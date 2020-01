Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Larry Bagnell annonce un financement au nom de la ministre du Développement économique et des Langues officielles à la Yukon Mining Alliance pour l'initiative Invest North Canada





VANCOUVER, le 17 janv. 2020 /CNW/ - Veuillez noter que Larry Bagnell, député du Yukon et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement Économique et des Langues officielles (Agence canadienne de développement économique du Nord) fera une annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement Économique et des Langues officielles, en soutien à l'initiative Invest Canada North, qui est menée par la Yukon Mining Alliance et qui vise à promouvoir la mise en valeur des ressources dans les territoires. L'annonce sera faite en présence de l'honorable Sandy Silver, premier ministre du Yukon, de l'honorable Caroline Cochrane, première ministre des Territoires du Nord-Ouest, et de représentants de l'industrie.

Les représentants des médias devraient se présenter au plus tard à 9 h 45.

Date : le 19 janvier 2020

Heure : 10 h, heure du Pacifique



Lieu :

Vancouver Resource Investment Conference

Scène principale - Bâtiment Ouest du Centre des congrès de Vancouver

1055, Canada Place

Vancouver, Colombie-Britannique

