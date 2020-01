La Fondation Tej Kohli fait un pas de plus vers la régénération du tissu cornéen pour guérir la cécité





La Fondation Tej Kohli a fait un pas de plus vers un traitement non chirurgical de la cécité cornéenne alors qu'elle se prépare à conclure une entente de collaboration avec des chercheurs de Montréal, au Canada, et du Moorfields Eye Hospital, au Royaume-Uni, pour développer la technologie exclusive récemment acquise par la Fondation en une " colle de remplissage " biosynthétique injectable.

Cette solution biosynthétique liquide prend la forme d'un gel à la température du corps et peut ensuite être modifiée pour faire office de colle tissulaire. Le matériau biosynthétique a le potentiel de sceller les perforations cornéennes et d'entraîner la régénération du tissu cornéen, ce qui éliminerait la nécessité d'une greffe de cornée, tout en réduisant le risque de rejet.

Comme dans le cas d'une carie dentaire, le " produit de remplissage " sera appliqué après élimination du tissu pathologique et peut être utilisé pour combler une perforation cornéenne et régénérer la cornée chez les patients qui, faute de quoi, nécessiteraient une greffe.

Entre janvier 2016 et novembre 2019, le Tej Kohli Cornea Institute d'Hyderabad - fruit d'une collaboration entre la Fondation Tej Kohli et le LV Prasad Eye Institute - a prélevé 38 255 cornées sur des donneurs et réalisé 43 255 interventions chirurgicales pour des patients qui n'auraient pas eu, autrement, les moyens d'accéder à un traitement. Un nombre important de ces interventions chirurgicales étaient des greffes de cornée visant à restaurer la vision, à l'aide de cornées provenant de donneurs. Mais dépendre de ce type de cornées comporte de nombreuses limites.

L'Inde, pays qui compte la plus grande population de personnes atteintes de cécité cornéenne au monde, a besoin de 100 000 cornées de donneurs par an alors que seuls 17 000 yeux sont fournis chaque année. Cette pénurie de donneurs, combinée au coût prohibitif de 4 000 USD de la chirurgie invasive de greffe cornéenne et des médicaments nécessaires pour prévenir tout rejet, a créé un besoin médical non comblé dans de nombreuses communautés démunies du monde entier, où la cécité curable n'est souvent pas traitée.

La Fondation Tej Kohli s'intéresse depuis longtemps aux technologies pouvant être développées en un traitement évolutif, abordable et accessible capable de combler l'écart entre le coût élevé du traitement et les besoins médicaux non satisfaits dans les communautés défavorisées. La Fondation estime qu'une solution doit coûter moins de 500 USD pour être viable et abordable dans les communautés pauvres.

La technologie biosynthétique a été développée après des années de recherche collaborative entre les départements d'ophtalmologie de Montréal, Canada, Hyderabad en Inde, du Moorfields Eye Hospital de Londres et de l'Institut d'ophtalmologie de l'UCL. Des recherches antérieures utilisant des implants solides fabriqués à partir de collagène humain recombinant ont été testées avec succès sur des patients de l'Institut Tej Kohli Cornea à Hyderabad et à Odessa, en Ukraine. Cependant, ces implants étaient trop coûteux à produire et nécessitaient un bloc opératoire complet.

En revanche, la " colle de remplissage " biosynthétique peut être administrée à l'aide d'une seringue par un ophtalmologue dans le cadre d'une procédure de 30 minutes, sans besoin de salle d'opération. De plus, le recours à la régénération du tissu cornéen du patient signifie que le risque de rejet sera faible par rapport à celui d'une greffe, ce qui élimine le besoin à long terme de médicaments immunosuppresseurs coûteux. Des études en laboratoire, réalisées sur des plaies cornéennes de 100 % d'épaisseur, ont déjà montré que la biosynthèse est très prometteuse et des études précliniques sont actuellement en cours.

Le Dr Bruce Allan, chirurgien ophtalmologiste consultant au Moorfields Eye Hospital, a déclaré :

" La cécité résultant d'une perforation cornéenne est courante, en particulier dans les pays en développement où il n'y a souvent aucun d'accès à une transplantation cornéenne. Les nouvelles colles de remplissage qui ont le potentiel de sceller la cornée et de promouvoir la régénération naturelle des tissus ne nécessitent pas d'infrastructure coûteuse. Elles peuvent être utilisées partout. Nous sommes très heureux de travailler avec la Fondation Tej Kohli dans ce domaine. "

Wendy Kohli, co-fondatrice de la Fondation Tej Kohli, a déclaré:

" Notre mission est d'éliminer la cécité cornéenne inutile d'ici 2035. Alors que les milliers de greffes de cornée que la Fondation finance chaque année transforment de nombreuses vies, il est statistiquement impossible d'éliminer la cécité cornéenne de cette manière. C'est pourquoi, depuis plusieurs années, nous finançons aussi discrètement notre programme de recherche appliquée dans le but de mettre au point un traitement abordable, évolutif et accessible de la cécité cornéenne, qui conviendra aux communautés pauvres et mal desservies, dans lesquelles la cécité cornéenne est très répandue. Il est passionnant de constater que notre solution exclusive est maintenant prête à débuter les essais cliniques. "

À propos de la cécité cornéenne

Selon l'Organisation mondiale de la santé, entre 188 et 217 millions de personnes dans le monde souffrent d'une déficience visuelle légère à modérée et 36 millions de personnes sont aveugles. La cécité cornéenne touche 23 millions d'individus. 12,7 millions de personnes, dont 6 à 7 millions vivent en Inde, sont actuellement en attente d'une greffe de cornée.

La pauvreté et la cécité sont étroitement liées. 90 % des personnes atteintes de cécité et de déficience visuelle grave vivent dans les pays les plus pauvres du monde. Selon le Conseil international d'ophtalmologie, les pays à faible revenu comptent moins de 6 ophtalmologues par million d'habitants.

L'impact de la cécité liée à la pauvreté frappe les populations pauvres le plus durement et aggrave leur pauvreté. Les personnes soutenant leur famille sont inaptes au travail. Les jeunes sont incapables de fréquenter l'école. Pourtant, une bonne proportion des cas de cécité dans le monde, dont 75 % des maladies cornéennes, sont entièrement guérissables.

À propos de la Fondation Tej Kohli

Fondée en 2005, la Fondation Tej Kohli a pour objectif de réaliser des interventions qui transforment la vie des individus. Elle est surtout connue pour sa mission mondiale visant à mettre un terme à la cécité cornéenne, qui touche de manière disproportionnée les jeunes des pays les plus pauvres. Depuis 2015, la Fondation a financé des greffes de cornée gratuites dans des communautés pauvres de l'Inde et, en 2019, elle a fait don de 2 millions d'USD à Mass Eye and Ear à Boston, l'hôpital universitaire de la Harvard Medical School, pour soutenir le développement de technologies nouvelles visant à guérir la cécité.

