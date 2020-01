Le gouvernement du Québec investit près de 575 000 $ pour soutenir le développement touristique de la région de l'Outaouais





CHELSEA, QC, le 17 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier de soutenir la réalisation du projet de Square Old Chelsea grâce à l'attribution d'une aide financière de 574 200 $. Ce projet consiste en un développement résidentiel, commercial, culturel et récréotouristique qui transformera tout un quadrilatère du secteur d'Old Chelsea en une étape gourmande et animée. L'agrandissement d'un bâtiment pour y installer une distillerie artisanale est également prévu.

C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et le député de Gatineau, M. Robert Bussière, au nom de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx.

L'aide gouvernementale comprend une somme de 424 200 $ provenant du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique - volet 2 : Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme événementiel du ministère du Tourisme, ainsi qu'un montant de 150 000 $ octroyé par le Ministère dans le cadre de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT), en collaboration avec Tourisme Outaouais.

« C'est avec enthousiasme que votre gouvernement appuie cette initiative unique, qui promet de bonifier l'offre touristique de l'Outaouais. Le projet du Square Old Chelsea témoigne de la créativité de nos promoteurs grâce à une habile synergie entre le commerce artisanal, le tourisme gourmand et les événements qui se dérouleront sur la place publique. De telles idées innovantes permettent au Québec d'exposer ses fascinantes et multiples facettes, en plus de rendre notre destination encore plus attirante et de générer d'importantes retombées économiques. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Le soutien au projet du Square Old Chelsea contribue au développement économique de la région de l'Outaouais. Ici, les touristes ne manqueront pas d'occasions de se divertir, de se reposer, d'explorer et de se régaler. Nous devons continuer de créer ces expériences uniques, qui nous démarquent de la concurrence et qui font de l'Outaouais une destination prisée des Québécois et des touristes étrangers. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Un projet comme celui du Square Old Chelsea dynamisera le quartier, tout en stimulant l'achalandage. Plus qu'économique, cette initiative permettra aux touristes de découvrir l'univers complexe de la fabrication des spiritueux, en plus de contribuer à l'animation de ce secteur historique. »

Robert Bussière, député de Gatineau

« Chelsea est l'un des pôles prioritaires pour Tourisme Outaouais. Le projet Square Old Chelsea, qui inclut la création d'une distillerie, vient bonifier l'offre gourmande de la région. Il répondra également aux besoins des visiteurs locaux et étrangers en quête de saveurs locales. »

France Bélisle, présidente-directrice générale de Tourisme Outaouais

La Stratégie de mise en valeur du tourisme événementiel vise plus particulièrement à développer et à renforcer les produits autochtones, événementiels et gourmands du Québec qui permettront de se mesurer à une concurrence sans cesse croissante.

Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale qui contribueront à l'atteinte des cibles de performance touristique du Plan de développement de l'industrie touristique 2012-2020 et de son plan d'action 2016-2020.

Les EPRT visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

