissement important de la compagnie aérienne. »

« Ce nouveau vol direct excitant vers Manchester ouvrira davantage le ciel d'Halifax aux touristes, aux entreprises et à un certain nombre d'amateurs de soccer, a déclaré Mike Savage, maire de la municipalité régionale d'Halifax. Quelle que soit leur destination finale, nous invitons les visiteurs qui arrivent de Manchester à profiter pleinement de leur séjour à Halifax et en Nouvelle-Écosse. »

« Nous sommes ravis d'ajouter Manchester à une liste croissante de villes européennes reliées par un service sans escale à Halifax Stanfield, a déclaré Joyce Carter, présidente-directrice générale de l'Administration de l'aéroport international d'Halifax. WestJet continue d'être un excellent partenaire qui appuie le développement de notre carrefour de la côte Est, en offrant plus de choix à nos passagers. Nous avons hâte d'accueillir les premiers visiteurs de ce nouveau service plus tard cette année avec notre hospitalité maritime unique. »

« C'est formidable de démarrer l'année 2020 avec la nouvelle que WestJet commencera à offrir des services directs à l'aéroport de Manchester à partir d'Halifax, a déclaré Julian Carr, directeur de l'aviation à l'aéroport de Manchester. Nous sommes ravis d'avoir une nouvelle liaison nord-américaine dans notre portefeuille, ce qui donne à nos 29,5 millions de passagers annuels plus de choix et de connectivité pour traverser l'Atlantique et au-delà. Non seulement cette liaison donnera au nord de l'Angleterre un accès direct à une magnifique ville comme Halifax, mais le service ouvrira aussi une foule d'autres villes canadiennes que nous ne desservons pas actuellement. Il s'agit d'une autre indication claire du rôle que nous jouons en reliant la puissance nordique à des carrefours internationaux clés. »

« Nous sommes ravis de l'ajout de la nouvelle liaison entre Halifax et Manchester, qui facilitera encore davantage l'exploration du Nord de l'Angleterre et au-delà, a déclaré Paul Gauger, vice-président principal, The Americas, VisitBritain, l'agence nationale du tourisme de la Grande-Bretagne. Nous espérons que les nouveaux vols, ainsi que notre message d'accueil et notre grande valeur, inspireront encore plus de visiteurs du Canada à réserver un voyage en Grande-Bretagne dès maintenant. »

À propos de WestJet

En collaboration avec les transporteurs régionaux de WestJet, WestJet Encore et WestJet Link, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 110 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe, et nous offrons plus de 250 destinations dans plus de 20 pays par l'entremise de nos partenariats. Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles vers plus de 60 destinations, ainsi que des possibilités d'hébergement dans plus de 800 hôtels, centres de villégiature, condos et villas. Les membres du programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances, entre autres. Les membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits vacances pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction et peuvent également bénéficier de tarifs exclusifs valables pour des destinations desservies par WestJet et ses partenaires.

WestJet est fière d'avoir été nommée meilleure compagnie aérienne au Canada pour une troisième année consécutive (de 2017 à 2019) et de figurer parmi les compagnies aériennes de taille moyenne préférées des voyageurs en Amérique du Nord (2019). En 2017 et 2018, WestJet figurait également parmi les préférées en matière de compagnies aériennes nord-américaines de taille moyenne offrant des tarifs économiques. La compagnie aérienne est aussi lauréate du prix Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord en 2018. Tous les prix sont attribués selon les commentaires authentiques de voyageurs émis sur TripAdvisor, le plus grand site de voyage au monde. WestJet est l'une des rares compagnies aériennes dans le monde qui ne pratiquent pas la surréservation commerciale sur leurs vols.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com .

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Swoop 2019 - Jeune compagnie aérienne de l'année (Prix d'excellence en aviation de la CAPA 2019)

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2019 parmi les compagnies aériennes de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Le programme de fidélisation de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en matière de mobilisation des membres en 2019 au Canada (Bond Brand Loyalty)

La carte de crédit de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en 2018 et 2019 au Canada (Récompenses Canada)

Lauréate 2017 et 2018 du prix Travellers' Choice dans la catégorie des compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2018 - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

2018 - Meilleure compagnie aérienne à bas prix en Amérique du Nord (Skytrax)

Transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada en 2016, 2017 et 2018 (Gustavson School of Business de l'Université de Victoria)

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Communiqué envoyé le 17 janvier 2020 à 17:52 et diffusé par :