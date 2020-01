En 2019, la Foire internationale des importations de Chine (CIIE) a réalisé plus de 2,4 milliards USD en chiffre d'affaires prévu





La tournée de présentation de la troisième édition de la Foire internationale des importations de Chine (China International Import Expo, CIIE), qui a eu lieu le 14 janvier à Marseille, en France, a attiré plus de 120 participants d'organismes gouvernementaux, d'institutions économiques et commerciales, et d'entreprises du pays. Lors de la réunion, le géant français du luxe Kering et l'entreprise viticole Maison Bouey de Bordeaux ont signé des contrats pour participer à la troisième édition de la CIIE, devenant les premiers exposants français de la foire.

Le ministère du Commerce chinois coopère étroitement avec son homologue français afin de promouvoir l'entente mutuelle entre les dirigeants des deux pays et stimuler la coopération économique et commerciale bilatérale pour la faire passer au niveau supérieur, a fait savoir Wang Bingnan, adjoint au ministre du Commerce chinois. C'est une initiative importante de la part du gouvernement chinois que d'organiser la CIIE pour soutenir fermement la libéralisation du commerce et la globalisation économique et ouvrir largement le marché chinois au monde. La CIIE est devenue une « voie rapide » pour les entreprises mondiales qui souhaitent se positionner sur le marché chinois. Wang Bingnan espérait qu'un plus grand nombre d'entreprises françaises participent à la troisième édition de la CIIE pour explorer le marché chinois en présentant leurs produits, technologies et services de qualité, partager les opportunités de développement économique chinoises, et donner une plus grande impulsion au vaste partenariat stratégique entre la Chine et la France.

Didier Parakian, adjoint au maire de Marseille, comptait renforcer la coopération avec la Chine dans divers domaines, notamment la logistique portuaire et l'économie numérique, et a recommandé aux entreprises locales de participer à la foire.

Selon les statistiques du ministère du Commerce de la République populaire de Chine, 77 entreprises françaises ont participé à la 2è édition de la CII, sur une surface d'exposition brute de 15 000 mètres carrés, et ont réalisé un chiffre d'affaires prévu de 2,4 milliards USD, 56 fois supérieur à celui de la session précédente.

Site Web :http://www.ciie.org/zbh/en/

Facebook ?https://www.facebook.com/ciieonline

Twitter ?https://twitter.com/ciieonline

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 17 janvier 2020 à 16:40 et diffusé par :