Le légendaire créateur de streetwear Jeff Staple s'associe à l'Overwatch Leaguetm pour créer le premier kit d'e-sport en son genre





L'Overwatch Leaguetm a annoncé aujourd'hui une collaboration inédite avec le grand designer et créateur de streetwear, Jeff Staple, pour penser, concevoir et créer un authentique kit de joueur d'e-sport. Les nouveaux kits, conçus sur la base des commentaires des joueurs de l'Overwatch League pour un look et une sensation uniques aux sports traditionnels et électroniques, présentent des tissus à effet de relief, des applications graphiques haut de gamme, des soufflets latéraux innovants pour un confort ajustable, et des vêtements coupés et cousus de façon à augmenter la qualité et la portabilité pendant le jeu. Chacune des vingt équipes de l'Overwatch League sera désormais équipée de ses propres kits pour les matchs à domicile et en extérieur, de la saison 2020, dont le démarrage aura lieu le 8 février.

Jeff Staple a travaillé avec des joueurs de l'Overwatch League pendant tout le processus de conception, pour s'assurer que les kits offraient une tenue confortable et fonctionnelle pour la compétition, tout en conservant l'esthétique caractéristique des créations de Staple. Les nouveaux kits s'appuient sur un tissu maillé à points avec effet de relief, pour obtenir des maillots légers et respirants permettant d'équilibrer et de réguler la température du corps des joueurs, pour un confort maximum. Le kit complet de chacune des vingt équipes de la League comprendra un maillot à manches courtes, un maillot à manches longues, une veste, un brassard de compression, une casquette et un bonnet.

« Cette collaboration inédite est le reflet parfait de l'évolution de l'e-sport en passe de devenir un véritable style de vie. Ce n'est pas seulement une consécration pour l'Overwatch League et pour nos fans, mais bien pour toute l'industrie de l'e-sport », a déclaré Daniel Cherry, directeur du marketing, chez Activision Blizzard Esports. « Nous sommes extrêmement heureux de travailler avec notre ami et la légende du streetwear, Jeff Staple, sur ces kits destinés aux équipes. Le partenariat étroit de nos joueurs avec Jeff peut être vu et ressenti dans tous les éléments de design conçus avec soin, que l'on retrouve dans le kit. Nous avons hâte de voir ces vêtements portés dans les rues de chacune des villes dotées d'une équipe participant à l'Overwatch League, cette saison. »

« J'observe l'e-sport depuis des années, et je suis un grand fan de ce que l'Overwatch League a réussi à accomplir. Alors quand ils m'ont demandé de concevoir leurs nouveaux kits, j'ai été absolument ravi », a confié pour sa part Jeff Staple. « C'était une occasion unique de rassembler le meilleur du monde de l'e-sport et de celui du streetwear, pour créer quelque chose de totalement unique et révolutionnaire. Les kits ont été spécifiquement conçus non seulement pour répondre aux désirs des joueurs, mais également pour être du plus bel effet en dehors de l'arène. »

Jeff Staple travaille dans l'industrie depuis plus de deux décennies et s'est associé à de nombreuses grandes marques de design, lifestyle, et de divertissement. Arborant le Pigeon Staple renommé dans le monde entier, le style unique de Jeff permet à chaque marque d'équipe de se différencier.

Les fans pourront précommander les nouveaux maillots OWL X STAPLE à partir du 28 janvier en se rendant dans la boutique en ligne shop.overwatchleague.com.

À propos de l'Overwatch Leaguetm

L'Overwatch Leaguetm est la première grande ligue professionnelle mondiale d'e-sport, avec des équipes rattachées à des villes en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Overwatch® a été créée par l'éditeur de renommée mondiale, Blizzard Entertainment (une division d'Activision Blizzard, Nasdaq : ATVI), dont les franchises emblématiques ont contribué à jeter les bases et à repousser les limites de l'e-sport professionnel ces quinze dernières années. Dernier ajout à l'écurie de 22 jeux numéro 1 de Blizzard,[1] Overwatch a été construite à partir de zéro, pour la compétition en ligne, avec des personnages mémorables et une action rapide conçue pour un gameplay passionnant et une expérience captivante pour les spectateurs. Pour en savoir plus sur l'Overwatch League, rendez-vous sur www.overwatchleague.com.

