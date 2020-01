Soutien à l'organisation de congrès internationaux à Québec : trois prix de 10 000 $ chacun décernés à des scientifiques





QUÉBEC, le 17 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies, Mme Janice Bailey, et le président-directeur général du Centre des congrès de Québec, M. Pierre-Michel Bouchard, ont dévoilé les récipiendaires du concours Soutien à l'organisation de congrès internationaux du Cercle des ambassadeurs de Québec et des Fonds de recherche du Québec. Les trois prix de 10 000 $ chacun reconnaissent le travail des chercheurs et chercheuses qui, en s'investissant dans l'organisation de congrès scientifiques, génèrent des retombées économiques appréciables et contribuent au rayonnement de la communauté.

La cérémonie s'est déroulée le 16 janvier 2020, à la salle de diffusion Le Diamant, à l'occasion de la soirée Hommage aux ambassadeurs organisée par Québec Destination affaires.

Les prix ont été décernés à :

Line Rochefort de l'Université Laval - Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation, pour la Québec RE3 Conference

Carole Després, de l'Université Laval - École d'architecture, pour la Conférence biennale de l'International Association People-Environment Studies (IAPS)

Ernesto Morales de l'Université Laval - Faculté de médecine, pour le IVe Colloque franco-latino-américain de recherche sur le handicap

Citations

« Les échanges d'idées et le réseautage qui se font en congrès sont prépondérants pour faire évoluer les connaissances, établir des collaborations de recherche et faire avancer les carrières scientifiques. Par ces prix, les FRQ estiment contribuer au rayonnement international de la recherche québécoise et au développement économique issu du tourisme scientifique. » - Janice Bailey, directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies

« Nous sommes heureux de collaborer avec les Fonds de recherche du Québec. Reconnaître l'implication et l'apport des chercheurs et chercheuses de Québec dans la confirmation et l'organisation de congrès scientifiques internationaux est d'une importance capitale pour nous. Grâce à ces personnes d'influence qui se distinguent dans leur créneau, la ville de Québec, destination d'affaires d'exception, en ressort gagnante sur plusieurs plans. » - Pierre-Michel Bouchard, président-directeur général du Centre des congrès de Québec.

À propos du Centre des congrès de Québec

Ayant pour mission de solliciter la venue de congrès et d'événements d'envergure, le Centre des congrès de Québec génère par ses activités d'importantes retombées économiques pour Québec tout en contribuant au rayonnement de la capitale. Certifié LEED-CI or et EB argent, et AIPC Quality Gold Standards, la plus haute certification de l'industrie en norme de qualité, nommé Meilleur palais des congrès au monde, le Centre se distingue par ses hauts standards de gestion, le savoir-faire d'une équipe tout sauf conventionnelle et l'excellence de son service à la clientèle.

www.convention.qc.ca

À propos des Fonds de recherche du Québec

Relevant du ministre de l'Économie et de l'Innovation, les Fonds de recherche du Québec ont pour mission d'assurer le développement stratégique et cohérent de la recherche québécoise et de la soutenir financièrement, d'appuyer la formation des chercheuses et des chercheurs, d'établir les partenariats nécessaires à la réalisation de leur mission et de promouvoir et soutenir la mobilisation des connaissances. Pour en savoir plus, consultez les sites web: FRQSC , FRQS , FRQNT .

SOURCE Société du Centre des congrès de Québec

Communiqué envoyé le 17 janvier 2020 à 10:57 et diffusé par :