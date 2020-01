Mise à jour - Produits non autorisés visant à améliorer la performance sexuelle saisis chez deux détaillants dans la région du Grand Toronto car ils présenteraient de graves risques à la santé





OTTAWA, le 17 janv. 2020 /CNW/ - Santé Canada avise la population canadienne que les produits qui suivent peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour en savoir plus, y compris sur ce que les consommateurs canadiens devraient faire, consultez l'avis de sécurité en ligne.

Santé Canada tient à jour une liste de produits de santé non homologués qui peuvent présenter de graves risques pour la santé afin que les Canadiens puissent reconnaître facilement des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures appropriées. Les Canadiens sont invités à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produits de santé non homologués Produit et usage prévu Risques détectés Entreprise Mesure prise Spanish Fly Sex Liquid Wild Strawberry améliorer la performance sexuelle Produit avec emballage similaire (saisi précédemment) Étiquette indique présence de yohimbé Supermarché Balout 8-13130, rue Yonge Richmond Hill, ON Saisi chez le détaillant Vigour 800 améliorer la performance sexuelle Produit avec emballage similaire testé par la Australian Therapeutic Goods Administration; tests indiquent présence de sildénafil Supermarché Balout 8-13130, rue Yonge Richmond Hill, ON Saisi chez le détaillant Zhen Gongfu améliorer la performance sexuelle Produit avec emballage similaire (saisi précédemment) tests indiquent présence de sildénafil Supermarché Balout 8-13130, rue Yonge Richmond Hill, ON Saisi chez le détaillant Zhen Gongfu améliorer la performance sexuelle Produit avec emballage similaire (saisi précédemment) tests indiquent présence de si dénafil Pars Foods Inc. 365, rue John Thornhill, ON Saisi chez le détaillant

SOURCE Santé Canada