[1] En termes de ventes et/ou téléchargements, d'après les fichiers internes de l'entreprise et les rapports de distributeurs de premier plan.

À propos de Blizzard Entertainment, Inc.

Célèbre pour ses jeux à grands succès comprenant les franchises World of Warcraft®, Hearthstone®, Overwatch®, the Warcraft®, StarCraft® et Diablo®, ainsi que la multifranchise Heroes of the Storm®, Blizzard Entertainment, Inc. (https://www.blizzard.com), une division d'Activision Blizzard (NASDAQ : ATVI), est l'un des plus grands développeurs et éditeurs de logiciels de divertissement, reconnu pour avoir lancé certains des jeux les plus prisés de toute l'industrie. Blizzard Entertainment compte à son palmarès 22 jeux numéro 1* et de multiples titres de « Meilleur Jeu de l'année ». Le service de jeu en ligne de l'entreprise, Blizzard Battle.net®, est l'un des plus importants au monde, avec des millions d'utilisateurs actifs.

* En termes de ventes et/ou téléchargements, d'après les fichiers internes de l'entreprise et les rapports de distributeurs de premier plan.

À propos d'Activision Blizzard Esports

Activision Blizzard Esports (ABE) est responsable du développement, de l'exploitation et de la commercialisation des propriétés de jeux professionnels d'Activision Blizzard, notamment l'Overwatch Leaguetm, la Call of Duty® Leaguetm, Call of Duty Challengerstm, Hearthstone® Masters, StarCraft® II esports, Warcraft® III: Reforgedtm, ainsi que des concours Arena World Championship et Mythic Dungeon International, liés à World of Warcraft®, entre autres. ABE exploite également Tespa, le leader de l'e-sport collégial. ABE a pour vision d'être le développeur le plus innovant, le plus évolutif et offrant la plus grande valeur dans le monde du divertissement compétitif.

OVERWATCH, OVERWATCH LEAGUE et le logo de l'OVERWATCH LEAGUE sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de Blizzard Entertainment, Inc., aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms sont des marques commerciales appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Mise en garde au sujet des déclarations prévisionnelles : Les informations contenues dans le présent communiqué de presse, qui impliquent les attentes, les plans, les intentions ou les stratégies de l'Overwatch League concernant l'avenir, y compris les déclarations concernant la collaboration avec Jeff Staple et les dates de la saison 2020 de l'Overwatch League sont des déclarations prévisionnelles qui ne constituent pas des faits et impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes. Les facteurs susceptibles d'entraîner une divergence significative entre les résultats futurs réels de l'Overwatch League et ceux mentionnés dans les déclarations prévisionnelles du présent communiqué comprennent les retards imprévus de produits ainsi que d'autres facteurs identifiés dans les sections relatives aux facteurs de risque du dernier rapport annuel d'Activision Blizzard sur Formulaire 10-K et dans les rapports trimestriels ultérieurs sur Formulaire 10-Q. Les déclarations prévisionnelles du présent communiqué se basent sur les informations à la disposition de l'Overwatch League et d'Activision Blizzard à la date dudit communiqué, et ni l'Overwatch League ni Activision Blizzard n'assument d'obligation de mettre à jour les présentes déclarations prévisionnelles. Les déclarations prévisionnelles estimées exactes lorsqu'elles sont faites pourraient à terme s'avérer inexactes. Ces déclarations ne constituent pas des garanties sur les performances futures de l'Overwatch League ou d'Activision Blizzard et sont assujetties à des risques, incertitudes et autres facteurs, dont certains sont en dehors de leur contrôle, et qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats réels et les attentes actuelles.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

